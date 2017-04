Tàu ngầm Nga chuyên diệt hàng không mẫu hạm tái hoạt động

Theo tờ Navy Recognition, tàu ngầm hạt nhân Đề án 949A Antey (NATO gọi là Oscar II) mang tên Orel đã chính thức trở lại phục vụ sau 3 năm đại tu sửa chữa lớn, hiện đại hóa hệ thống vũ khí - cảm biến tại nhà máy Zvyozdochka. Nguồn ảnh: bmpd "Tàu ngầm nguyên tử đã rời cảng nhà máy và trở về căn cứ sau 3 năm đại tu sửa chữa lớn. Zvyozdochka đã đại tu toàn bộ hệ thống trên tàu - bao gồm cơ khí, vô tuyến điện tử, cấu trúc thân và động cơ", văn phòng báo chí nhà máy cho biết. Ngoài ra, các lò phản ứng đã được sạc lại cùng việc sửa chữa hệ thống vũ khí. Nguồn ảnh: bmpd "Trong tương lai gần, phi hành đoàn do Anh hùng Đại túy Hải quân Sergei Novokhatsky và đội ngũ thử nghiệm của nhà máy do Mikhail Pozhinsky lãnh đạo sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống trên tàu tại thao trường trên biển. Sau khi hoàn tất mọi thử nghiệm, tàu ngầm Orel sẽ được đưa vào phục vụ bình thường", thông cáo báo chí nhà máy cho biết.Nguồn ảnh: bmpd Tàu ngầm hạt nhân Đề án 949A có độ giãn nước tối đa khoảng 14,7 nghìn tấn khi nổi, 19,4 nghìn tấn khi lặn. Tàu có độ dài 155 mét (dài hơn 11 mét so với Đề án 949), lườn rộng 18,2 mét và độ mớm nước khi nổi đạt 9 mét. Nguồn ảnh: bmpd Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân làm mát bằng nước cùng với đó là 2 động cơ hơi nước cung cấp công suất tối đa 97.990 sức ngựa cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 15 hải lý/giờ khi nổi tương đương với khoảng 27 km/h và tối đa 32 hải lý/giờ khi lặn tương đương với khoảng 60 km/h. Nguồn ảnh: bmpd Tàu có biên chế 94 thủy thủ bao gồm cả sỹ quan chỉ huy, có khả năng hoạt động với thời gian liên tục 120 ngày trên biển trước khi cần phải nhận thêm tiếp tế. Hiện vẫn chưa có tài liệu nào xác nhận độ sâu tối đa những chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp 949A này có thể vươn tới được. Tuy nhiên giới quan sát nhận định rằng con tàu này có khả năng lặn sâu ít nhất 300 mét trở lên. Nguồn ảnh: bmpd Những tàu ngầm thuộc Đề án 949A có khả năng mang theo tới 24 tên lửa hành trình chống tàu sân bay P-700 Granit, 4 ống phóng ngư lôi 533 mm, 2 ống phóng ngư lôi 650 mm chuyên dùng để bắn tên lửa chống tàu ngầm ở tầm xa. Nguồn ảnh: bmpd Tổng cộng đã có 20 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Oscar từng được đóng trong thời gian từ 1975 tới 1996 trong đó có 2 chiếc thuộc Đề án 949 và 11 chiếc thuộc đề án 949A đã được hoàn thiện. Tới nay, chỉ còn khoảng 8 chiếc tàu ngầm loại này còn hoạt động, số còn lại đã bị hủy từ trước khi hoàn thiện và về hưu. Đặc biệt, một chiếc tàu thuộc lớp này đã bị phá hủy trong thảm họa Kursk năm 2000. Nguồn ảnh: bmpd

