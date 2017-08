Ghé thăm Triển lãm Quốc tế về An ninh 2017

Diễn ra từ ngày 29 - 30/8/2017 tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội, Triển lãm Quốc tế về An ninh 2017 là một trong những hoạt động triển lãm an ninh thường niên do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công An phối hợp cùng Công ty TNHH EIFEC tổ chức dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công An. Triển lãm Quốc tế về An ninh năm nay có sự tham gia của nhiều công ty an ninh, công nghệ và quân sự đến từ trong và ngoài nước với các phương tiện, giải pháp kỹ thuật áp dụng trong ngành an ninh, cảnh sát, phòng vệ dân sự, và cả cứu hộ cứu nạn. Tham gia triển lãm có 80 gian trưng bày của 60 đơn vị trưng bày đến từ các quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng như: Nga, Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Nam Phi, Anh, Hàn Quốc, Luthiana, Czech, Ukraina, Belarus, Bulgaria, Singapore, Israel, Italia, HongKong, UAE và Việt Nam. Trong ảnh là gian trưng bày của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Công An. Triển lãm Quốc tế về An ninh là cơ hội tốt để các công ty công nghệ an ninh lẫn quốc phòng quốc tế trưng bày và giới thiệu các dòng sản phẩm tốt nhất của mình dành cho ngành an ninh cũng như quốc phòng. Tạo tiền đề để các công ty này và Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ theo từng lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Triển lãm lần này cũng thu hút sự góp mặt của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành An ninh – Quốc Phòng như: Bharat Dynamics Ltd, MBDA của Pháp, Reunert Limited của Nam Phi, ARSENAL 2000 JSCo của Bulgaria, Minotor Service của Belarus, International Armored Group của UAE, Israel Aerospace Industries của Isreal và nhiều công ty khác Trong ảnh là gian hàng của Reunert Limited, một trong những tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Nam Phi. Hình ảnh hệ thống vũ khí chiến đấu tự động với súng máy 12.7mm thuộc một gói giải pháp nâng cấp các mẫu vũ khí bộ binh được công ty công nghệ Tonbo Imaging giới thiệu tại Triển lãm Quốc tế về An ninh 2017. Tonbo Imaging là công ty chuyên chế tạo các thiết bị quan sát quang điện tử và cảm biến phục vụ cho mục đích quân sự lẫn dân sự. Gian hàng của công ty quốc phòng Minotor Service của Belarus, Minotor Service là công ty chuyên chế tạo và cung cấp các gói nâng cấp dành cho các phương tiện bọc thép. Trong ảnh là mô hình xe bọc thép bánh lốp Vitim 4x4 của Minotor Service được giới thiệu tại Triển lãm Quốc tế về An ninh 2017. Một gói nâng cấp của Minotor Service dành cho tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4, hiện tại quân đội ta cũng đang được biên chế tổ hợp pháo phòng không này. Hình ảnh một số mẫu phương tiện và vũ khí phòng vệ dân sự được công ty TNHH MTV BCA – Thăng Long thuộc Bộ Công An giới thiệu tại Triển lãm Quốc tế về An ninh 2017. Ở một góc khác là một số thiết bị phá sóng thông tin di động do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công An nghiên cứu chế tạo được trưng bày ở Triển lãm Quốc tế về An ninh. Cùng với đó là một số mẫu vũ khí dành cho ngành an ninh cũng do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nghiên cứu như súng phóng lựu ổ quay, súng đa năng và súng phóng quả nổ. Một mẫu kit mở rộng do công ty vũ khí Baretta chế tạo hổ trợ chuyển đổi súng ngắn thành tiểu liên với cái tên khá dài là RONI Beretta M9/92FS. Thiết bị liên lạc vô tuyến chuyên dụng của công ty Codan, Australia. Gian trưng bày dành được sự quan tâm nhiều nhất tại Triển lãm Quốc tế về An ninh 2017 có lẽ là của Tập đoàn quốc phòng MBDA khi công ty này mang đến triển lãm các dòng sản phẩm chủ lực của mình như tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block 3, tổ hợp tên lửa phòng không VL MICA và VL MICA-M. Trong ảnh là mô hình của tổ hợp tên lửa phòng không VL MICA được MBDA trưng bày tại Triển lãm Quốc tế về An ninh. Ngay gần đó tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block 3. Một góc gian trưng bày của công ty International Armored Group chuyên chế tạo các dòng xe bọc thép chuyên dụng của UAE, hiện tại Việt Nam cũng đang sở hữu một số lượng nhỏ xe bọc thép Guardian do IAG chế tạo. Mô hình xe bọc thép chở quân VN2 với tháp pháo 30mm do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Phương Bắc Norinco chế tạo. Một mẫu thiết bị bắn hạ UAV có tên mã Orion-7 MP của công ty công nghệ Tiny Red Dot (TRD), Singapore. Gian trưng bày kết hợp hiếm hoi của Israel Aerospace Industries của Isreal và Camero của SK Group.

