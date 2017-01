Tàn khốc cảnh thiết giáp Ả-rập cháy ngùn ngụt ở Yemen

Kể từ khi cuộc chiến ở Yemen nổ ra từ năm 1994 tới nay, vùng đất này chưa bao giờ yên tiếng súng. Những bức ảnh được công bố mới đây đã cho thấy sự khốc liệt ở chiến trường Yemen với hàng loạt hình ảnh về các xe thiết giáp của Ả-rập bị bốc cháy do dính phải mìn. Nguồn ảnh: Sina. Những xe thiết giáp của phía Quân đội Ả-rập có xuất xứ từ Mỹ này được vũ trang tới tận răng nhưng cũng không có cách nào chống lại được những bãi mìn của lực lượng phiến quân. Nguồn ảnh: Sina. Xe thiết giáp vượt địa hình được trang bị thêm cả hệ thống rà phá bom mìn lại trở nên quá cồng kềnh và không thể di chuyển được trên địa hình đầy cát. Ảnh: Một chiếc thiết giáp phá mìn mở đường bị lún sâu trong cát. Nguồn ảnh: Sina. Một chiếc thiết giáp chở quân bị dính mìn đến bốc cháy bị bỏ lại chiến trường. Các loại xe này đều có khả năng bảo vệ người ngồi bên trong khỏi các vụ nổ mìn thông thường. Nguồn ảnh: Sina. Tuy vậy, dù những người lính phía trong xe an toàn thì chiếc xe này cũng sẽ bị phá hủy đến mức không thể cứu vãn lại được, buộc phải loại bỏ. Nguồn ảnh: Sina. Lối đánh du kích bằng mìn và sử dụng các loại hỏa tiễn tầm xa như TOW của phiến quân thực sự là cái gai trong mắt của các lực lượng đang tác chiến tại Trung Đông thời điểm này. Nguồn ảnh: Sina. Do địa hình trải rộng cực kỳ trống trải, lực lượng phiến quân có thể khai hỏa từ bất cứ hướng nào mà vẫn giữ được khoảng cánh an toàn để rút lui sau khi tiêu diệt được mục tiêu. Nguồn ảnh: Sina. Địa hình toàn cát cũng khiến việc chôn giấu mìn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết và cực kỳ khó phát hiện, kèm theo đó là các xe rà phá bom mìn phải cực kỳ chật vật để di chuyển trên địa hình này. Nguồn ảnh: Sina. Những xe tăng M1 của Mỹ ở chiến trường Yemen. Nguồn ảnh: Sina. Ngay cả những chiếc xe tăng này cũng gặp phải không ít khó khăn trong cuộc chiến ở Trung Đông. Quân đội Iraq có 149 xe tăng M1 hồi đầu năm 2016 nhưng chỉ sau nửa năm tham chiến con số này đã tụt xuống chỉ còn... 40. Nguồn ảnh: Sina.

