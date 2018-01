Việt Nam có thể mua thêm T-90 với giá rẻ nhờ Ấn Độ

Trong tương lai gần, Lục quân Ấn Độ có ý định đặt mua thêm vài trăm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 cùng các loại đạn pháo công nghệ cao từ Nga do chương trình sản xuất xe tăng nội địa Arjun của nước này gặp trở ngại. Nguồn ảnh: Army Technology. Việt Nam sắp tới cũng sẽ tiếp nhận 64 xe tăng T-90S và T-90SK, dĩ nhiên đi kèm theo đó là số lượng lớn đạn pháo 125 mm và có thể còn cả tên lửa chống tăng phóng qua nòng AT-11 Sniper. Nguồn ảnh: Sputnik. Vậy với mối quan hệ hợp tác chặt chẽ về quốc phòng đồng thời là hai đồng minh chiến lược cùng chia sẻ nhiều lợi ích cũng như đặt niềm tin vào vũ khí Nga, Việt Nam - Ấn Độ có nên ký chung một hợp đồng mua sắm đạn dược để được Moscow hạ giá bán? Nguồn ảnh: Sputnik. Bên cạnh đạn pháo cho xe tăng T-90S, trước đây có thông tin cho rằng chúng ta còn quan tâm tới cả lựu pháo tự hành bánh xích K9 Thunder do Hàn Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Reddit. Đáng chú ý hơn, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng công bố kế hoạch dự định chi ra hơn 700 triệu USD để mua 100 hệ thống pháo tự hành K9 Vajra-T 155 mm - một biến thể của K9 Thunder Nguồn ảnh: Pride Of Korean. Nếu so sánh với đơn giá bán lẻ vào khoảng 10 triệu USD cho 1 hệ thống pháo tự hành K9 (đi kèm cả xe tiếp đạn K10) thì Ấn Độ đã tiết kiệm được 30% chi phí. Sở dĩ có điều này là do họ mua vũ khí với số lượng lớn nên được hưởng chế độ ưu đãi về giá thành. Nguồn ảnh: Desura. Trong trường hợp Việt Nam "chen chân" vào được trong hợp đồng này thì dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn từ ưu đãi về giá. Nguồn ảnh: VidShaker Từ trước tới nay, do hạn hẹp về tình hình tài chính mà Việt Nam thường chỉ mua vũ khí với số lượng nhỏ hoặc trung bình, dĩ nhiên sẽ dẫn tới việc không được hưởng chính sách hỗ trợ bán hàng của nhà sản xuất. Nguồn ảnh: Reddit. Nhưng nay trong thời đại toàn cầu hóa, chúng ta đã xây dựng được lòng tin với một vài đối tác quốc phòng chiến lược trong đó nổi bật là Ấn Độ thì con đường liên kết cùng mua vũ khí trong một hợp đồng lớn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cao về kinh tế. Nguồn ảnh: network54.com. Chính vì vậy, trong tương lai nếu điều kiện tài chính cho phép, việc liên kết mua vũ khí cùng với Ấn Độ là phương án rất đáng để cân nhắc một cách nghiêm túc để triển khai. Nguồn ảnh: Defence Update. Mời độc giả xem video: Xe tăng T-90A của Nga chuyển trạng thái chiến đấu chỉ sau 2 phút. (Nguồn RT)

Trong tương lai gần, Lục quân Ấn Độ có ý định đặt mua thêm vài trăm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 cùng các loại đạn pháo công nghệ cao từ Nga do chương trình sản xuất xe tăng nội địa Arjun của nước này gặp trở ngại. Nguồn ảnh: Army Technology. Việt Nam sắp tới cũng sẽ tiếp nhận 64 xe tăng T-90S và T-90SK, dĩ nhiên đi kèm theo đó là số lượng lớn đạn pháo 125 mm và có thể còn cả tên lửa chống tăng phóng qua nòng AT-11 Sniper. Nguồn ảnh: Sputnik. Vậy với mối quan hệ hợp tác chặt chẽ về quốc phòng đồng thời là hai đồng minh chiến lược cùng chia sẻ nhiều lợi ích cũng như đặt niềm tin vào vũ khí Nga, Việt Nam - Ấn Độ có nên ký chung một hợp đồng mua sắm đạn dược để được Moscow hạ giá bán? Nguồn ảnh: Sputnik. Bên cạnh đạn pháo cho xe tăng T-90S, trước đây có thông tin cho rằng chúng ta còn quan tâm tới cả lựu pháo tự hành bánh xích K9 Thunder do Hàn Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Reddit. Đáng chú ý hơn, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng công bố kế hoạch dự định chi ra hơn 700 triệu USD để mua 100 hệ thống pháo tự hành K9 Vajra-T 155 mm - một biến thể của K9 Thunder Nguồn ảnh: Pride Of Korean. Nếu so sánh với đơn giá bán lẻ vào khoảng 10 triệu USD cho 1 hệ thống pháo tự hành K9 (đi kèm cả xe tiếp đạn K10) thì Ấn Độ đã tiết kiệm được 30% chi phí. Sở dĩ có điều này là do họ mua vũ khí với số lượng lớn nên được hưởng chế độ ưu đãi về giá thành. Nguồn ảnh: Desura. Trong trường hợp Việt Nam "chen chân" vào được trong hợp đồng này thì dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn từ ưu đãi về giá. Nguồn ảnh: VidShaker Từ trước tới nay, do hạn hẹp về tình hình tài chính mà Việt Nam thường chỉ mua vũ khí với số lượng nhỏ hoặc trung bình, dĩ nhiên sẽ dẫn tới việc không được hưởng chính sách hỗ trợ bán hàng của nhà sản xuất. Nguồn ảnh: Reddit. Nhưng nay trong thời đại toàn cầu hóa, chúng ta đã xây dựng được lòng tin với một vài đối tác quốc phòng chiến lược trong đó nổi bật là Ấn Độ thì con đường liên kết cùng mua vũ khí trong một hợp đồng lớn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cao về kinh tế. Nguồn ảnh: network54.com. Chính vì vậy, trong tương lai nếu điều kiện tài chính cho phép, việc liên kết mua vũ khí cùng với Ấn Độ là phương án rất đáng để cân nhắc một cách nghiêm túc để triển khai. Nguồn ảnh: Defence Update. Mời độc giả xem video: Xe tăng T-90A của Nga chuyển trạng thái chiến đấu chỉ sau 2 phút. (Nguồn RT)