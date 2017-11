Nực cười những tên người được viết theo kiểu chuyển đổi tiếng Việt

Kể từ khi đề xuất chuyển đổi tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền được biết đến cùng với đó là ứng dụng chuyển đổi từ tiếng Quốc ngữ sang bộ tiếng Việt mới của tác giả Phan An ra đời, chúng đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhiều dân mạng đã hí hửng thử đổi tên của mình theo bộ tiếng Việt mới. Nếu áp dụng theo quy tắc chuyển đổi tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền, tên của các bạn sẽ có sự biến đổi nhất định. Theo quan sát, so với bộ chữ Quốc ngữ đang hiện hành thì bộ chữ tiếng Việt mới Chữ viết rút gọn được không đáng kể. Tuy nhiên sẽ trong rất lạ mắt với các chữ cái xuất hiện như W, Z, Q hay N'. Nhiều người còn không phát âm đúng được với cách viết mới. Theo nhiều người, cả họ tên của họ sẽ bị biến đổi rất buồn cười nếu rơi vào tổ hợp phụ âm bị biến đổi. Tếu táo trên mạng xã hội, nickname Ho Hai Hoang chia sẻ: "Đọc sang bộ chữ mới của PSG.TS Bùi Hiền chẳng còn nhận ra tên mình nữa. Như kiểu chữ của một dân tộc thiểu số nào đó lấy chữ Quốc ngữ của Việt Nam làm gốc rồi biến đổi đi chút ít". Nickname Long Terry kịch liệt phản đối: "Chữ Quốc ngữ đã gắn liền với dân tộc bao đời nay lại bị đề xuất biến đổi theo hướng chẳng giống ai. Nhìn ra các nước phương Tây, họ vẫn giữ nguyên cái cũ chỉ phát triển thêm để cho phong phú". Nguyễn Đức Toàn ngày nào giờ chuyển qua tên mới Quyễn Dứk Toàn thì nên đọc ra sao. PGS.TS Bùi Hiền (Nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội) đề xuất thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm 'nhờ' (nh) chưa có ký tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n' để biểu đạt. Tuy nhiên, dù có kịch liệt phản đối việc đề xuất thay đổi các tổ hợp phụ âm của chữ Quốc ngữ nhưng đa phần dân mạng cũng khá thích thú và thử xem họ tên đầy đủ của mình nếu sang tên mới sẽ ra sao. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Đề xuất gây chấn động của Bùi Hiền - Cải tiến Tiếng Việt - Nguồn: VTV24

Kể từ khi đề xuất chuyển đổi tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền được biết đến cùng với đó là ứng dụng chuyển đổi từ tiếng Quốc ngữ sang bộ tiếng Việt mới của tác giả Phan An ra đời, chúng đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhiều dân mạng đã hí hửng thử đổi tên của mình theo bộ tiếng Việt mới. Nếu áp dụng theo quy tắc chuyển đổi tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền, tên của các bạn sẽ có sự biến đổi nhất định. Theo quan sát, so với bộ chữ Quốc ngữ đang hiện hành thì bộ chữ tiếng Việt mới Chữ viết rút gọn được không đáng kể. Tuy nhiên sẽ trong rất lạ mắt với các chữ cái xuất hiện như W, Z, Q hay N'. Nhiều người còn không phát âm đúng được với cách viết mới. Theo nhiều người, cả họ tên của họ sẽ bị biến đổi rất buồn cười nếu rơi vào tổ hợp phụ âm bị biến đổi. Tếu táo trên mạng xã hội, nickname Ho Hai Hoang chia sẻ: "Đọc sang bộ chữ mới của PSG.TS Bùi Hiền chẳng còn nhận ra tên mình nữa. Như kiểu chữ của một dân tộc thiểu số nào đó lấy chữ Quốc ngữ của Việt Nam làm gốc rồi biến đổi đi chút ít". Nickname Long Terry kịch liệt phản đối: "Chữ Quốc ngữ đã gắn liền với dân tộc bao đời nay lại bị đề xuất biến đổi theo hướng chẳng giống ai. Nhìn ra các nước phương Tây, họ vẫn giữ nguyên cái cũ chỉ phát triển thêm để cho phong phú". Nguyễn Đức Toàn ngày nào giờ chuyển qua tên mới Quyễn Dứk Toàn thì nên đọc ra sao. PGS.TS Bùi Hiền (Nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội) đề xuất thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm 'nhờ' (nh) chưa có ký tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n' để biểu đạt. Tuy nhiên, dù có kịch liệt phản đối việc đề xuất thay đổi các tổ hợp phụ âm của chữ Quốc ngữ nhưng đa phần dân mạng cũng khá thích thú và thử xem họ tên đầy đủ của mình nếu sang tên mới sẽ ra sao. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Đề xuất gây chấn động của Bùi Hiền - Cải tiến Tiếng Việt - Nguồn: VTV24