Giải mã nguồn gốc nỗi ưu phiền của các nàng giáp

Trong 12 con giáp, các nàng tuổi Tý là người tương đối tiết kiệm. Họ thường lên kế hoạch chi tiêu rất chi tiết để không phải bị động về tiền bạc. Tuy nhiên trong cuộc sống đôi khi mọi thứ không phải lúc nào cũng có thể tuân theo kế hoạch đã định, có những lúc có nhiều việc phát sinh phải chi tiêu nhiều hơn dự tính, thậm chí còn nhiều hơn cả thu nhập. Cho nên đối với một người luôn tiết kiệm như tuổi Tý thì việc phải chi tiêu thêm các khoản ngoài dự tính luôn làm họ phải đau đầu, phiền não. Các nàng tuổi Sửu là người sống nội tâm, và luôn có nguyên tắc. Tuy vẻ bề ngoài họ thường là những người sống tương đối khép kín, nhưng trên thực tế họ lại luôn khát khao được thể hiện bản thân với người khác. Chính tính cách của họ đã khiến họ bị hạn chế thiếu đi sự tự tin và dũng khí để có thể thực hiện mong muốn của mình. Chính vì thế nhiều khi vì chuyện này mà họ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Trong mắt nhiều người, các nàng tuổi Dần vốn là người tỉ mẩn quan sát, có khả năng phán đoán và nắm bắt tâm lý của người khác tốt, tuy nhiên trên thực tế thì ngược lại. Đây lại chính là những cô nàng rất cẩu thả, vô tâm vô tính, họ thường xuyên phạm sai lầm vì tính cách này của mình. Điều đáng buồn là mặc dù lần này phạm sai lầm họ đã tự nhủ lần sau sẽ cố gắng nhưng lần sau lại vẫn tiếp tục phạm những sai lầm tương tự. Ưu điểm lớn nhất của các nàng tuổi Mão là bản tính hiền lành, nhường nhịn, thường chủ động giúp đỡ người khác nên sống với mọi người ai cũng yêu quý. Nhưng chính sự nhiệt tình hơn người của tuổi Mão lại là nguyên nhân khiến họ nhiều khi phải buồn phiền. Chính vì sự bản tính không biết và không nỡ khước từ bất cứ sự thỉnh cầu nào từ người khác mà nhiều lúc có rất nhiều chuyện ở trên trời rơi xuống khiến họ phải bận rộn, mệt mỏi giải quyết. Vốn là người cứng rắn, mạnh mẽ nên bạn bè của các nàng tuổi Thìn không nhiều. Bất kể trong cuộc sống hay trong công việc, các nàng tuổi Thìn đều là nữ cường. Chính vì thế trên mọi con đường họ đi thường phải đơn thương độc mã, ít kẻ song hành. Khi có khó khăn, khi có tâm tư họ thường càng trở nên phiền muộn hơn vì khó tìm được người tri kỷ ở bên cùng chia sẻ. Trời sinh bản tính đa nghi khiến các cô nàng tuổi Tỵ luôn sống trong cảnh phải đề phòng người khác, chính vì thế bên cạnh họ cũng rất ít người họ cảm thấy tin tưởng để trải lòng. Lúc nào họ cũng phải sống trong cảnh căng thẳng trong tư thế phòng ngự hoặc tấn công. Đây chính là điều phiền não lớn đối với họ, bản thân họ cũng hiểu rất rõ về điều đó chỉ có điều trời sinh bản tính nên không có cách nào để thay đổi. Việc điều tiết và khống chế cảm xúc không phải ai cũng làm được và đây chính là điểm yếu của các cô nàng tuổi Ngọ. Đôi khi chỉ có một chuyện rất nhỏ, rất đơn giản nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cảm xúc của các nàng tuổi Ngọ. Khả năng kiềm chế và điều tiết cảm xúc kém chính là nguồn cơn của những nỗi buồn phiền đến với các nàng tuổi Ngọ. Các cô nàng tuổi Mùi đều là người rất ý thức và coi trọng nhan sắc của mình. Bản tính hiền dịu, sống hướng nội nên họ thường nhút nhát. Họ thường cảm thấy thiếu tự tin về ngoại hình của mình khi phải đứng trước những người nổi bật. Họ luôn lo sợ người khác sẽ coi thường mình hoặc chê bai mình vì thế họ luôn sống trong phập phồng lo âu. Đây chính là điểm yếu khiến cuộc sống của họ đôi khi phải ôm những nỗi buồn phiền không đáng có. Điểm khiến các cô nàng tuổi Thân đôi lúc phải buồn phiền chính là tính thích tự do của bản thân. Đối với họ nếu phải tham gia một việc gì mang tính bắt buộc, có quy tắc, có chuẩn mực họ sẽ quyết không tham gia. Ngay đến cả công việc, đôi khi họ biết đó chính là cơ hội rất tốt với mình nhưng phải gò mình vào những yêu cầu và khuôn khổ định sẵn họ sẵn sàng từ bỏ. Với bản tính thông minh, năng động các cô nàng tuổi Dậu luôn trở thành trung tâm của đám đông, phần lớn mọi người đều thích được sống gần hoặc được kết giao với các nàng này. Tuy nhiên để làm được tiểu minh tinh trong mắt nhiều người thì các nàng tuổi Dậu cũng phải trả giá khi trở thành cái gai trong mắt của không ít kẻ tiểu nhân. Vì thế nhiều khi các nàng phải chịu ấm ức, bực bội vì một tai họa từ những kẻ ghen ăn tức ở mang đến. Các cô nàng tuổi Tuất là người luôn trung thành và tận tâm với mọi người. Họ sống với mọi người luôn dùng sự chân thành để đổi lấy chân thành, tuy nhiên đời vốn không như mơ, không phải ai cũng có thể tốt với mình như mình tốt với người. Chính vì thế, đôi khi sự thất vọng khi thấy người khác đối xử với mình hay có ý hoài nghi sự chân thành của mình khiến các nàng cảm thấy vô cùng buồn phiền. Các nàng tuổi Hợi luôn mang đến cho người xung quanh cảm giác ấm áp, chân thành, đầy nhiệt huyết. Họ vốn rất biết chiều người khác, không mấy khi từ chối người khác cho dù biết điều đó sẽ khó với mình. Đây cũng chính là lý do nhiều lúc khiến tâm trạng họ luôn nặng trĩu vì không giúp được người khác hoặc mệt mỏi buồn phiền vì phải tìm mọi cách giúp đỡ một ai đó. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho bạn đọc) Mời quý độc giả xem video: 4 con giáp tiền vào như nước may mắn trong 3 tháng cuối 2017

