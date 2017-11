Dự đoán ngày mới 03/11/2017 cho 12 con giáp

Theo dự đoán ngày mới 03/11/12017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý khó được như muốn, tâm trạng bức bối khiến bạn càng không nghĩ ra được biện pháp nào đối phó. Tài vận: Những người đầu tư cổ phiếu cần thận trọng xử lý thông tin, tránh đầu tư mù quáng. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người trong mộng, cố gắng duy trì liên lạc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu khó thuận theo kế hoạch, dễ gặp khó khăn trở ngại tuy nhiên do vận thế đang kém đừng cưỡng cầu, tốt nhất nên thuận theo thế mà làm. Tài vận: Quay vòng vốn gặp khó khăn. Tình cảm: Nhường một bước trời cao biển rộng, cố gắng dĩ hòa vi quý tránh làm tổn thương đến đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Dần: Công việc: Cần phải có chính kiến của mình, đừng nhất nhất chuyện gì cũng làm theo người khác. Tài vận: Do có thông tin của người khác mà có cơ hội đầu tư tốt. Tình cảm: Cùng tận hưởng thời gian bình yên bên nhau cũng là cách tận hưởng cuộc sống. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Tuy vận thế của con giáp này đang thuận nhưng vẫn có kẻ tiểu nhân tìm cách chọc phá, vì thế hành sự, phát ngôn cần thận trọng. Tài vận: Tương đối ổn định, đầu tư có cơ hội tốt, tuy nhiên không được tham lam. Tình cảm: Có sóng gió, có cãi vã tuy nhiên nếu hai người đều nhường nhịn một chút sóng sẽ yên, biển sẽ lặng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Càng thuận lợi càng phải cẩn thận bởi đối thủ sẽ càng muốn tìm cách phá hoại. Tài vận: Tuy công việc mang lại hiệu quả cao nhưng thu nhập vẫn chưa được xứng đáng. Tình cảm: Hai người khắc khẩu, khó nói được với nhau lâu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Tỵ: Công việc: Sự nhàm chán khiến bạn cảm thấy có chút chán nản muốn buông bỏ, cần phải lấy lại tinh thần tập trung vào công việc. Tài vận: Có tiểu nhân sẽ tìm cách mời chào, lôi kéo bạn đầu tư, tốt nhất không nên đầu tư vì đây không phải thời điểm thích hợp dành cho bạn. Tình cảm: Cái gì mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Ngọ: Công việc: Tham vọng sẽ cho bạn động lực để phấn đấu, tuy nhiên cần phải biết lượng sức mình. Tài vận: Có nhiều biến động về tài chính, chi tiêu nên tiết kiệm để phòng khó khăn. Tình cảm: Cơ hội tiến triển trong chuyện tình cảm với đối phương không nhiều, nếu cứ mãi tiếp tục thế này chỉ khiến bạn bị tổn thương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Nên lựa chọn cho mình một công việc phù hợp với khả năng sẽ giúp bạn làm tốt hơn. Tài vận: Chăm chỉ gặp gỡ bạn bè vận may sẽ đến. Tình cảm: Đừng tiết kiệm lời khen và sự khích lệ dành cho đối phương, đây cũng là cách thể hiện tình cảm và sự tôn trọng của bạn dành cho họ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Thân: Công việc: Tinh thần làm việc không cao, vì thế cần phải chỉnh đốn để tránh làm ảnh hưởng đến công việc. Tài vận: Tham vọng về đầu tư lớn, cơ hội đầu tư cũng có, tuy nhiên không được tham lam để tránh rủi ro lớn. Tình cảm: Những bạn đơn thân vận thế đang thuận, nên tích cực ra ngoài tham gia giao lưu để tăng thêm cơ hội cho bản thân. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Vất vả nhưng thành quả không được như mong đợi, vận thế không thuận đừng cố gắng cưỡng cầu, nên thuận theo thế mà làm. Tài vận: Các khoản thu nhập thêm tương đối tốt, rảnh rỗi có thể gặp gỡ bạn bè, vận may sẽ đến. Tình cảm: Hai người bên nhau bình yên, cùng nhau vượt qua khó khăn, sóng gió đó chính là chân ái. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: Mọi kế hoạch đều diễn ra thuận lợi, gặp khó khăn có quý nhân tương trợ. Tài vận: Có quý nhân giúp đỡ, có cơ hội cầu tài đến. Tình cảm: Vận thế đang thuận, nên lấy dũng khí bày tỏ tình cảm với người ấy, bạn sẽ có được câu trả lời như ý. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Hợi: Công việc: Tương đối vất vả bận rộn vì sự thay đổi liên tục của đối tác. Tài vận: Chú ý cập nhật tin tức thị trường sẽ có lợi việc phân tích, phán đoán của bạn. TÌnh cảm: Có cơ hội được ở bên người mình thầm yêu nhưng chân tay lóng ngóng, căng thẳng nên cũng không thể hiện được gì nhiều. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

