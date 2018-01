Theo dự đoán ngày mới 04/01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý tương đối thuận lợi nhờ sự trợ giúp của các bậc trưởng bối, có cơ hội tốt trong công việc đến với bạn. Tài vận: Các khoản đầu tư trước đây đã có thu nhập tốt. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Thìn. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, tuổi Sửu cần dựa vào thực lực của mình để làm việc mới mong có được sự phát triển ổn định, bền vững. Tài vận: Vất vả nhưng hiệu quả thu được không được như ý muốn. Tình cảm: Một món quà nhỏ có thể mang đến điều bất ngờ cho đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dần: Công việc: Tâm trạng bất ổn nên ảnh hưởng không nhỏ đến công việc. Tài vận: Cẩn thận trong đầu tư. Tình cảm: Có chút phiền phức, hai người dễ cãi vã, giận hờn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Mão: Công việc: Vận thế bình thường, chỉ có chăm chỉ mới mong có ngày hái trái ngọt. Tài vận: Có cơ hội kiếm tiền tuy nhiên do có nhiều việc phải chi tiêu cho nên khó có thể tích lũy. Tình cảm: Những bạn đơn thân nên tích cực tham gia các buổi giao lưu sẽ giúp cho bạn có nhiều cơ hội hơn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Vận thế rất tốt, có cơ hội do người khác mang đến cho bạn, đặc biệt là mối quan hệ với cấp trên tốt tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho bạn trong công việc. Tài vận: Không nên tiêu tiền vượt quá khả năng kiếm tiền của mình. Tình cảm: Cùng người mình yêu đi xem phim, nghe nhạc uống cà phê chính là một trải nghiệm thú vị. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Vận thế đang suy, cố gắng bình tĩnh xử lý từng việc, tranh nôn nóng khiến việc càng thêm phức tạp. Tài vận: Có nguy cơ phá tài, cần thận trọng. Tình cảm: Cần phải giữ được thái độ bình tĩnh, tránh cãi vã với đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ: Công việc: Con giáp này cần tập trung tâm trí vào công việc, đừng lơ là khiến công việc bê trễ. Tài vận: Khó duy trì được sự ổn định, vì thế cần thận trọng. Tình cảm: Có tiến triển tốt đẹp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Vô cùng vất vả nhưng thành quả thu được không được như ý. Tài vận: Không ổn định, không nên đầu tư bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tình cảm: Cần bao dung hơn, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Thân: Công việc: Nhờ có sự tương trợ của quý nhân mọi việc đều thuận lợi. Tài vận: Bóc ngắn cắn dài đấy chính là hiện trạng của bạn. Tình cảm: Vận đào hoa đang khởi sắc rất có lợi cho các bạn các đơn thân. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dậu: Công việc: Sự chủ động tích cực của bạn trong công việc sẽ giúp bạn có được thành quả như ý. Tài vận: Có cơ hội kiếm tiền tốt, tiền bạc rủng rỉnh. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Khó khăn bủa vây, áp lực gia tăng khiến bạn căng thẳng. Tài vận: Cẩn thận trong các giao dịch tiền bạc kẻo mất tiền. Tình cảm: Hòa khí gia đình khó giữ được sự yên ấm, hai vợ chồng căng thẳng, cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Gặp được cơ hội tốt có thể phát huy được sở trường của mình. Tài vận: Ai làm ăn buôn bán sẽ có một ngày đại phát. Tình cảm: Một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Video: 5 con giáp có sự nghiệp lên ngôi trong tháng 1/2018. (Nguồn: Youtube/Horoscope plus).



