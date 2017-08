Bất ngờ dàn vũ khí do Công an Việt Nam sản xuất

Bên cạnh các loại trang bị và khí tài chuyên dụng của nước ngoài, Bộ Công An còn chủ động nghiên cứu phát triển, tự chế tạo một số loại trang bị khí tài đang được sử dụng trong toàn quân, đáp ứng các yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của ngành an ninh. Các trang bị này cũng được Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công An giới thiệu trước công chúng tại Triển lãm Quốc tế về An ninh HSE-2017. Là một triển lãm an ninh quốc tế thường niên, HSE-2017 có khoảng 80 gian hàng trưng bày của 60 đơn vị trưng bày đến từ các quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Đây cũng là cơ hội tốt để các đối tác nước ngoài và Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ theo từng lĩnh vực an ninh mà cả hai bên cùng quan tâm. Trong ảnh là một gian trưng bày giáo giáp chống đạn của công ty Lotus. Tham gia triển lãm lần này có khá nhiều công ty an ninh trực thuộc Bộ Công an tham dự, đây là các đơn vị đầu ngành trong việc chế tạo sản xuất cũng như cung cấp các dòng sản phẩm quân trang, quân dụng và khí tài trong lĩnh vực an ninh. Trong ảnh là quân trang tiêu chuẩn trong nhiệm vụ chống bạo động của một chiến sĩ cảnh sát cơ động được giới thiệu tại gian hàng của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Bộ quân trang này có tên là bộ giáp bảo vệ chống va đập, nó được thiết kế để bảo vệ tối đa người mặc trước các tác động ngoại lực từ bên ngoài. Các bộ phận chính của giáp bảo vệ toàn bộ phần thân, tay, chân người mặc, đi kèm với nó có cả khiên đỡ. Ở một góc khác tại triển lãm là nơi giới thiệu các loại mũ giáp chống đạn có đi kèm cả kính chống đạn dành cho mũ, loại quân trang này thường được trang bị cho các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm. Một mẫu quân trang tiêu chuẩn dành cho lực lượng cảnh sát giao thông được giới thiệu HSE-2017. Ta có thể thấy ngoài bộ đàm liên lạc người chiến sĩ còn được trang bị thêm thiết bị ghi hình hiện trường và một số trang bị hỗ trợ khác. Trong hình là một số mẫu khí tài và dòng sản phẩm chính của công ty BCA – Thăng Long thuộc Bộ Công an giới thiệu tại HSE-2017. Hầu hết các sản phẩm trên đều được nhập khẩu, tuy nhiên chúng chỉ là các mẫu vũ khí phòng vệ không có khả năng gây sát thương. Ở gian trưng bày của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật còn giới thiệu cả một số mẫu vũ khí do tổng cục tự chế tạo như súng phóng lựu ổ xoay, súng phóng lựu nòng đơn, súng phóng quả nổ và súng ngắn đa năng. Cận cảnh súng phóng lựu ổ xoay do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật thiết kế chế tạo, nó có khả năng mang theo cùng lúc 6 quả đạn hỗ trợ bắn nhiều loại đạn khác nhau. Còn đây là mẫu súng ngắn đa năng E112 do Công ty Thanh Bình – BCA chế tạo, đây cũng là đơn vị sản xuất mẫu súng phóng lựu ổ xoay. Một số mẫu khí tài và công cụ hỗ trợ khác của ngành an ninh được Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật giới thiệu tại HSE-2017 như súng bắn lưới (chống đua xe), súng ngắn bắn hơi gas cay và súng bắn quả nổ ba nòng. Hầu hết các dòng khí tài này đều do Công ty Thanh Bình – BCA chế tạo, cận cảnh súng ngắn bắn hơi gas cay E112 của công ty Thanh Bình. Còn đây là một số thiết bị phá sóng di động do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật thiết kế chế tạo phục vụ cho các yêu cầu trong nước, với giá thành thấp hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Thiết bị giám sát hiện trường được trang bị cho các chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ ngoài hiện trường, nó có khả năng ghi video, hình ảnh trong suốt quá trình được triển khai. Một sản phẩm công nghệ cao khác do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chế tạo là thiết bị phá sóng phương tiện bay cỡ nhỏ (flycam), nó có thiết kế khá gọn nhẹ và có thể di chuyển hay vận hành bởi một người. Bảng điều khiển của thiết bị phá sóng flycam trên, nó có thể hoạt động với nhiều tần số khác nhau cho phép đánh chặn nhiều loại flycam khác nhau.

