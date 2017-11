Suýt phá sản kế hoạch cầu hôn vì bạn gái "mù đường"

Mới đây, tại Kiềm Nam, Quý Châu, Trung Quốc đã diễn ra một màn cầu hôn gây xôn xao dư luận. Không phải do màn cầu hôn quá hoành tráng, cầu kỳ hay xa xỉ, cũng không phải màn cầu hôn gây sốc bằng hàng loạt điện thoại iPhone đời mới nhất. Đơn giản, màn cầu hôn này gây xôn xao dư luận bởi sau khi chàng trai chuẩn bị hoàn tất, cô gái nhân vật chính không xuất hiện do... mù đường. Theo thông tin đăng tải, chàng trai trẻ tên Triệu Á vốn định trong ngày hai người tham dự một cuộc thi chạy marathon để cầu hôn bạn gái, mong rằng bạn gái sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đặc biệt này của hai người. Với sự giúp đỡ của mọi người, Triệu Á lên kế hoạch, chuẩn bị từng chút một. Theo kế hoạch, Triệu Á dùng phương tiện di chuyển thẳng đến đích trước, sau đó chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn. Đợi bạn gái chạy đến đích sẽ bất ngờ quỳ xuống cầu hôn, khiến cô cảm động. Chẳng ngờ, sau khi Triệu Á chuẩn bị xong xuôi, đứng ngồi không yên chờ đợi bạn gái chạy đến đích thì càng đợi, bạn gái của anh chàng càng mất tăm mất tích. Cuối cùng, không thể đợi nổi, Triệu Á liên lạc với ban tổ chức xin giúp đỡ. Khi ban tổ chức rà soát lại những đối tượng tham gia mới phát hiện ra rằng, bạn gái của Triệu Á đã chạy... sai đường. Đó chính là lý do cô chạy mãi mà không tới đích. Kết quả, ban tổ chức phá lệ, mở một đường chạy mới, giúp bạn gái của Triệu Á chạy tới đích cũng đồng thời giúp Triệu Á cầu hôn thành công. Được biết, khi chạy tới đích, bắt gặp cảnh tượng Triệu Á ôm bó hoa hồng gồm 11 bông, đứng bên cạnh 11 người bạn thân thiết, tượng trưng cho tình yêu trước sau như một của hai người và quỳ xuống cầu hôn, cô bạn gái đã không kìm được xúc động. Sau khi nghe lời cầu hôn chân thành của Triệu Á, cô đã gật đầu đồng ý trong tiếng hò reo chúc phúc của mọi người xung quanh.

