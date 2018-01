Xót xa với cảnh màn trời chiếu đất trong đêm Hà Nội rét buốt

Những ngày qua, người dân Hà Nội phải trải qua cái rét "cắt da cắt thịt", khi nhiệt độ chỉ giao động từ 10 - 13 độ C. Buổi tối, đa phần người dân đều ở trong nhà, hạn chế ra ngoài để giữ ấm nhưng vẫn còn đó những mảnh đời phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Ảnh trong bài: BEAT/Hóng Fanpage. Đi qua góc phố Tràng Thi giao với Phủ Doãn vào những đêm Hà Nội rét căm căm, nhiều người phải lắc đầu xót xa với hình ảnh những người ngồi ngoài vỉa hè run rẩy trong cái lạnh cắt da, cắt thịt, họ là những người thân của các bệnh nhân nằm viện Việt Đức. Do nhiều hoàn cảnh khác nhau mà những người thân của bệnh nhân không có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng và phải trải tạm manh chiếu mỏng, cuốn lên mình những chiếc bạt che để chống chọi với cái lạnh tê tái của Hà Nội những ngày đông. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình anh Hoàng Văn Cương (46 tuổi, Yên Bái) nói: "Người thân của tôi bị tai nạn phải chuyển xuống Hà Nội điều trị, lạ nước lạ cái, xuống đây chẳng có người thân nên mình chẳng nhờ vả được ai để ngủ nhờ nên đành ra góc đường nơi người ta đóng cửa hàng để ngồi tạm cho đỡ lạnh. Thêm nữa, bệnh viện lúc nào cũng đông đúc không có chỗ để người nhà ngồi chờ nên nhiều người cũng giống hoàn cảnh tôi phải lựa chọn vị trí vỉa hè này để làm "căn cứ"". Đồng cảnh ngộ với anh Cương còn rất nhiều người khác cũng vì chăm sóc người nhà nằm viện mà phải ngủ đường, ngủ chợ như anh. Theo chia sẻ của chị Tuyết Mai (34 tuổi, Thanh Hóa) nói: "Mình ra Hà Nội để chăm người nhà ốm, nằm bệnh viện. Nhưng không tìm được nhà trọ để thuê nên đành ngủ bờ ngủ bụi. Lạnh lắm cậu ạ! nhưng chẳng biết làm sao nữa thôi có sao ngủ vậy. Khi thì tấm bạt, hôm nào nhờ được tấm đệm mỏng hoặc cái chăn của người ngồi cùng thì ấm hơn". Nhìn những bức ảnh này, chắc hẳn nhiều người sẽ phải ứa nước mắt vì ở trong nhà chăn ấm đệm êm còn khó chịu với cái lạnh 10 - 13 độ C của Hà Nội thì những người ngoài đường lạnh còn lạnh hơn thế nữa. Những tấm vải bạt là dù không ấm áp nhưng cũng giúp những thân nhân của các bệnh nhân cũng như những người vô gia cư ở Hà Nội ngăn được từng cơn gió lùa búa giá. Tranh thủ ngủ để ngày mai lại tiếp tục chăm người nhà nằm viện là hoàn cảnh chung của nhiều người đến Hà Nội mà không tìm được chỗ trọ trong đêm đông lạnh lẽo của Thủ đô. Một cụ già ngồi góc đường Phủ Doãn đùm đùm bọc bọc tư trang của mình trong túi nilon. Cụ chia sẻ: "Lạnh lắm nhưng tạm thôi, may mà đến tầm muộn muộn vẫn có những nhóm bạn trẻ đi thiện nguyện phát cháo đêm khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều". Hình ảnh người dân tha phương gồng mình chịu cái lạnh tê tái của Hà Nội trong đêm gió mùa về. Ảnh trong bài: BEAT/Hóng Fanpage. Mời quý độc giả xem clip Hôm nay, Hà Nội rét đậm 12 độ C - Nguồn: 24h Tin Tức

