Sự thật thú vị sau bộ ảnh của nhóm bạn nhỏ "thân nhau từ bé"

Xã hội ngày càng phát triển, giao tiếp của con người trong thời đại công nghệ cũng thay đổi theo. Do vậy, mỗi khi hội bạn thân nào cùng khoe mạng xã hội những khoảnh khắc bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa, vừa ấm áp nhưng cũng không kém độ ‘chất lừ', dân mạng lại được dịp ‘rần rần' ghen tị. Thế nhưng, có một nhóm chị em ở Hà Nội, còn làm được điều lý tưởng và thú vị hơn nữa, khi không chỉ chơi thân với nhau từ hồi đại học, quyết định lên xe hoa cùng một đợt, mà những đứa con của họ sau này, cũng yêu thương và thành một hội bạn thân nhí. Đặc biệt, những cô bé xinh xắn ấy, mới đây còn làm cộng đồng ‘tan chảy' khi tung ra bộ ảnh thả dáng không chỉ đáng yêu mà còn rất ‘cool ngầu'. Được biết, bốn thiên thần nhỏ trong bộ ảnh đều ngang tuổi nhau, từ 2,5 đến 3 tuổi. Theo chia sẻ của chị Định Phương (một thành viên của nhóm, mẹ của bé Nana) thì chị cùng 3 người bạn chơi thân hồi đại học đặt tên nhóm là KTC. Và thế hệ nhóc tì của họ được gọi là TKC phiên bản nhí. Tính cách của các nhóc cũng y chang như tính cách của các mẹ nên rất hợp nhau. Chị Định Phương cũng chia sẻ thêm về lý do thực hiện bộ ảnh: 'Gia đình của bé Vy Chan sống ở Nhật nên ít có dịp tụ tập cùng các gia đình khác, chúng mình thường liên hệ qua facetime và tin nhắn. Bởi thế, dịp này, nhân gia đình bé Vy Chan về Việt Nam nghỉ lễ, nên nhóm mình quyết định chụp 1 bộ ảnh đánh dấu kỉ niệm tình bạn đầu tiên của các con.' Bé Vy Chan (ngoài cùng) có bố là người Nhật, mẹ là người Việt khá nhút nhát, nhưng rất điệu đà. Cô bé Trần Khánh Ly (thường gọi là Nana), cô bé ngoài cùng bên trái, có đầu tóc nấm trông rất đáng yêu và thời thượng. Cô nhóc cũng khá tinh nghịch. Nguyễn Ngọc Quyên (tên hay gọi là Sâu, ngoài cùng bên trái), cũng có mái tóc dài nhưng bé Sâu lại sở hữu cặp mắt một mí với biểu cảm rất đa dạng. Cô nhóc khá mít ướt và hay nhõng nhẽo. Nguyễn Mai Chi (tên hay gọi là Cherry, ngoài cùng bên trái), cũng là cô bé bụ bẫm nhất hội và cũng 'bà cụ non' nhất hội. Bộ ảnh siêu đáng yêu, siêu chất của các bé được đăng tải lên mạng xã hội với cái tên cũng thú vị không kém 'Đàn chuột con'. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh của các bé nhanh chóng nhận được mưa lời khen từ cư dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ: ‘Trời ơi cưng quá' hay ‘Đáng yêu quá trời ơi'. uổi chụp hình để kỷ niệm nhưng cũng là buổi đi chơi đáng nhớ của hội bạn thân nhí. Mỗi người một vẻ nhưng lại cùng nhí nhố như nhau. Chị Định Phương tâm sự thêm: 'Để thống nhất được trang phục, các mẹ đã rất vất vả vì mỗi người một ý. Trong lúc chụp thì nhiều người oải vì các bé rất nghịch. 3 đứa nhìn máy ảnh thì một đứa chạy đi đuổi hoa bắt bướm. Nhưng sau cùng, mọi người đều bảo rất vui. Khi chụp bộ ảnh kỷ niệm, chúng mình chưa nghĩ gì nhiều, không ngờ được mọi người đón nhận như vậy. Thật sự rất vui.' Mời quý độc giả xem video Cô dâu xinh đẹp "quẩy" cùng hội bạn thân siêu lầu trong đám hỏi - Nguồn: Tin Mới Việt Nam

