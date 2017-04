Sự thật "chồng thứ 12" của nữ đại gia "yêu" 28 lần/ngày

Mới đây, nữ đại gia Thái Lan Leena đã xuất hiện trên truyền hình để "giãi bầy" về mối quan hệ của mình với người chồng thứ 9, sau khi anh này cho biết rằng không rõ lý do gì bà đã từ bỏ anh để có người tình mới. Theo đó, nữ đại gia yêu 28 lần một ngày cho rằng Rangsee đã bịa đạt chuyện bà bị AIDS với báo giới khiến cho tên tuổi của nữ đại gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà Leena tỏ ra rất tức giận ngay trên sóng truyền hình. Thế nhưng do sự sắp đặt của chương trình, người chồng thứ 9 Rangsee bỗng dưng xuất hiện khiến cho bà Leena nổi trận lôi đình, suýt nữa xảy ra xô xát nếu không có sự can ngăn của những người cùng tham gia chương trình. Trong một chương trình mới được trình chiếu gần đây, bà Leena lại tiếp tục là khách mời của chương trình nhằm giải thích về mối quan hệ với người được cho là "chồng thứ 12" của nữ đại gia. Tham gia cùng chương trình còn có chàng trai trẻ tên Dom là nhân vật được đồn thổi. Theo đó, bà Leecha cho rằng trong lúc không vui vì nhiều chuyện, bà đã đưa Dom đi mua sắm, tuy nhiên một số tờ báo Trung Quốc đã đưa tin rằng Dom là người chồng thứ 12 của bà. Điều này khiến cho bà cảm thấy không thoải mái. Nữ đại gia Thái Lan cho biết thêm, đội phụ tá của bà phần lớn đều là những chàng trai trẻ cuốn hút, những người này có trách nhiệm hỗ trợ bà trong các công việc thường ngày hoặc đời sống cá nhân. Bà bật mí thường xuyên được những người này dùng kiệu để đi lại. Dom vốn là thầy dạy khiêu vũ của bà Leena, và cũng thuộc đội phụ tá kể trên. Nhưng hiện nay do thấy Dom chăm chỉ, đẹp trai nên bà đã nhận anh làm con nuôi, sắp tới Dom sẽ tham gia ngành giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên.

Mới đây, nữ đại gia Thái Lan Leena đã xuất hiện trên truyền hình để "giãi bầy" về mối quan hệ của mình với người chồng thứ 9, sau khi anh này cho biết rằng không rõ lý do gì bà đã từ bỏ anh để có người tình mới. Theo đó, nữ đại gia yêu 28 lần một ngày cho rằng Rangsee đã bịa đạt chuyện bà bị AIDS với báo giới khiến cho tên tuổi của nữ đại gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà Leena tỏ ra rất tức giận ngay trên sóng truyền hình. Thế nhưng do sự sắp đặt của chương trình, người chồng thứ 9 Rangsee bỗng dưng xuất hiện khiến cho bà Leena nổi trận lôi đình, suýt nữa xảy ra xô xát nếu không có sự can ngăn của những người cùng tham gia chương trình. Trong một chương trình mới được trình chiếu gần đây, bà Leena lại tiếp tục là khách mời của chương trình nhằm giải thích về mối quan hệ với người được cho là "chồng thứ 12" của nữ đại gia. Tham gia cùng chương trình còn có chàng trai trẻ tên Dom là nhân vật được đồn thổi. Theo đó, bà Leecha cho rằng trong lúc không vui vì nhiều chuyện, bà đã đưa Dom đi mua sắm, tuy nhiên một số tờ báo Trung Quốc đã đưa tin rằng Dom là người chồng thứ 12 của bà. Điều này khiến cho bà cảm thấy không thoải mái. Nữ đại gia Thái Lan cho biết thêm, đội phụ tá của bà phần lớn đều là những chàng trai trẻ cuốn hút, những người này có trách nhiệm hỗ trợ bà trong các công việc thường ngày hoặc đời sống cá nhân. Bà bật mí thường xuyên được những người này dùng kiệu để đi lại. Dom vốn là thầy dạy khiêu vũ của bà Leena, và cũng thuộc đội phụ tá kể trên. Nhưng hiện nay do thấy Dom chăm chỉ, đẹp trai nên bà đã nhận anh làm con nuôi, sắp tới Dom sẽ tham gia ngành giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên.