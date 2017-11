Vóc dáng đẹp đến khó tin của mẹ bỉm sữa 9X

Với phái nữ, vóc dáng thon gọn, mảnh mai, đặc biệt là sau kì sinh nở luôn là niềm mơ ước của nhiều chị em. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn lấy lại thân hình thời con gái một cách nhanh chóng. Phan Thị Trà My (SN 1993) hay còn được mọi người biết đến với nickname My Nơ. Hiện tại Trà My đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Sở hữu gương mặt hài hòa với những đường nét thanh tú, cộng với body “chuẩn không cần chỉnh”, Trà My luôn biết cách để mình nổi bật và cuốn hút mỗi khi xuất hiện. Hiện tại trang cá nhân của Trà My đã đạt hơn 120.000 lượt người theo dõi. Nhìn ngoại hình “xanh tươi”, body thon gọn của Trà My, chắc chắn nhiều người “ngã ngữa” khi biết cô gái 9x này đã lập gia đình và là mẹ bỉm sữa của cậu con trai 21 tháng kháu khỉnh và vô cùng lanh lợi. Làm trong lĩnh vực thời trang nên style của Trà My cũng có phần đa dạng và rất hợp thời. Đặc biệt với năng khiếu thẩm mỹ tốt nên bà mẹ bỉm sữa luôn biết cách mix đồ để tôn lên vóc dáng mảnh mai, thon thả cùng là da mịn màng hồng hào của mình. Không chỉ là mẫu hình phụ nữ hiện đại, độc lập tài chính, Trà My còn may mắn được gia đình chồng ủng hộ hết mình trong mọi công việc.Bà mẹ trẻ hạnh phúc chia sẻ về mái ấm của mình: “Mình quả thật có phúc khi được chồng và gia đình chồng yêu thương, ủng hộ hết mình. Hiện nay quan điểm “mẹ chồng con dâu” đang gây tranh cãi nhiều và mình hạnh phúc vì không phải phiền lòng vì vấn đề này. Ngược lại mẹ chồng mình còn là niềm tự hào của mình, bà là người rất chu đáo và tâm lí, luôn quan tâm chăm sóc con cháu tận tình. Có thể nói mẹ chồng mình là tấm gương để mình học hỏi và noi theo”. Sở hữu ngoại hình hoàn hảo, kinh doanh “mát tay”, con ngoan lại được gia đình chồng thương yêu, Trà My luôn khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ và học hỏi. Mời quý độc giả xem video Đẹp cùng NTV: Thay đổi phong cách cho bà mẹ bỉm sữa - Nguồn: Nghệ An TV

