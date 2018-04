Những bức ảnh ấn tượng về lực lượng Tuần duyên Mỹ

Một hạ sĩ quan trong lực lượng bơi cứu hộ bằng đường không của Tuần duyên Mỹ thực hiện phi thân từ trực thăng MH-65 Dolphin. Bức hình ấn tượng về một tàu phá băng hạng nặng của lực lượng tuần duyên Mỹ hoạt động ở vùng biển Ross. Một hạ sĩ quan tuần duyên thuộc đơn vị an ninh an toàn hàng hải New York và chú chó nghiệp vụ của mình. Trực thăng MH-60 Jayhawk thăm dò khu vực quanh tàu đánh cá này trước khi kéo nhấc 3 người ra khỏi đó. Đội cứu hộ trên băng của tuần duyên Mỹ huấn luyện. Chú chó Boomer tại một đồn tuần duyên của Mỹ. Tuần duyên Mỹ dùng xuống nhỏ để đón các thủy thủ hải quân Mexico tới dự một cuộc họp chung ở vịnh Mexico. Thành viên tuần duyên Mỹ chuẩn bị luyện tập bắn đạn thật.Tàu tuần duyên Mỹ đi qua phía dưới gầm cầu Golden Gate trên đường đi ra vịnh. Chuẩn bị dây để cẩu một phao nặng trôi dạt lên bờ ở bang Massachusetts. Cạo các con trai bám vào một quả phao trước khi đẩy phao trở lại xuống biển. Số lượng khoảng 18,5 tấn cocaine trị giá 498 triệu USD mà tuần duyên Mỹ thu giữ được trong 20 vụ khác nhau ở vùng biển quốc tế thuộc đông Thái Bình Dương. Một nhân viên kỹ thuật của tuần duyên San Diego (Mỹ) được thả dần từ trực thăng xuống nước trong cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung với hải quân Mexico.

Một hạ sĩ quan trong lực lượng bơi cứu hộ bằng đường không của Tuần duyên Mỹ thực hiện phi thân từ trực thăng MH-65 Dolphin. Bức hình ấn tượng về một tàu phá băng hạng nặng của lực lượng tuần duyên Mỹ hoạt động ở vùng biển Ross. Một hạ sĩ quan tuần duyên thuộc đơn vị an ninh an toàn hàng hải New York và chú chó nghiệp vụ của mình. Trực thăng MH-60 Jayhawk thăm dò khu vực quanh tàu đánh cá này trước khi kéo nhấc 3 người ra khỏi đó. Đội cứu hộ trên băng của tuần duyên Mỹ huấn luyện. Chú chó Boomer tại một đồn tuần duyên của Mỹ. Tuần duyên Mỹ dùng xuống nhỏ để đón các thủy thủ hải quân Mexico tới dự một cuộc họp chung ở vịnh Mexico. Thành viên tuần duyên Mỹ chuẩn bị luyện tập bắn đạn thật. Tàu tuần duyên Mỹ đi qua phía dưới gầm cầu Golden Gate trên đường đi ra vịnh. Chuẩn bị dây để cẩu một phao nặng trôi dạt lên bờ ở bang Massachusetts. Cạo các con trai bám vào một quả phao trước khi đẩy phao trở lại xuống biển. Số lượng khoảng 18,5 tấn cocaine trị giá 498 triệu USD mà tuần duyên Mỹ thu giữ được trong 20 vụ khác nhau ở vùng biển quốc tế thuộc đông Thái Bình Dương. Một nhân viên kỹ thuật của tuần duyên San Diego (Mỹ) được thả dần từ trực thăng xuống nước trong cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung với hải quân Mexico.