Theo dự đoán tử vi người tuổi Tuất năm 2018, gặp năm bản mệnh, vận trình của tuổi Tuất khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên không phải cứ phạm Thái Tuế là điều gì cũng xấu, cái gì cũng bất lợi. May mắn ở cung sự nghiệp, tuổi Tuất có được cát tinh Văn Khúc và Hoa Cái trợ mệnh, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội đến với bạn. Tuy nhiên, đây vừa là cơ hội, vừa là khó khăn nhưng đồng thời cũng là thử thách đối tuổi Tuất. Những người làm công ăn lương tạm thời không nên tính đến nhảy việc hoặc làm thêm kế hoạch nào khác. Hãy tập trung tâm sức và thời gian vào làm tốt công việc hiện tại. Sự nghiệp cũng chưa phải thời điểm thích hợp để phát triển bởi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại và áp lực, vì thế khó mà có được sự đột phá hoặc kết quả như mong đợi. Cũng theo dự đoán tử vi người tuổi Tuất năm 2018, vì là năm phạm Thái Tuế nên sẽ có nhiều biến động, chỉ cần tuổi Tuất luôn bình tĩnh, lạc quan đối mặt bạn sẽ dễ dàng bước qua được một năm đầy thử thách này. Công việc gặp khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến tài vận năm 2018 của tuổi Tuất. Đây là một năm tương đối vất vả tuy nhiên thu nhập lại không được như bạn kỳ vọng. Tuy bạn vẫn có những cơ hội kiếm tiền tương đối tốt, nhưng vận trình bị phạm Thái Tuế nên tình hình tài chính chung gặp nhiều biến động. Cứ có tiền là sẽ có việc lớn phải lo, phải tiêu. Chính vì thế tiền bạc không còn được là bao nhiêu. Trong năm nay dù bạn làm nghề gì cần phải đảm bảo phương châm duy trì sự ổn định làm trọng, chú ý từng lời ăn tiếng nói đến cách hành xử, mọi việc cần bình tĩnh xử lý, tránh nóng vội mà phạm sai lầm, dính vào thị phi, gây bất lợi cho bản thân. Cẩn trọng trong các giao dịch về tiền bạc, hạn chế vay mượn hoặc không nên cho vay để tránh bị lừa. Xây dựng kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, tiền bạc lúc có cần phải biết tiết kiệm để phòng lúc khó còn có để dùng. Vận tình cảm của tuổi Tuất cũng khó tránh bị ảnh hưởng bởi năm bản mệnh. Những bạn độc thân khó có cơ hội để thay đổi hiện trạng của mình. Tuy có thể quen biết và kết giao thêm được nhiều bạn mới, tuy nhiên các mối quan hệ này tạm thời chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè hoặc đối tác, xã giao thông thường. Đối với những người đã có đôi hoặc đã kết hôn, do ảnh hưởng của phạm Thái Tuế nên tình cảm thường xuyên nổi sóng gió. Hai người dễ vì những hiểu nhầm hoặc bất đồng không đáng có mà cãi vã, giận hờn triền miên. Muốn thay đổi hiện trạng này đôi bên đều phải bỏ cái tôi của mình, cần phải cảm thông thấu hiểu hơn, nhường nhịn nhau hơn để sóng yên biển lặng, tình cảm mới có thể đơm hoa kết trái. Do Thái Tuế khiến hành Thổ hành Kim quá vượng nên sức khỏe của bạn sẽ là một vấn đề cần phải được lưu tâm trong năm nay. Đặc biệt cần phải chú ý chăm sóc lục phủ ngũ tạng, đi lại cẩn thận tránh bị xây xước, tổn thương. Ngoài ra, công việc không thuận, tài chính khó khăn, tình cảm không được như ý nên tinh thần của bạn thường xuyên bị ảnh hưởng. Bạn sẽ căng thẳng hơn, tính khí nóng nảy, dễ cáu gắt, dễ bị kích động mà sinh tiêu cực. Cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ tích cực, lạc quan. Ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để tránh căng thẳng. Quý nhân của tuổi Tuất: Tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Màu sắc vượng vận: Màu tím, màu nâu. Con số may mắn: Số 1 và số 6. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Mời độc giả xem video Xem tử vi người tuổi tuất qua từng tháng âm lịch năm 2018. Nguồn video: YouTube/Tử vi xem tướng.

Theo dự đoán tử vi người tuổi Tuất năm 2018, gặp năm bản mệnh, vận trình của tuổi Tuất khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên không phải cứ phạm Thái Tuế là điều gì cũng xấu, cái gì cũng bất lợi. May mắn ở cung sự nghiệp, tuổi Tuất có được cát tinh Văn Khúc và Hoa Cái trợ mệnh, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội đến với bạn. Tuy nhiên, đây vừa là cơ hội, vừa là khó khăn nhưng đồng thời cũng là thử thách đối tuổi Tuất. Những người làm công ăn lương tạm thời không nên tính đến nhảy việc hoặc làm thêm kế hoạch nào khác. Hãy tập trung tâm sức và thời gian vào làm tốt công việc hiện tại. Sự nghiệp cũng chưa phải thời điểm thích hợp để phát triển bởi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại và áp lực, vì thế khó mà có được sự đột phá hoặc kết quả như mong đợi. Cũng theo dự đoán tử vi người tuổi Tuất năm 2018, vì là năm phạm Thái Tuế nên sẽ có nhiều biến động, chỉ cần tuổi Tuất luôn bình tĩnh, lạc quan đối mặt bạn sẽ dễ dàng bước qua được một năm đầy thử thách này. Công việc gặp khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến tài vận năm 2018 của tuổi Tuất. Đây là một năm tương đối vất vả tuy nhiên thu nhập lại không được như bạn kỳ vọng. Tuy bạn vẫn có những cơ hội kiếm tiền tương đối tốt, nhưng vận trình bị phạm Thái Tuế nên tình hình tài chính chung gặp nhiều biến động. Cứ có tiền là sẽ có việc lớn phải lo, phải tiêu. Chính vì thế tiền bạc không còn được là bao nhiêu. Trong năm nay dù bạn làm nghề gì cần phải đảm bảo phương châm duy trì sự ổn định làm trọng, chú ý từng lời ăn tiếng nói đến cách hành xử, mọi việc cần bình tĩnh xử lý, tránh nóng vội mà phạm sai lầm, dính vào thị phi, gây bất lợi cho bản thân. Cẩn trọng trong các giao dịch về tiền bạc, hạn chế vay mượn hoặc không nên cho vay để tránh bị lừa. Xây dựng kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, tiền bạc lúc có cần phải biết tiết kiệm để phòng lúc khó còn có để dùng. Vận tình cảm của tuổi Tuất cũng khó tránh bị ảnh hưởng bởi năm bản mệnh. Những bạn độc thân khó có cơ hội để thay đổi hiện trạng của mình. Tuy có thể quen biết và kết giao thêm được nhiều bạn mới, tuy nhiên các mối quan hệ này tạm thời chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè hoặc đối tác, xã giao thông thường. Đối với những người đã có đôi hoặc đã kết hôn, do ảnh hưởng của phạm Thái Tuế nên tình cảm thường xuyên nổi sóng gió. Hai người dễ vì những hiểu nhầm hoặc bất đồng không đáng có mà cãi vã, giận hờn triền miên. Muốn thay đổi hiện trạng này đôi bên đều phải bỏ cái tôi của mình, cần phải cảm thông thấu hiểu hơn, nhường nhịn nhau hơn để sóng yên biển lặng, tình cảm mới có thể đơm hoa kết trái. Do Thái Tuế khiến hành Thổ hành Kim quá vượng nên sức khỏe của bạn sẽ là một vấn đề cần phải được lưu tâm trong năm nay. Đặc biệt cần phải chú ý chăm sóc lục phủ ngũ tạng, đi lại cẩn thận tránh bị xây xước, tổn thương. Ngoài ra, công việc không thuận, tài chính khó khăn, tình cảm không được như ý nên tinh thần của bạn thường xuyên bị ảnh hưởng. Bạn sẽ căng thẳng hơn, tính khí nóng nảy, dễ cáu gắt, dễ bị kích động mà sinh tiêu cực. Cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ tích cực, lạc quan. Ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để tránh căng thẳng. Quý nhân của tuổi Tuất: Tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Màu sắc vượng vận: Màu tím, màu nâu. Con số may mắn: Số 1 và số 6. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Mời độc giả xem video Xem tử vi người tuổi tuất qua từng tháng âm lịch năm 2018. Nguồn video: YouTube/Tử vi xem tướng.