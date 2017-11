Theo dự đoán tuần mới 20/11 - 26/11/2017 cho 12 con giáp của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng trên trang Sina (Trung Quốc), 12 con giáp cần chú ý: Thứ hai xung tuổi Tỵ, thứ ba xung tuổi Ngọ, thứ tư xung tuổi Mùi, thứ năm xung tuổi Thân, thứ sáu xung tuổi Dậu, thứ bảy xung tuổi Tuất, chủ nhật xung tuổi Hợi. Lời khuyên: tuần này những người tuổi Mùi, Dần, Tỵ cần hết sức cẩn thận vì có tiểu nhân ám hại, hao tài tốn của, vận đào hoa xấu đeo bám. Ngày xung kỵ không nên thực hiện những việc quan trọng, như thứ hai xung tuổi Tỵ, thì những người tuổi Tỵ không nên làm những việc lớn trong ngày này. Bảng vàng may mắn trong tuần cho 12 con giáp: Sự nghiệp vượng nhất: Tuổi Thân. Tài vận phát nhất: Tuổi Hợi. Vận đào hoa sáng nhất: Tuổi Thìn.Dự đoán tuần mới cho Tuổi Tý: Vận thế chung: 4.3 điểm. Sự nghiệp: 4.3 điểm. Tình cảm: 4.3 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm. Sự nghiệp: Tiếp tục duy trì trạng thái bình ổn. Tình cảm: Vẫn ngọt ngào, thắm thiết. Tài vận: Các khoản thu nhập cẩn thận kẻo thất thu, đầu tư buôn bán tạm thời nên dừng lại chờ đợi cơ hội. Sức khỏe: Chú ý đề phòng an toàn giao thông. Quý nhân tuần này: Tuổi Dần. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Dậu. Lời khuyên: Cần phải biết tùy cơ ứng biến. Tuổi Sửu: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.6 điểm. Sự nghiệp: Vận thế bừng bừng, mọi việc đều vô cùng suôn sẻ. Tình cảm: Tiến triển tốt đẹp. Tài vận: Các khoản thu nhập duy trì được trạng thái bình ổn, đầu tư buôn bán cần nghiên cứu kỹ lưỡng, cần phải đúng thời điểm. Sức khỏe: Chú ý bảo vệ chân tay khỏi xây xước hoặc bị thương nặng. Quý nhân tuần này: Tuổi Tuất. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Hợi. Lời khuyên: Không nên vận động mạnh. Tuổi Dần: Vận thế chung: 3.3 điểm. Sự nghiệp: 4.0 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 3.1 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm. Sự nghiệp: Cần đề cao cảnh giác đề phòng tiểu nhân. Tình cảm: Tạm ổn, không có gì khởi sắc nhưng cũng tránh được sóng gió. Tài vận: Các khoản thu nhập chính thất thu, các khoản thu nhập thêm không ổn, đầu tư buôn bán gặp bất lợi, tốt nhất nên thu lưới lên phơi. Sức khỏe: Chú ý kiểm soát cảm xúc. Quý nhân tuần này: Tuổi Ngọ. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Sửu. Lời khuyên: Làm bất cứ việc gì không nên nôn nóng. Tuổi Mão: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: Một tuần bình ổn, công việc tương đối thuận lợi. Tình cảm: Vẫn êm đềm, hạnh phúc. Tài vận: Các khoản thu nhập đều duy trì được trạng thái ổn định, đầu tư buôn bán chỉ nên nhỏ lẻ, vừa làm vừa xem xét tình hình. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ trong nhà. Quý nhân tuần này: Tuổi Mùi. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Thìn. Lời khuyên: Cần phải kiên trì, mưa dầm thấm lâu. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 4.8 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.9 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.6 điểm. Sự nghiệp: Tiếp tục duy trì được trạng thái bình ổn. Tình cảm: Nồng nàn, thắm thiết. Tài vận: Các khoản thu nhập đều duy trì được sự ổn định, đầu tư buôn bán có thể tham gia, tuy nhiên cần phải thận trọng. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe, đề phòng bệnh cũ tái phát. Quý nhân tuần này: Tuổi Hợi. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Thân. Lời khuyên: Đừng quá vội đắc ý. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 3.9 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 3.4 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm. Sự nghiệp: Duy trì trạng thái bình ổn. Tình cảm: Có chút sóng gió, tranh chấp trong chuyện tình cảm. Tài vận: Các khoản thu nhập cần phải quản lý lại, đầu tư buôn bán nếu không có cơ hội rõ ràng không nên tùy ý hành động tránh tổn thất lớn. Sức khỏe: Chú ý đề phòng tránh xây xước hoặc bị thương ngoài da. Quý nhân tuần này: Tuổi Sửu. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Dậu. Lời khuyên: Cần tùy cơ ứng biến cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.3 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: Một tuần đón nhận nhiều tin vui trong công việc. Tình cảm: Duy trì được trạng thái bình ổn. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có chút giảm sút. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường tiêu hóa. Quý nhân tuần này: Tuổi Tý. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Dần. Lời khuyên: Cần phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 3.2 điểm. Sự nghiệp: 4.0 điểm. Tình cảm: 3.9 điểm. Tài vận: 3.9 điểm. Sức khỏe: 4.0 điểm. Sự nghiệp: Mây mù che phủ, khó thấy ánh dương. Tình cảm: Biển khó yên, sóng khó lặng. Tài vận: Các khoản thu nhập đều không ổn định và giảm sút. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường huyết quản. Quý nhân tuần này: Tuổi Hợi. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Tuất. Lời khuyên: Tùy cơ ứng biến cho hợp với tình hình. Tuổi Thân: Vận thế chung: 4.7 điểm. Sự nghiệp: 4.7 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.7 điểm. Sự nghiệp: Vận thế chuyển mình, quý nhân luôn tương trợ. Tình cảm: Vui vẻ, hạnh phúc. Tài vận: Các khoản thu nhập đều vô cùng tốt, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư buôn bán có cơ hội để gia tăng thu nhập. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh cũ tái phát. Quý nhân tuần này: Tuổi Mão. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Thìn. Lời khuyên: Nên thừa thắng xông lên. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 4.2 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 4.3 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: Duy trì được trạng thái bình ổn. Tình cảm: Biển yên, sóng lặng. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có tin vui, đầu tư buôn bán chỉ cần nắm bắt đúng thời điểm là được. Sức khỏe: Chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Quý nhân tuần này: Tuổi Dần. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Thân. Lời khuyên: Vẫn chưa hết họa tiểu nhân. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 4.3 điểm. Sự nghiệp: 4.3 điểm. Tình cảm: 4.3 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm. Sự nghiệp: Trời quang mây tạnh, đón ánh thái dương. Tình cảm: Đào hoa nở rộ, ngọt ngào hạnh phúc. Tài vận: Các khoản thu nhập chính rất tốt, các khoản thu nhập thêm tạm ổn. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường ruột. Quý nhân tuần này: Tuổi Mão. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Ngọ. Lời khuyên: Thừa thắng xông lên. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.5 điểm. Sự nghiệp: Có chút điều chỉnh, tuy nhiên mọi kế hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ. Tình cảm: Ngọt ngào, hạnh phúc. Tài vận: Các khoản thu nhập chính đều ổn định, các khoản thu nhập thêm bình thường, đầu tư buôn bán có chút bất ổn. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bị ngã xây xước ngoài da. Quý nhân tuần này: Tuổi Tỵ. Tiểu nhân tuần này: Tuổi Dậu. Lời khuyên: Phải duy trì được trạng thái ổn định mới mong phát triển. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

