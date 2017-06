Những lần thoát lưỡi hái tử thần ngoạn mục của sao Cbiz

Hồ Ca

Năm 2006 nam diễn viên Hồ Ca gặp tai nạn giao thông khi di chuyển trên đường cao tốc Hỗ Châu (giao giữa Thượng Hải với tỉnh Chiết Giang). May mắn giúp Hồ Ca thoát nạn trong khi nữ trợ lý của anh vì thương quá nặng và tử vong tại chỗ.

Dù thoát chết nhưng vùng mặt phải và mắt phải của ngôi sao Hoa ngữ này bị thương nặng, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, Hồ Ca từng trải qua ca phẫu thuật 6 tiếng rưỡi, gây mê toàn thân, cổ và mắt phải bị khâu hơn 100 mũi và phẫu thuật khóe mắt phải. Hiện tại vùng mắt phải của anh vẫn còn sẹo khá sâu.

Vương Bảo Cường

“Trai xấu Cbiz” từng đăng tải trên weibo cá nhân hồi năm 2013 về một tai nạn giao thông nhớ đời. Theo đó khi xe của anh và đồng nghiệp di chuyển trên đường và bị một chiếc xe tải tông khiến lật xe. Thông tin kèm hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc được Vương Bảo Cường chia sẻ kèm thông điệp gửi đến người hâm mộ: “Chúng ta nên có trách nhiệm với sinh mệnh của chính mình và người khác. Cuộc đời không phải trò chơi”.

Hàn Hồng

Năm 2010 nữ danh ca Hàn Hồng bất ngờ gặp tai nạn giao thông trên đường tới một sự kiện từ thiện ở Chu Khúc (tỉnh Cam Túc) khiến chiếc xe thể thao của cô bị lật nhào xuống ruộng ven đường. Nhờ được những người qua đường giúp kịp thời nên Hàn Hồng và đồng nghiệp thoát chết. Sau đó nữ ca sĩ tiết lộ vùng cổ của cô bị xây xát và hơi đau đầu, may mắn cô đã thắt dây an toàn trong lúc ngồi xe nên thoát nạn. Sau vụ tai nạn trên giọng ca Thần thoại luôn nhắc nhở mọi người nên thắt dây an toàn mỗi khi ngồi xe.

Kha Chấn Đông

Cuối tháng 5.2015, mỹ nam xứ Đài – Kha Chấn Đông cùng bạn bè tụ tập và lái chiếc xe Ferrari màu đỏ trị giá gần 40 triệu USD về nhà. Khi xe chạy tốc độ cao, gặp khúc của gấp và mất lái nên lao thẳng vào gốc cây lớn bên đường khiến xe lật nhào. May mắn 6 người trong xe không ai bị thương và vội bò ra khỏi xe. Theo một nguồn tin cho biết, Kha Chấn Đông điều khiển chiếc xe quá nhanh nên gây ra tai nạn. Nếu không có gốc cây bên đường chắn lại có thể xe sẽ phi thẳng vào biệt thự bên đường. Hơn nữa thời điểm tai nạn vào sáng sớm, có nhiều người già và trẻ em ra ngoài thể dục, rất có thể vụ tai nạn sẽ trở thành bi kịch.

Trương Nhất Sơn

Trong thời gian nam diễn viên trẻ này tham gia bộ phim Lò luyện ý trí, khi đó xảy ra trận tuyết lớn, đường xá lại khó đi, tài xế do một phút bất cẩn khiến xe bị trượt lao ra khỏi đường chính. Trương Nhất Sơn cùng các thành viên trong đoàn bị tai nạn, may mắn không ai bị thương. Nam diễn viên cũng không trách mắng tài xế mà còn ngợi khen với lòng cảm kích: “Sư phụ quá trâu!”.

Hồ Ngạn Bân

Cuối tháng 12.2011, khi nam ca sĩ tham gia sự kiện chào xuân tại Lan Châu và gặp tai nạn trong lúc di chuyển. Chiếc xe công vụ của nam ca sĩ bị hỏng nặng, trong khi Hồ Ngạn Bân cùng 3 thành viên khác trong xe đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, riêng anh là người bị thương nặng nhất với chẩn đoán bị gẫy xương sống và không ảnh hưởng đến tính mạng.

