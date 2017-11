Ảnh "độc" đời thường Sài Gòn năm 1964 trong ảnh NVQS Mỹ

Vòng xoay đài phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, Sài Gòn năm 1964. Ảnh: 121avn. Dinh Gia Long, nay là Bảo tàng TP HCM. Ảnh: 121avn. Lối vào rạp và thương xá Passage Eden trên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi). Ảnh: 121avn. Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: 121avn. Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: 121avn. Tòa nhà Bưu điện Trung tâm nhìn từ phía trước nhà thờ Đức Bà. Ảnh: 121avn. Nhà hàng Con Công chuyên phục vụ các món ăn Pháp - Hoa trên đường Tự Do (Đồng Khởi). Ảnh: 121avn. Rạch Thị Nghè nhìn từ Cầu Bông. Ảnh: 121avn. Đền Kỷ Niệm trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn (nay là đền thờ Vua Hùng). Ảnh: 121avn. Tiểu đảo trong Thảo Cầm Viên. Ảnh: 121avn. Voi trong Thảo Cầm Viên. Ảnh: 121avn. Gấu chó trong Thảo Cầm Viên. Ảnh: 121avn. Tháp chùa Xá Lợi. Ảnh: 121avn. Cổng lăng Ông Bà Chiểu. Ảnh: 121avn. Trong điện thờ của lăng Ông Bà Chiểu. Ảnh: 121avn. Một bàn thờ trong sân lăng Ông Bà Chiểu. Ảnh: 121avn. Đền thờ Ấn Độ giáo trên đường Trương Công Định (nay là đường Trương Định). Ảnh: 121avn. Đền thờ Ấn Độ giáo trên đường Trương Công Định. Ảnh: 121avn. Một góc Sài Gòn về đêm. Ảnh: 121avn. Trong một tiệm may. Ảnh: 121avn. Khung cảnh trong một nhà hàng kiểu cách miệt vườn ở Sài Gòn. Ảnh: 121avn. Chèo thuyền trên kênh rạch Sài Gòn. Ảnh: 121avn. Mời quý độc giả xem video: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM

