Chiêm ngưỡng dàn vũ khí khí tài tại triển lãm HSE HN

Được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội, Triển lãm Quốc tế về An ninh 2017 - Homeland Security Expo (HSE) là một trong những hoạt động triển lãm thường niên do Bộ Công an tổ chức, nơi trưng bày và giới thiệu các sản phẩm công nghệ, khí tài dành cho ngành an ninh. Đặc biệt HSE năm nay còn có sự xuất hiện của các gian trưng khí tài dành cho quốc phòng mà cụ thể hơn là cho quân đội ta. HSE-2017 diễn ra từ ngày 29/8-30/8 với 80 gian trưng bày của 60 đơn vị đến từ các quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng trong đó có cả Việt Nam. Trong ảnh là các mẫu súng bộ binh gồm súng trường tấn công và súng máy của ARSENAL 2000 JSCo một trong những công ty chế tạo vũ khí hàng đầu Đông Âu được giới thiệu tại HSE-2017. Năm nay, HSE-2017 cũng thu hút khá nhiều các công ty giải pháp công nghệ an ninh hàng đầu thế giới, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến công nghệ chống và vô hiệu hóa các phương tiện bay không người lái tầm thấp. Thiết bị bắn hạ UAV có tên mã Orion-7 MP tại HSE. Một gói nâng cấp hệ thống trinh sát, do thám quang học dành cho các mẫu máy bay do thám không người lái được công ty công nghệ Tonbo Imaging giới thiệu tại triển lãm lần này. Một số sản phẩm phòng vệ dân sự gồm súng đa năng, mặt nạ phòng độc do công ty BCA – Thăng Long thuộc Bộ Công an giới thiệu tại gian trưng bày của mình. Kính ngắm nhìn đêm OE-14 do công ty công nghệ Optronics, Đài Loan mang đến HSE năm nay, OE-14 có khả năng hoạt động liên tục trong 40 giờ tuy nhiên mẫu kính ngắm này không có độ phóng đại. Không gian bên trông HSE nhìn qua kính ngắm OE-14. Súng phòng vệ đa năng cũng của Optronics, nó có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau gồm đạn bi nhựa hoặc đạn bi cao su, bên cạnh đó còn có cả đạn sốc điện. Tầm bắn của mẫu súng này là khoảng 20m và kích bắn thông qua khí nén. Mẫu xe bọc thép Vitim 4x4 của công ty quốc phòng Minotor Service, Belarus. Vitim được trang bị giáp bọc thép monocoque có khả năng chống lại được các loại đạn bộ binh 7.62mm và kháng các loại thiết bị nổ tự tạo cỡ nhỏ. Biến thể nâng cấp của tổ hợp pháo phòng không ZSU-23-4 23mm của Minotor Service, bên cạnh tổ hợp pháo tự động 23mm, ZSU-23 cải tiến còn được trang bị cả các tên lửa đất đối không tầm ngắn. Một biến thể nâng cấp của xe bọc thép chở quân BTR-50 có tên mã là BTR-50PKM được Minotor Service giới thiệu tại HSE-2017. Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Mosquito với các tên lửa chống tăng dẫn đường Kornet-EM, một trong những dòng sản phẩm chủ lực được Minotor Service giới thiệu lần này. Bộ ba tên lửa của Tập đoàn MBDA được trưng bày tại HSE-2017, gồm tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block 3, tổ hợp tên lửa phòng không VL MICA và VL MICA-M. Cận cảnh biến thể phòng không trên hạm của tên lửa phòng không VL MICA-M. Bộ đôi tên lửa phòng không VL MICA tại HSE-2017, VL MICA là biến thể mở rộng của tên lửa không đối không tầm trung MICA do MBDA phát triển được sử dụng rộng rãi trong không quân các nước châu Âu. Hình ảnh giới thiệu bộ ba xe bọc thép chở quân và xe bọc thép kháng mìn do công ty International Armored Group, UAE chế tạo, hiện tại Việt Nam đang sở hữu một số ít xe bọc thép Guardian do IAG phát triển. Súng phóng lựu ổ quay SPL6-DKT một trong những khí tài chuyên dụng do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công An nghiên cứu chế tạo. Bộ thiết bị phá sóng flycam một trong những sản phẩm công nghệ tiêu biểu của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công An phát triển được giới thiệu tại HSE-2017. Một số mô hình phương án nâng cấp các mẫu pháo tự động 25mm và 23mm tại HSE-2017 do một số công ty công nghệ đề xuất.

