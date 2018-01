Ấn tượng dàn tàu quân sự Việt Nam tại triển lãm Vietship 2018

Ấn tượng nổi bật nhất tại Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển - Vietship 2018 chính là sự tham gia của đông đảo các công ty lớn, nổi tiếng trong nước và quốc tế. Nguồn ảnh: Báo Giao thông. Trong đó, khu trưng bày tập trung của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các doanh nhân và khách thăm quan tại triển lãm lần này bởi ở đây không chỉ có sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Sông Thu, Ba Son, Hồng Hà, 189, Viện Thiết kế tàu quân sự,... mà còn bởi sự xuất hiện của nhiều mẫu tàu quân sự hiện đại. Nguồn ảnh: Chí Linh. Nổi bật tại Triển lãm Vietship 2018 có lẽ vẫn là gian hàng của Tập đoàn Damen đến từ Hà Lan, đây là cơ sở có mối quan hệ sâu sắc với nhiều doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam. Trong ảnh từ trên xuống: Tàu hộ vệ tên lửa SIGMA 9814, tàu tuần tra xa bờ DN 2000 và tàu kéo cứu hộ ASD 2913 Tugs. Nguồn ảnh: Chí Linh. Trong khi dự án SIGMA 9814 vẫn chưa được khởi động mặc dù mô hình trên đã xuất hiện từ đợt Triển lãm Vietship 2014 thì tàu DN 2000 đã có tới 8 con chiếc được xuất xưởng. Nguồn ảnh: Chí Linh. Tàu tuần tra DN 2000 được đóng tại Tổng công ty Sông Thu, Công ty TNHH Một thành viên 189 (Damen - Sông Cấm) và một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin. Nguồn ảnh: Chí Linh. Cấu hình tàu tuần tra DN 2000 đóng cho lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển có một thay đổi nhỏ ở phần mũi. Nguồn ảnh: Chí Linh. Tàu cung ứng thuyền viên cao tốc FSC 5009 do Tập đoàn Damen thiết kế và chuyển giao công nghệ cho nhiều doanh nghiệp trong nước tự đóng. Nguồn ảnh: Chí Linh. Một mẫu tàu tìm kiếm cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn sẽ được Công ty 189 đóng mới, con tàu có chiều dài 94,05 m; chiều rộng 14,4 m; mớn nước 3,9 m; thủy thủ đoàn 113 người. Nguồn ảnh: Chí Linh. Tàu huấn luyện đa năng MV Sycamore do Công ty 189 đóng theo đơn đặt hàng của Hải quân Hoàng gia Australia. Tàu có chiều dài 94 m; chiều rộng 14,4 m; lượng giãn nước đầy tải 2.400 tấn; tốc độ hành trình 17 hải lý/h (tối đa 23 hải lý/h); thủy thủ đoàn và học viên 60 người. Nguồn ảnh: Chí Linh. Tàu tuần tra cao tốc Stan Patrol (SPa) 4207 do Tổng công ty Sông Thu chế tạo, vừa có 2 chiếc được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng. SPa 4207 có chiều dài 42,81 m; chiều rộng 7,11 m; chiều cao mạn 3,77 m; thủy thủ đoàn 18 người. Tàu được trang bị hệ động lực bao gồm 2 động cơ diesel với công suất máy 4.200 bKW (5632 bhp) khi ở vòng tua máy 1.600 rpm; tốc độ tối đa 25,5 hải lý/h. Nguồn ảnh: Chí Linh. Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm sẽ chế tạo cả chiếc tàu kéo cứu hộ ASD 2913 Tugs (chiều dài 29 m; chiều rộng 13 m) theo công nghệ và giấy phép do Damen chuyển giao. Nguồn ảnh: Chí Linh. Mời độc giả xem video: Tàu tuần tra cao tốc Stan Patrol Spa 4207 của lực lượng Biên phòng Việt Nam do Tổng công ty Sông Thu chế tạo. (Nguồn Damen)

