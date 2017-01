Dân mạng phát sốt với mô hình rồng “lạ” khắp cả nước

Đầu năm 2017, cộng đồng mạng ở Việt Nam không ngừng xôn xao trước mô hình rồng lạ trên đường Lê Hồng Phong (Ngô Quyền, Hải Phòng) bởi sự khác biệt so với các mẫu con rồng truyền thống... Và sau khi gây nhiều tranh cãi bởi hình dáng kỳ lạ, "con rồng Pikachu" ở Hải Phòng đã được cơ quan chức năng chỉnh sửa lại cho "giống rồng". Ảnh: Nguyễn Thị Minh Châu. Sau sức hút của chú rồng ở Hải Phòng, rất nhiều những mô hình rồng khác trên khắp cả nước đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Mới đây nhất là mẫu trang trí hình rồng ở Bảo Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Ảnh: FB Võ Ngọc Minh. Trước những thắc mắc về hình dáng kỳ lạ của con rồng này, ông Võ Trọng Thân, Trưởng thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới), cho biết trên Zing: "Mẫu trang trí ở đường Võ Nguyên Giáp tất nhiên là hình rồng. Phần đầu những mô hình rồng này có thể khác một chút so với các hình rồng trong các đền, chùa hoặc trong sách. Tuy nhiên, ở Bảo Ninh mô hình con rồng này vẫn chấp nhận được". Ảnh: FB Võ Ngọc Minh, Hana Truong. Mô hình rồng ở Vinh được dân mạng so sánh với nhân vật Sói trong phim hoạt hình "Hãy Đợi Đấy". Ảnh: FB Phước Lộc. Mô hình rồng báo chí. Ảnh: FB Nguyễn Nhất Huy. Mô hình rồng ở Đồng Nai lại được dân chế ảnh cho là giống con lươn điện hơn. Ảnh: FB Nguyễn Nhất Huy. Cư dân mạng Việt còn bình luận vui rằng: Không phải gà, có vẻ như rồng mới là "linh vật" của năm 2017. Ảnh: FB Nguyễn Nhất Huy.

Đầu năm 2017, cộng đồng mạng ở Việt Nam không ngừng xôn xao trước mô hình rồng lạ trên đường Lê Hồng Phong (Ngô Quyền, Hải Phòng) bởi sự khác biệt so với các mẫu con rồng truyền thống... Và sau khi gây nhiều tranh cãi bởi hình dáng kỳ lạ, "con rồng Pikachu" ở Hải Phòng đã được cơ quan chức năng chỉnh sửa lại cho "giống rồng". Ảnh: Nguyễn Thị Minh Châu. Sau sức hút của chú rồng ở Hải Phòng, rất nhiều những mô hình rồng khác trên khắp cả nước đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Mới đây nhất là mẫu trang trí hình rồng ở Bảo Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Ảnh: FB Võ Ngọc Minh. Trước những thắc mắc về hình dáng kỳ lạ của con rồng này, ông Võ Trọng Thân, Trưởng thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới), cho biết trên Zing: "Mẫu trang trí ở đường Võ Nguyên Giáp tất nhiên là hình rồng. Phần đầu những mô hình rồng này có thể khác một chút so với các hình rồng trong các đền, chùa hoặc trong sách. Tuy nhiên, ở Bảo Ninh mô hình con rồng này vẫn chấp nhận được". Ảnh: FB Võ Ngọc Minh, Hana Truong. Mô hình rồng ở Vinh được dân mạng so sánh với nhân vật Sói trong phim hoạt hình "Hãy Đợi Đấy". Ảnh: FB Phước Lộc. Mô hình rồng báo chí. Ảnh: FB Nguyễn Nhất Huy. Mô hình rồng ở Đồng Nai lại được dân chế ảnh cho là giống con lươn điện hơn. Ảnh: FB Nguyễn Nhất Huy. Cư dân mạng Việt còn bình luận vui rằng: Không phải gà, có vẻ như rồng mới là "linh vật" của năm 2017. Ảnh: FB Nguyễn Nhất Huy.