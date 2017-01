Việt Nam lọt top 10 điểm du lịch đáng đến nhất năm 2017

New Zealand: Đứng đầu danh sách 10 điểm du lịch đáng đến trong năm 2017, New Zealand nằm xa giữa đại dương mang tới vẻ đẹp tự nhiên vô cùng quyến rũ, đồng thời du khách có thể tìm hiểu văn hóa người dân Maori. Việt Nam: Đất nước hình chữ S có vô số danh lam thắng cảnh, từ những cánh đồng lúa bạt ngàn tới đường biển dài. Việt Nam cũng có những cung đường 'phượt xe máy' được nhiều báo thế giới ca ngợi. Ẩm thực Việt Nam nổi tiếng tới mức du khách nào cũng muốn nếm thử. Oman: Nếu muốn trải nghiệm văn hóa Arab đúng chất thì Oman chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho du khách. Đất nước Trung Đông này vẫn còn nhiều nơi chưa bị đô thị hóa và có những dãy núi cao, sa mạc rộng lớn cũng như bãi biển có rặng dừa xinh đẹp. Bồ Đào Nha: Những quảng trường, thành phố ven biển, các tòa lâu đài thời trung cổ và bãi biển cát vàng là những điều mà du khách đến Bồ Đào Nha nhất định phải trải nghiệm. Chưa dừng lại ở đó, rượu và ẩm thực của Bồ Đào Nha còn nổi tiếng thế giới. Canada: Đến Canada, du khách sẽ được gặp những người dân bản địa dễ mến, văn hóa đa dạng, ẩm thực hấp dẫn cùng những điểm đến vô tận. Du lịch Canada là sự kết hợp giữa khám phá mạo hiểm và hiện đại. Hawaii: Hòn đảo xinh đẹp này là sự kết hợp hoàn hảo giữa biển xanh, rừng nhiệt đới, thác nước cao thẳng đứng với những ngọn núi lửa đang ngủ say. Tinh thần aloha hiện hữu rõ nhất ở nghệ thuật và văn hóa đậm nét ở thiên đường biển xanh này. Ireland: Không chỉ nổi tiếng với hình ảnh đàn cừu thong dong trên những thảm cỏ xanh, Ireland còn sở hữu nhiều lâu đài và tàn tích cổ giữa những thành phố hiện đại năng động. Kenya: Đây là điểm đến đích thực dành cho những ai muốn du lịch mạo hiểm. Từ những khu bảo tồn hoang dã, núi tuyết, thảo nguyên tới biển vàng, tất cả đều có thể tìm thấy ở quốc gia châu Phi này. Myanmar: Là quốc gia đang phát triển, Myanmar sẽ mang tới cho du khách một trải nghiệm châu Á đích thực với hình ảnh các nhà sư, đền chùa, xe kéo và xe ngựa. New York: Luôn luôn là điểm đến yêu thích của du khách thế giới. Thành phố này là tâm điểm của văn hóa, ẩm thực và giải trí.

