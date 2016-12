Loạt ảnh gây "nhức nhối" cộng đồng mạng dịp Giáng sinh 2016

"Bờ Hồ thất thủ" là cách mà nhiều dân mạng sử dụng để mô tả, gọi tên bức ảnh này. Vào đêm Giáng sinh 2016 , đã có đến cả triệu người dân Thủ đô cùng đổ dồn đến những tụ điểm vui chơi, giải trí, tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm để tận hưởng không khí Noel. Số lượng người đổ ra đường đi chơi Noel đông tới mức khiến nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm Hà Nội tắc nghẽn hàng giờ đồng hồ, dòng người chen nhau chật như nêm, giành từng khoảng trống trên vỉa hè, lòng đường. Dù khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm không có quá nhiều hoạt động đặc sắc trong đêm Noel nhưng có thể do tâm lý đám đông mà rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đã quyết định bỏ nhiều công sức, đến khu vực phố đi bộ mặc dù cũng không chắc ở đó có điểm gì hấp dẫn. Sau cùng, hình ảnh biển người chen lấn nhau, đông một cách khủng khiếp đã tạo ra sự "nhức nhối" trên cộng đồng mạng vào những ngày sau đó. Một việc làm không thể thiếu trong dịp Giáng sinh chính là tặng quà cho những người thân yêu và với việc làm này, nhiều bạn trẻ, trai xinh gái đẹp đã khiến dân mạng phải ghen tị và cảm thấy có phần "nhức nhối" bởi cách thể hiện của họ quá ư đặc biệt. Giống như đoạn clip với những hình "đập lợn nhận quà Noel" của một anh chàng siêu điển trai đang khiến cộng đồng mạng Việt xuýt xoa không ngừng vài ngày nay... Màn tặng quà Giáng sinh quá đặc biệt khiến nhiều bạn trẻ phải ghen tị. Tuy nhiên một lý do nữa để những hình ảnh này trở nên nổi tiếng, gây được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội là thông tin, sự thật đằng sau nó. Theo đó, màn tặng quà siêu dễ thương này là của một... cặp đôi đồng tính và cách họ thể hiện tình cảm, sự yêu thương nhau ở phần cuối của đoạn clip đã khiến không ít các cô gái phải thầm... thất vọng đơn giản bởi nhân vật chính quá đỗi đẹp trai. Nói về những hình ảnh gây bức xúc, nhức nhối nhất trong dịp Giáng sinh 2016 thì chắc chắn đứng ở vị trí đầu tiên, gây cảm giác khó chịu tột độ là hình ảnh Đào Đức Khiêm - ông bố nhặt rác từng được dân mạng Việt thương cảm - đã dùng thắt lưng da đánh mạnh vào đầu con gái của mình trên phố trong ngày 24/12. Trước đó vài ngày, những bức ảnh người đàn ông gầy guộc, có bộ dạng nhếch nhác, áo quần xộc xệch, địu, bế con theo lục từng thùng rác trên phố... cùng với cảnh đứa bé nghẹo đầu ngủ sau lưng đã lấy đi rất nhiều nước mắt của dân mạng. Nhưng rồi trong ngày lễ Giáng sinh - ngày mà nhiều trẻ em trên thế giới được nhận những món quà từ bố mẹ thì dân mạng Việt lại "đắng lòng" khi phải chứng kiến cảnh bé gái mặc áo hồng trong đoạn clip này bị đánh đập một cách rất dã man bởi chính ông bố nhặt rác của mình. Và người đáng thương vài ngày trước nay lại trở thành kẻ bị căm thù, thậm chí còn bị người thay mặt dân mạng kéo đến đánh dằn mặt. Phát hiện lòng thương của mình đã bị đặt nhầm chỗ, đa số dân mạng Việt trong ngày 24/12 đều cảm thấy vô cùng thất vọng và tức giận khi xem clip ông bố nhặt rác đánh con dã man trên phố. Ngày 25/12, một vài fanpage nổi tiếng chia sẻ bức ảnh chàng trai quỳ gối trước nơi được cho là trước cổng Đại học Y Hà Nội. Hình ảnh này bị nhiều dân mạng đem ra châm chọc, trêu đùa, cho rằng vẫn còn đang trong dịp lễ Giáng sinh mà chàng trai này phải chắc do gặp trắc trở trong chuyện tình cảm nên mới phải hạ mình, quỳ gối ở nơi đông người qua lại, bất chấp bản thân trở thành "dị nhân". Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chàng trai này lại có hành động như vậy. Nhưng theo một số bình luận của dân mạng, anh chàng này vì muốn xin lỗi bạn gái vừa mới nói lời chia tay trước đó chưa lâu nên đã có hành động như vậy để tỏ ý ăn năn. Dù với nguyên nhân nào đi chăng nữa, anh chàng này đã và đang phải nhận nhiều chỉ trích của dân mạng khi lại có hành động như vậy giữa nơi đông người. Đây là bức hình được đăng tải vào đêm Giáng sinh và nữ nhân vật chính mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn, để lộ gần như toàn bộ vòng ba, cùng đôi giày cao cổ vàng óng nổi trội đã "làm mưa làm gió" trên vô số fanpage Việt lớn nhỏ. Bức ảnh không chỉ khiến chủ nhân bị "ném đá" tơi bời mà còn làm dấy lên những câu chuyện, cuộc bàn tán liên quan đến quyền tự do cá nhân thể hiện qua cách ăn mặc cũng như hành động "chơi trội" thể hiện đẳng cấp đáng chê của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

