Trải nghiệm Tết xa nhà nhớ đời của chàng trai Lào Cai

Những ngày vừa qua, trong cộng đồng mạng đã chia sẻ câu chuyện về những kỉ niệm đón Tết xa quê đáng nhớ của chàng trai người Lào Cai có tên Cao Tuấn Ninh (Ninh Ken) sinh năm 1996. Tết Nguyên Đán là dịp ai cũng muốn về sum họp với gia đình sau một năm học tập và làm việc xa nhà. Tuy nhiên, anh chàng Cao Tuấn Ninh lại chọn điều ngược lại. Chàng trai 9X quê Lào Cai này đã quyết định không về với gia đình và xuống Yên Bái để trải nghiệm những ngày Tết xa nhà trong vai trò một người phục vụ. Nói về cái Tết xa nhà đầu tiên của mình, Tuấn Ninh chia sẻ rằng sau khi được nghỉ Tết tại Hà Nội, cậu bạn đã về quê nhà Lào Cai để giúp gia đình trong ít ngày do nhà cũng làm quán ăn. Đến ngày 28 Tết, chàng trai từ biệt gia đình để từ Lào Cai trở về Yên Bái, làm phục vụ cho quán ăn của một người bạn thân khi quán này mở cửa phục vụ xuyên Tết mà nhân viên lại nghỉ hết. Nói về những ngày làm việc trong Tết, Tuấn Ninh nói rằng từ sáng 28 âm lịch, ngày nào cậu bạn cũng "súc miệng" khoảng hơn 100 chiếc bát bẩn và kiêm luôn công việc chạy bàn. Do lượng khách vào quán rất đông nên cậu bạn người Lào Cai thường phải làm việc hơn 20 tiếng một ngày sau đó lại lặng lẽ đạp xe một mình về nhà bạn ngủ chừng 3 tiếng đồng hồ trước khi bắt tay vào công việc của ngày mới. Việc không về nhà đón Tết cùng gia đình khiến Tuấn Ninh gặp đôi chút vấn đề với các bậc phụ huynh. Nhưng nhờ có mong muốn bươn trải để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân và những lý do chính đáng đã giúp cậu bạn 9X thuyết phục được gia đình. Do muốn có trải nghiệm để phục vụ mơ ước mở một quán ăn do chính mình làm chủ nên cậu bạn 9X này đã có một cái Tết rất đáng nhớ. Tuấn Ninh chia sẻ: "Em muốn trải nghiệm để tương lai em cũng mở quán. Muốn làm chủ thì đầu tiên phải là một nhân viên tốt". Chia sẻ thêm về cuộc sống của mình, Tuấn Ninh nói: "Một động lực to lớn khi cô gái em theo đuổi có nói cô sẽ yêu một người kiếm tiền giỏi có chí tiến thủ, đó cũng là lý do em cố gắng từng ngày. Người ta nói 1 nghề thì sống đống nghề thì chết nhưng em lại nghĩ khác mình còn trẻ mình phải va vấp để học hỏi nhiều điều. Cũng như ước mơ đầu tiên của em thành công khi tuổi 20 đã xuyên Việt và trải nghiệm hết 53 tỉnh thành. Tuổi trẻ giám nghĩ giám làm, đừng bao giờ từ chối cơ hội để mình thành công dù là việc nhỏ nhất...". Em thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khi còn có sức khỏe còn có đủ năng lực để nhà tuyển dụng gọi đi làm. Em không sợ áp lực em không sợ khó, mọi thứ sẽ chứng minh bằng hành động và kết quả". Tuấn Ninh chia sẻ thêm. Bên cạnh công việc xa nhà dịp Tết, Tuấn Ninh cũng nói thêm về một kỷ niệm đáng nhớ đó là vào đúng đêm giao thừa, trong lúc đang cảm thấy buồn vì xa gia đình, anh chàng này đã gặp một chú bán bóng bay, cậu đã gọi vào quán và chúc mừng năm mới và kêu gọi những vị khách trong quán mua bóng bay ủng hộ chú để có chút niềm vui ngày đầu năm mới. Nhưng về phần mình, cậu bạn sinh năm 1996 không mua bóng nhưng đã dùng số tiền làm được trong một ngày của mình để mừng tuổi chú. Dù phải xa nhà nhưng năm Đinh Dậu 2017 đúng là cái Tết đáng nhớ với Tuấn Ninh, không chỉ được thử sức với công việc mình mơ ước làm chủ mà còn khẳng định được cho gia đình rằng, cậu đã lớn và đủ chín chắn để làm chủ mọi hành động. Ảnh sử dụng trong bài: NVCC.

Những ngày vừa qua, trong cộng đồng mạng đã chia sẻ câu chuyện về những kỉ niệm đón Tết xa quê đáng nhớ của chàng trai người Lào Cai có tên Cao Tuấn Ninh (Ninh Ken) sinh năm 1996. Tết Nguyên Đán là dịp ai cũng muốn về sum họp với gia đình sau một năm học tập và làm việc xa nhà. Tuy nhiên, anh chàng Cao Tuấn Ninh lại chọn điều ngược lại. Chàng trai 9X quê Lào Cai này đã quyết định không về với gia đình và xuống Yên Bái để trải nghiệm những ngày Tết xa nhà trong vai trò một người phục vụ. Nói về cái Tết xa nhà đầu tiên của mình, Tuấn Ninh chia sẻ rằng sau khi được nghỉ Tết tại Hà Nội, cậu bạn đã về quê nhà Lào Cai để giúp gia đình trong ít ngày do nhà cũng làm quán ăn. Đến ngày 28 Tết, chàng trai từ biệt gia đình để từ Lào Cai trở về Yên Bái, làm phục vụ cho quán ăn của một người bạn thân khi quán này mở cửa phục vụ xuyên Tết mà nhân viên lại nghỉ hết. Nói về những ngày làm việc trong Tết, Tuấn Ninh nói rằng từ sáng 28 âm lịch, ngày nào cậu bạn cũng "súc miệng" khoảng hơn 100 chiếc bát bẩn và kiêm luôn công việc chạy bàn. Do lượng khách vào quán rất đông nên cậu bạn người Lào Cai thường phải làm việc hơn 20 tiếng một ngày sau đó lại lặng lẽ đạp xe một mình về nhà bạn ngủ chừng 3 tiếng đồng hồ trước khi bắt tay vào công việc của ngày mới. Việc không về nhà đón Tết cùng gia đình khiến Tuấn Ninh gặp đôi chút vấn đề với các bậc phụ huynh. Nhưng nhờ có mong muốn bươn trải để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân và những lý do chính đáng đã giúp cậu bạn 9X thuyết phục được gia đình. Do muốn có trải nghiệm để phục vụ mơ ước mở một quán ăn do chính mình làm chủ nên cậu bạn 9X này đã có một cái Tết rất đáng nhớ. Tuấn Ninh chia sẻ: "Em muốn trải nghiệm để tương lai em cũng mở quán. Muốn làm chủ thì đầu tiên phải là một nhân viên tốt". Chia sẻ thêm về cuộc sống của mình, Tuấn Ninh nói: "Một động lực to lớn khi cô gái em theo đuổi có nói cô sẽ yêu một người kiếm tiền giỏi có chí tiến thủ, đó cũng là lý do em cố gắng từng ngày. Người ta nói 1 nghề thì sống đống nghề thì chết nhưng em lại nghĩ khác mình còn trẻ mình phải va vấp để học hỏi nhiều điều. Cũng như ước mơ đầu tiên của em thành công khi tuổi 20 đã xuyên Việt và trải nghiệm hết 53 tỉnh thành. Tuổi trẻ giám nghĩ giám làm, đừng bao giờ từ chối cơ hội để mình thành công dù là việc nhỏ nhất...". Em thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khi còn có sức khỏe còn có đủ năng lực để nhà tuyển dụng gọi đi làm. Em không sợ áp lực em không sợ khó, mọi thứ sẽ chứng minh bằng hành động và kết quả". Tuấn Ninh chia sẻ thêm. Bên cạnh công việc xa nhà dịp Tết, Tuấn Ninh cũng nói thêm về một kỷ niệm đáng nhớ đó là vào đúng đêm giao thừa, trong lúc đang cảm thấy buồn vì xa gia đình, anh chàng này đã gặp một chú bán bóng bay, cậu đã gọi vào quán và chúc mừng năm mới và kêu gọi những vị khách trong quán mua bóng bay ủng hộ chú để có chút niềm vui ngày đầu năm mới. Nhưng về phần mình, cậu bạn sinh năm 1996 không mua bóng nhưng đã dùng số tiền làm được trong một ngày của mình để mừng tuổi chú. Dù phải xa nhà nhưng năm Đinh Dậu 2017 đúng là cái Tết đáng nhớ với Tuấn Ninh, không chỉ được thử sức với công việc mình mơ ước làm chủ mà còn khẳng định được cho gia đình rằng, cậu đã lớn và đủ chín chắn để làm chủ mọi hành động. Ảnh sử dụng trong bài: NVCC.