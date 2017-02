Giải mã loạt phi vụ động trời của tình báo Mossad Israel

Viện các Chiến dịch Đặc biệt và Tình báo của Israel được thành lập từ năm 1949 với tên gọi ban đầu là "Viện Phối hợp Trung Ương" có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích thông tin của ba cơ quan phản gián hàng đầu Israel lúc bấy giờ là Cục tình báo Quân đội, Sở An ninh Chung và Cục chính trị (một đơn vị phản gián nước ngoài với vỏ bọc thuộc văn phòng ngoại giao). Viện các Chiến dịch Đặc biệt và Tình báo thường được gọi tắt là tình báo Mossad (Mossad có nghĩa là Viện).

Biểu tượng của Lực lượng Mossad Israel. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Kể từ khi ra đời đến nay, lực lượng Mossad đã thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ được coi là "bất khả thi", trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tên tuổi của lực lượng tình báo này nổi đến mỗi khi có một phi vụ tầm cỡ nào đó nổ ra thì đối tượng tình nghi đầu tiên được nêu tên đó là Mossad.

Với trình độ đạt mức "thượng thừa" của mình, Mossad sẵn sàng qua mặt các cơ quan tình báo nổi danh trong thời chiến tranh lạnh như KGB của Liên Xô, CIA của Mỹ, MI6 của Anh, Phòng nhì của Pháp,... Thậm chí những phi vụ của tình báo Mossad được che đậy giỏi đến mức các cơ quan tình báo quốc tế chỉ biết đến khi họ xem thông tin được đưa trên... tivi.

Hiện, giám đốc của cơ quan tình báo này là Meir Dagan, các chức danh khác như Phó giám đốc, giám đốc phụ trách hỗ trợ quân đội, cố vấn đều là thông tin tuyệt mật. Thậm chí số lượng nhân viên và ngân sách của tổ chức này cũng không được công bố.

Qua mặt Phòng Nhì của Pháp

Một trong những chiến dịch được "lưu danh sử sách" chính là phi vụ tình báo Mossad của Israel cướp 3 tàu tấn công nhanh lớp Jaguar của Đức tại cảng Cherbourg.

Vào đầu những năm 60, phía Israel quyết định tìm cách bổ sung vào lực lượng Hải quân đang quá yếu kém của họ những tàu khu trục đời mới và ký hợp đồng mua 5 chiếc tàu tấn công nhanh lớp Jaguar của Đức. Tuy nhiên do áp lực từ phía Liên đoàn Ả Rập quá lớn nên vào năm 1965 phía Đức chuyển giao hợp đồng cùng 3 con tàu đang đóng dở dang cho phía Pháp thực hiện nốt. Sau cuộc chiến tranh 6 ngày, mối quan hệ giữa Pháp và Israel trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Charles De Gaulle đã quyết định cấm vận quân sự với phía Israel bao gồm cả các hợp đồng đã trả tiền.

Mặc dù quyết định sẽ không bàn giao 3 tàu tấn công nhanh cho phía Israel nhưng phía Pháp vẫn cho hoàn thành công việc đóng tàu chứ không muốn dừng giữa chừng vì không muốn công nhân của mình bị... mất việc.

Ngay lập tức, phía Israel cho thành lập các công ty ma trong lĩnh vực hàng hải ở Pháp và tìm cách mua lại các tàu tấn công nhanh đã được phía Pháp đóng xong nhưng hoán cải chức năng thành tàu dân sự.

Với lớp vỏ bọc "mua tàu thăm dò dầu khí" của mình, hợp đồng bán các tàu tên lửa cho công ty "thăm dò dầu khí" đã được Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp chấp thuận chỉ trong thời gian ngắn.

Có tàu trong tay, công ty ma của Mossad bắt đầu thực hiện những chuyến ra khơi giả nhằm che mắt Pháp. Kèm theo đó là một kế hoạch cực kỳ chi tiết nhằm đưa hơn 80 thủy thủ đoàn và thuyền trưởng từ Israel tới Pháp để thực hiện phi vụ đào thoát lịch sử.

Cuộc đào thoát được phát động vào đúng đêm Noel, phía Israel còn chuẩn bị sẵn hai tàu tiếp nhiên liệu giả dạng tàu buôn chờ sẵn ở vùng biển Tây Ban Nha để tiếp nhiên liệu cho 3 tàu tên lửa tấn công nhanh này thực hiện cuộc hành trình dài 5.800 km bắt đầu từ eo biển Manche tới cảng Haifa ở Israel.

Hành trình đào thoát dài gần 6000 km của từ Pháp về Israel. Nguồn ảnh: Thewstpost.

Đúng 12 tiếng sau cuộc đào thoát, một phóng viên BBC đến công ty ma của Mossad để làm phóng sự về công ty "thăm dò dầu khí" này đã đưa tin rằng tất cả mọi người ở đây đã "bốc hơi" cùng toàn bộ trang thiết bị, khi này phía Phòng Nhì của Pháp mới "ngã ngửa" nhận ra sự thật còn 3 con tàu đã lênh đênh ngoài khơi Đại Tây Dương.

Chiến dịch qua mặt CIA để "trả thù dân tộc" của Mossad

Adolf Eichmann nguyên là một Trung tá trong lực lượng vũ trang SS Đức Quốc xã, Eichmann được coi là một trong những tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng triệu người do thái trong các trại tập trung của Phát Xít Đức trong suốt thời gian diễn ra thế chiến thứ hai, tuy nhiên khi chiến tranh kết thúc hắn đã nhanh chóng đào thoát khỏi Châu Âu và đến Nam Mỹ lẩn trốn.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nam Mỹ được coi là "thiên đường" lẩn trốn của những tên tội phạm chiến tranh và cũng là nơi "hạ cánh an toàn" của không biết bao nhiêu điệp viên hai mang đã kiếm bội tiền nhờ buôn bán thông tin tình báo cho các bên từ thời thế chiến. Mặc dù vậy, bất cứ sự xuất hiện của một đối tượng khả nghi nào trong khu vực này đều sẽ bị CIA để mắt tới, bao gồm cả sự xuất hiện của Adolf Eichmann.

Mặc dù vậy, phía CIA không muốn "làm to chuyện" và bắt giữ Eichmann vì trong thời gian này họ đang muốn làm thân với phía Tây Đức và có chủ chương "gác lại quá khứ".

Quá mệt mỏi với việc chờ đợi công lý được thực thi, lực lượng tình báo Mossad đã lên kế hoạch nhằm tìm kiếm Eichmann với mục đích tiêu diệt tại chỗ hoặc bí mật dẫn độ về Israel nếu có thể để đưa y ra hầu tòa với tội danh diệt chủng người Do Thái.

Phi vụ bắt cóc được thực hiện giữa ban ngày ngay tại một bến xe buýt đông đúc, các nhân viên phản gián Mossad đã dàn cảnh giả vờ xin thuốc lá của Eichmann và ngay sau khi tay này cho tay vào túi áo lấy thuốc liền bị hai điệp viên khác áp sát và còng tay, Eichmann có phản ứng lại nên đã bị một trong số ba điệp viên Mossad đánh bất tỉnh bằng một chiêu Thái cực đạo.

Eichmann phải trải qua một quãng thời gian ác mộng trong một cơ sơ giam giữ bí mật của Mossad tại Argentine trong suốt nửa tháng cho đến khi chịu nhận tên thật và thân phận của mình.

Adolf Eichmann được xét xử tại Israel. Nguồn ảnh: History.

Đến ngày 21/5/1960 Eichmann được các điệp viên Mossad cho uống rượu say mèm kèm theo một liều thuốc mê liều cao để hắn "ngủ say như chết và nồng nặc mùi rượu" kèm theo các giấy tờ giả mạo để lên một chuyến bay thương mại về Israel. Tại đây y đã bị xét xử với các tội danh chống lại loài người, diệt chủng và bị kết án tử hình vào ngày 31/5/1962. Cũng cần phải nói thêm, luật pháp Israel xưa nay không có án tử hình và đây là án tử đầu tiên cũng như duy nhất của quốc gia này cho đến tận thời điểm hiện tại.

Chiến dịch trả thù kéo dài tới 20 năm

Vào năm 1972, 11 thành viên đội tuyển Olympic Israel đã bị bắt làm con tin và cuối cùng bị giết hại ở Tây Đức trong khi đang tham gia thế vận hội Mùa hè tại đây. Điều đáng nói là các đối tượng gây ra vụ thảm sát này lại không những không bị đưa ra xét xử mà còn được phía Tây Đức thả ra chỉ sau đó vài ba tháng để đáp ứng yêu cầu của những kẻ không tặc một máy bay của Lufthansa.

Một tên khủng bố trong vụ bắt cóc con tin ở Munich, Đức vào năm 1972. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Như một thói quen, biết rằng không thể trông chờ vào công luận quốc tế, lực lượng tình báo Mossad đã lên kế hoạch "Sự phẫn nộ của Chúa trời" nhằm tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ mà họ cho rằng có liên quan tới vụ thảm sát nhằm trả thù cho 11 vận động viên của nước họ đã thiệt mạng tại Munich.

Kế hoạch kéo dài tới 20 năm với rất nhiều chỉ trích của các nước trên thế giới do phía Mossad đã... giết nhầm người nhiều lần liền, tuy nhiên gạt bỏ đi tất cả mọi sự chỉ trích đó phía Mossad đã hoàn thành nhiệm vụ với số người bị giết hại lên tới gần 50 người trong đó bao gồm những tay súng trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc con tin vào năm 1972, những kẻ được cho là chủ mưu, tiếp tay cho phi vụ đó và cả những người vô tội bị... giết nhầm. Trong số những thành phần bị Mossad ám sát đó có không ít tên đang lẩn trốn ở Đông Âu và Liên Xô tuy nhiên lực lượng ám sát này vẫn "thản nhiên" ra vào Liên Xô thực hiện các phi vụ ám sát bất chấp sự theo dõi sát xao của lực lượng phản gián KGB của nước sở tại.

Đến tận ngày nay vẫn "tích cực" hoạt động

Có nhiều bằng chứng khiến người ta tin rằng phía Mossad vẫn đang tích cực hoạt động và tiến hành quá trình "rải" điệp viên của mình trên quy mô toàn cầu cho đến tận ngày nay. Điển hình là vào tháng 7/2005 phía New Zealand đã áp đặt lệnh trừng phạt ngoại giao sau khi phái hiện ra hai người Israel tại Úc đã tìm cách xin hộ chiếu vào New Zealand nhưng không may bị phát hiện, Bộ trưởng ngoại giao Israel khi đó là ông Silvan Shalom đã phải công khai xin lỗi New Zealand về sự hoạt động "quá nhiệt tình" của lực lượng phản gián Israel này tại Châu Đại Dương. Năm 2005 phía Úc cũng trục xuất Thư ký thứ 2 Đại sứ quán Israel tại Canberra, dù không tiết lộ lý do nhưng có nhiều khả năng vị Thư ký này có mối liên hệ với Mossad.

Ngoài ra, các điệp viên Mossad còn được cho là đã hoạt động rất tích cực ở Nga nhất là trong giai đoạn Liên Xô sụp đổ. Thậm chí một vài phi vụ ám sát ở Bắc Triều Tiên cũng được coi là do lực lượng tình báo Mossad thực hiện dù lực lượng này luôn phủ nhận mọi cáo buộc "không bằng chứng" liên quan tới mình.