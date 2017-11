Tìm thấy xác tàu “Titanic của Chile” sau 95 mất tích bí ẩn

Trong 7 năm qua, các chuyên gia tích cực tìm kiếm xác tàu "Titanic của Chile" có tên Itata. Sau cùng, các chuyên gia đã xác định được vị trí của con tàu đắm nổi tiếng trên ở gần cảng Coquimbo, tỉnh Elqui, Chile. Tàu Itata từng tham gia chiến tranh Thái Bình Dương năm 1891 và cuộc cách mạng năm 1891 trước khi bị bán cho công ty Vaporeso năm 1922. Về sau, con tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và hành khách từ Mỹ đến Chile. Chuyến đi ngày 28/8/1922 là chuyến hải hành cuối cùng của tàu Itata. Nguyên nhân là vì vào khoảng 11h sáng, tàu Itata chở hơn 400 người bất ngờ gặp phải một cơn bão khủng khiếp trong chuyến hải hành từ Mỹ đến Chile. Do vậy, con tàu Itata bị chìm xuống đáy biển nên còn được gọi là vụ chìm tàu "Titanic của Chile”. Trong số 400 người có mặt trên con tàu xấu số trên, chỉ có 26 người may mắn sống sót và bơi vào bờ an toàn. Số hành khách còn lại chịu chung số phận với con tàu Itata. Trong suốt gần 100 năm qua, các chuyên gia cố gắng tìm kiếm xác tàu. Các nhà khoa học thuộc ĐH Công giáo Phía bắc bắt đầu quá trình tìm kiếm con tàu trên từ năm 2010 và cuối cùng cũng thành công trong việc xác định vị trí xác tàu đắm Itata. Để có được thành công này, các chuyên gia đã sử dụng Thiết bị Tự hành (ROV) để khám phá bờ biển Coquimbo. Ông Carlos Cortes, một trong những thành viên thuộc dự án tìm kiếm xác tàu Itata cho hay: “Chúng tôi khẳng định việc tìm thấy xác tàu Itata là di sản quan trọng nhất dưới nước của Chile”. Ông Cortes cho biết phát hiện này là một thành tựu lớn. Cuộc tìm kiếm xác tàu này đã có chuyển biến lớn khi vài ngày trước, thiết bị ROV chụp được hình ảnh dưới đáy biển sâu 200m. Việc định vị được vị trí chính xác tàu Itata khiến các nhà khoa học vô cùng vui mừng. Javier Sellanes - nhà nghiên cứu thuộc dự án trên - cho hay trong những tháng tới, nhóm chuyên gia sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều tra về vụ đắm tàu này bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại.

