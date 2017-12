Những con vật đem lại may mắn theo quan điểm dân gian

Đối với một quốc gia vốn có truyền thống trồng lúa nước như Việt Nam, con trâu chính là thứ tài sản quý giá giúp người lao động giảm bớt gánh nặng trong việc cấy cày, trồng trọt hay vận chuyển nông sản. Vào dịp đầu năm mới, tranh ảnh hay tượng tạc về con vật đem lại may mắn này thường mang nhiều đức tính tốt đẹp, biểu trưng cho sự mạnh mẽ, an lành, no đủ và thổi luồng sinh khí dồi dào cho gia chủ của mình. Bộ tứ linh, trong đó có rùa thường được thờ cúng trong các đền chùa vì nó có khả năng trấn áp tà khí và xua đuổi vận rủi của những người tới đó cầu xin. Các vật phẩm hình rùa mang tác dụng hộ mệnh, cân bằng phong thủy trong nhà hoặc đem tới sự trường thọ dài lâu. Cá vàng biểu tượng cho sự thông minh, trầm lắng và cuộc sống dài lâu. Nó thường xuất hiện và có ý nghĩa trong nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác nhau: Đặt bể cá vàng trong nhà sẽ giúp gia chủ có nhiều tiền của, may mắn dồi dào do nó có thể thu hút nguồn sinh khí tài lộc mạnh mẽ từ đất trời. Ở thời Ai Cập cổ đại, cá vàng là nguồn động lực nhằm cổ vũ tinh thần cho con người. Nó cũng mang lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân hoặc các mối quan hệ ngoài xã hội theo quan điểm Hy Lạp. Dù có phải năm tuổi hay không, song gà trống vẫn được dân gian coi là một biểu tượng sáng ngời cho sức khỏe, may mắn và tài lộc tràn đầy. Nó thường được sử dụng làm vật trang trí tại các doanh nghiệp, bày phía ở Tây nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Trong lĩnh vực kinh doanh, có thể đặt tượng gà trống đối diện với các dãy phòng để ngăn sự bất đồng. Với tư thế vương giả hiếm có, linh vật này khá tốt cho con đường công danh của các nhà lãnh đạo. Voi là con vật mang tính chất nửa người nửa thần linh, là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn vẹn toàn. Trong phong thủy, nếu đặt tượng hình voi trong nhà, gia chủ sẽ làm ăn thuận lợi rồi êm ấm mọi bề. Tùy vào vật liệu chế tác mà người ta lại có cách sắp đặt khác nhau. Ví như voi bằng đồng hoặc đá thường dùng cho căn nhà có hướng ra sông, biển để hút tài lộc, còn voi bằng đồng gốm có tác dụng hóa giải sát khí dưới xà ngang. Những người làm việc trong cơ quan nhà nước luôn hướng tới sự thăng quan tiến chức. Bởi vậy, họ rất hay sử dụng hình ảnh chú ngựa trong tư thế phi nước đại, thường là bốn hoặc tám con để cầu mong điều ước sẽ trở thành hiện thực. Ngựa cũng là một loài vật được cả người phương Đông lẫn người phương Tây thuần hóa và sử dụng trong đời sống hằng ngày. Nó biểu trưng cho sự trung thành, tận tụy và đắc tài sai lộc. Heo vốn hiền lành và gần gũi con người, đồng thời là linh vật biểu trưng của sự đầy đủ về mặt vật chất. Với khả năng sinh sản tốt nên khi đặt vật phẩm mang hình dáng heo vàng trong phòng ngủ, nó còn đem hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn đang cầu mong con cái. Trong dịp năm mới, nếu trang trí tượng hình rồng trong nhà thì gia chủ sẽ được hưởng nguồn sinh khí mạnh mẽ. Con vật này vốn đại diện cho sức mạnh và quyền uy của toàn vũ trụ nên nếu đặt tượng rồng hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ, sung túc ắt gõ cửa khiến công việc thuận buồm xuôi gió theo lý thuyết phong thủy. Cóc ngậm tiền hay ngọc, hay còn gọi là tì hưu là biểu tượng của tài lộc và điềm lành. Ngoài ra, nó cũng là vật phẩm mang tới sự may mắn trong công việc làm ăn, bình an cho gia đạo theo quan điểm phong thủy. Theo quan niệm tâm linh của một số quốc gia, chó là loài vật đem đến tới sự may mắn và nhiều niềm vui ngập tràn trong cuộc sống thường ngày. Nhiều gia đình hay đặt tượng chó ở trước cửa cổng nhà, hướng ra phía bên ngoài để trấn an, mang lại điều tốt lành cho cả gia đình. Vào ngày đầu năm mới, nếu có một chú chó chạy thẳng vào nhà thì may mắn, tài ắt sẽ tới rất nhiều bởi dân gian có câu: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”.

Đối với một quốc gia vốn có truyền thống trồng lúa nước như Việt Nam, con trâu chính là thứ tài sản quý giá giúp người lao động giảm bớt gánh nặng trong việc cấy cày, trồng trọt hay vận chuyển nông sản. Vào dịp đầu năm mới, tranh ảnh hay tượng tạc về con vật đem lại may mắn này thường mang nhiều đức tính tốt đẹp, biểu trưng cho sự mạnh mẽ, an lành, no đủ và thổi luồng sinh khí dồi dào cho gia chủ của mình. Bộ tứ linh, trong đó có rùa thường được thờ cúng trong các đền chùa vì nó có khả năng trấn áp tà khí và xua đuổi vận rủi của những người tới đó cầu xin. Các vật phẩm hình rùa mang tác dụng hộ mệnh, cân bằng phong thủy trong nhà hoặc đem tới sự trường thọ dài lâu. Cá vàng biểu tượng cho sự thông minh, trầm lắng và cuộc sống dài lâu. Nó thường xuất hiện và có ý nghĩa trong nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác nhau: Đặt bể cá vàng trong nhà sẽ giúp gia chủ có nhiều tiền của, may mắn dồi dào do nó có thể thu hút nguồn sinh khí tài lộc mạnh mẽ từ đất trời. Ở thời Ai Cập cổ đại, cá vàng là nguồn động lực nhằm cổ vũ tinh thần cho con người. Nó cũng mang lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân hoặc các mối quan hệ ngoài xã hội theo quan điểm Hy Lạp. Dù có phải năm tuổi hay không, song gà trống vẫn được dân gian coi là một biểu tượng sáng ngời cho sức khỏe, may mắn và tài lộc tràn đầy . Nó thường được sử dụng làm vật trang trí tại các doanh nghiệp, bày phía ở Tây nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Trong lĩnh vực kinh doanh, có thể đặt tượng gà trống đối diện với các dãy phòng để ngăn sự bất đồng. Với tư thế vương giả hiếm có, linh vật này khá tốt cho con đường công danh của các nhà lãnh đạo. Voi là con vật mang tính chất nửa người nửa thần linh, là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn vẹn toàn. Trong phong thủy, nếu đặt tượng hình voi trong nhà, gia chủ sẽ làm ăn thuận lợi rồi êm ấm mọi bề. Tùy vào vật liệu chế tác mà người ta lại có cách sắp đặt khác nhau. Ví như voi bằng đồng hoặc đá thường dùng cho căn nhà có hướng ra sông, biển để hút tài lộc, còn voi bằng đồng gốm có tác dụng hóa giải sát khí dưới xà ngang. Những người làm việc trong cơ quan nhà nước luôn hướng tới sự thăng quan tiến chức. Bởi vậy, họ rất hay sử dụng hình ảnh chú ngựa trong tư thế phi nước đại, thường là bốn hoặc tám con để cầu mong điều ước sẽ trở thành hiện thực. Ngựa cũng là một loài vật được cả người phương Đông lẫn người phương Tây thuần hóa và sử dụng trong đời sống hằng ngày. Nó biểu trưng cho sự trung thành, tận tụy và đắc tài sai lộc. Heo vốn hiền lành và gần gũi con người, đồng thời là linh vật biểu trưng của sự đầy đủ về mặt vật chất. Với khả năng sinh sản tốt nên khi đặt vật phẩm mang hình dáng heo vàng trong phòng ngủ, nó còn đem hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn đang cầu mong con cái. Trong dịp năm mới, nếu trang trí tượng hình rồng trong nhà thì gia chủ sẽ được hưởng nguồn sinh khí mạnh mẽ. Con vật này vốn đại diện cho sức mạnh và quyền uy của toàn vũ trụ nên nếu đặt tượng rồng hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ, sung túc ắt gõ cửa khiến công việc thuận buồm xuôi gió theo lý thuyết phong thủy. Cóc ngậm tiền hay ngọc, hay còn gọi là tì hưu là biểu tượng của tài lộc và điềm lành. Ngoài ra, nó cũng là vật phẩm mang tới sự may mắn trong công việc làm ăn, bình an cho gia đạo theo quan điểm phong thủy. Theo quan niệm tâm linh của một số quốc gia, chó là loài vật đem đến tới sự may mắn và nhiều niềm vui ngập tràn trong cuộc sống thường ngày. Nhiều gia đình hay đặt tượng chó ở trước cửa cổng nhà, hướng ra phía bên ngoài để trấn an, mang lại điều tốt lành cho cả gia đình. Vào ngày đầu năm mới, nếu có một chú chó chạy thẳng vào nhà thì may mắn, tài ắt sẽ tới rất nhiều bởi dân gian có câu: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”.