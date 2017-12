Theo dự đoán tử vi người tuổi Thân năm 2018, năm nay sẽ là một năm cực kỳ may mắn trong sự nghiệp đối với tuổi Thân. Đối với những người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội tăng lương, thậm chí thăng chức. Tuy nhiên, vận trình có sao Dịch Mã nên cần phải chủ động, năng nổ mới có thể có được thành công. Có thể thường xuyên đi công tác xa, di chuyển nhiều, thay đổi nhiều vị trí công tác mới thì mới có được nhiều cơ hội phát huy năng lực, khẳng định bản thân. Có thêm sự trợ giúp của sao Văn Xương, ai đang học hành sẽ phát huy được khả năng của mình, học hành tấn tới, thi cử giành được thành tích cao. Tuy sự nghiệp vượng phát nhưng tuổi Thân cần chú ý xây dựng tốt các mối quan hệ xã giao, các mối quan hệ đồng nghiệp, tránh bất hòa, xô xát dễ dính thị phi, gây bất lợi cho bản thân. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, thận trọng khi phát ngôn, cố gắng lắng nghe ý kiến của người khác để hoàn thiện bản thân. Năm 2018 cũng là một năm tương đối mãn nguyện về mặt tài vận của người tuổi Thân. Nhờ vào kiến thức, kinh nghiệm và tài năng của mình bạn sẽ biến những cơ hội đầu tư thành những khoản thu nhập chính đáng. Lại thêm cát tinh Thiên Ấn nằm trong Mậu Tuất Hỏa Khố nên tài vận sẽ tương đối vượng phát. Những người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội nhận được thưởng hoặc do làm việc tốt có thêm được các cơ hội kiếm thêm tốt. Đối với những người kinh doanh buôn bán tài khí vượng phát, kinh doanh buôn bán gặp nhiều may mắn. Năm nay thích hợp cho tuổi Thân mở rộng thêm lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh. Có lẽ hiếm có con giáp nào vừa đỏ tình đỏ bạc như tuổi Thân, không chỉ có sự nghiệp và tài lộc vượng phát mà đường tình duyên của con giáp này cũng vô cùng vẹn toàn. Đối với những ai đang yêu năm nay sẽ có tin hỉ sự đến với bạn. Đối với những ai đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng ngọt ngào, mặn nồng, tình yêu đơm hoa kết trái ngọt. Đối với các bạn tuổi Thân vẫn đang lẻ bóng thì đây sẽ là thời điểm tuyệt vời cho bạn chia tay kiếp độc thân. Vận đào hoa sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều cơ hội tốt trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên vận đào hoa của các bạn Nam vượng hơn, nhưng các bạn cũng cần chủ động hơn mới mong có được mối lương duyên với người trong mộng. Sức khỏe: Đây chính là điều không được mãn nguyện đối với các bạn tuổi Thân trong năm 2018. Sức khỏe tuy không có bệnh gì nặng, nhưng thường xuyên đau ốm liên miên. Cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, đề phòng bệnh cũ tái phát. Do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu và Điếu Khách, vì thế năm nay đi ra ngoài tuổi Thân chú ý đến an toàn của bản thân. Những người làm nghề lái xe càng phải đặc biệt chú ý, nếu đã uống rượu bia, sức khỏe không đảm bảo, tâm trạng bất an tuyệt đối không nên ngồi sau vô lăng. Quý nhân của tuổi Thân: Tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Màu tro. Con số may mắn: Số 1 và số 5. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: "12 con giáp sinh tháng này sẽ giàu sang bậc nhất". (Nguồn: phatgiaotamlinh/Youtube)

