Những con giáp dù “vung tay quá trán” vẫn giàu ú sụ

Có những nàng suốt ngày chỉ chăm lo thu vén cho tổ ấm của mình, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý nhưng vẫn không có tiền tiêu. Ngược lại, có những nàng tính hoang tàn, có thói quen tiêu tiền như rác nhưng lại có số được hưởng an nhàn, giàu có. Điều kỳ lạ là họ càng phá thì các đức ông chồng càng kiếm ra tiền. Vậy trong 12 con giáp, cô nàng nào có số được hưởng thụ? Đứng đầu chính là những cô nàng tuổi Dậu: Thói quen tiêu tiền phục vụ sở thích mua sắm đã ăn vào máu các nàng. Mỗi lần ra ngoài, chỉ cần trong túi có bao nhiêu tiền thì họ cũng chỉ mất một lúc là xài hết. Tuy nhiên, cho dù họ có tiêu tiền thế nào thì cũng không mấy khi họ thiếu tiền bởi họ vô cùng may mắn vì lấy được những ông chồng đại gia vừa giỏi kiếm tiền lại còn chiều vợ. Tiếp đến là các cô nàng tuổi Mão: Nhìn vẻ bề ngoài dịu dàng, ủy mị, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối hiền dịu nhưng khả năng tiêu tiền của các cô nàng này đến cánh đàn ông cũng phải nể vài phần. Họ đã tiêu tiền không bao giờ nương tay, nhưng trời sinh có tướng vượng phu cho dù họ có nhu cầu tiêu tiền cao hơn người khác đi chăng nữa thì vận thế của chồng họ ngày một tăng lên. Điều may mắn cho họ là họ càng tiêu tiền thì tài vận của chồng càng vượng, càng kiếm được nhiều tiền. Tiếp đến là các cô nàng tuổi Hợi: Đây là những cô nàng vốn yêu cái đẹp, lúc nào cũng coi trọng hình thức, sẵn sàng ăn cơm nguội, uống nước lọc chứ nhất định không được xấu. Nhưng trời đã định sẵn họ ai lấy được họ sẽ được nhờ đức của họ mà phát tài. Vì thế, cho dù họ có tiêu bao nhiêu thì ông chồng vẫn vui vẻ tình nguyện đưa tiền cho tiêu miễn sao nàng vui là được. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Có những nàng suốt ngày chỉ chăm lo thu vén cho tổ ấm của mình, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý nhưng vẫn không có tiền tiêu. Ngược lại, có những nàng tính hoang tàn, có thói quen tiêu tiền như rác nhưng lại có số được hưởng an nhàn, giàu có. Điều kỳ lạ là họ càng phá thì các đức ông chồng càng kiếm ra tiền. Vậy trong 12 con giáp, cô nàng nào có số được hưởng thụ? Đứng đầu chính là những cô nàng tuổi Dậu: Thói quen tiêu tiền phục vụ sở thích mua sắm đã ăn vào máu các nàng. Mỗi lần ra ngoài, chỉ cần trong túi có bao nhiêu tiền thì họ cũng chỉ mất một lúc là xài hết. Tuy nhiên, cho dù họ có tiêu tiền thế nào thì cũng không mấy khi họ thiếu tiền bởi họ vô cùng may mắn vì lấy được những ông chồng đại gia vừa giỏi kiếm tiền lại còn chiều vợ. Tiếp đến là các cô nàng tuổi Mão : Nhìn vẻ bề ngoài dịu dàng, ủy mị, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối hiền dịu nhưng khả năng tiêu tiền của các cô nàng này đến cánh đàn ông cũng phải nể vài phần. Họ đã tiêu tiền không bao giờ nương tay, nhưng trời sinh có tướng vượng phu cho dù họ có nhu cầu tiêu tiền cao hơn người khác đi chăng nữa thì vận thế của chồng họ ngày một tăng lên. Điều may mắn cho họ là họ càng tiêu tiền thì tài vận của chồng càng vượng, càng kiếm được nhiều tiền. Tiếp đến là các cô nàng tuổi Hợi: Đây là những cô nàng vốn yêu cái đẹp, lúc nào cũng coi trọng hình thức, sẵn sàng ăn cơm nguội, uống nước lọc chứ nhất định không được xấu. Nhưng trời đã định sẵn họ ai lấy được họ sẽ được nhờ đức của họ mà phát tài. Vì thế, cho dù họ có tiêu bao nhiêu thì ông chồng vẫn vui vẻ tình nguyện đưa tiền cho tiêu miễn sao nàng vui là được. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).