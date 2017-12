Quán cafe toàn hot girl gợi cảm gây sốt ở Thái Lan

Mới đây, cư dân mạng Thái Lan và Trung Quốc đang lan truyền loạt hình ảnh về những cô gái xinh đẹp, bốc lửa, phục vụ trong một quán cà phê, gây được sự chú ý lớn. Mới đầu, những hình ảnh này được cho là chụp ở Đài Loan, tuy nhiên sau khi được lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện, những hình ảnh này chính xác được chụp tại một quán cà phê nổi tiếng ở Thái Lan, có tên gọi là CUP C Cafe House Ratchaburi. Chỉ nghe thấy cái tên Cup C, người ta đã có thể liên tưởng ngay đến những cô nàng phục vụ xinh đẹp, nóng bỏng với vòng một khủng. Quả đúng như vậy, tại CUP C Cafe House Ratchaburi, khách hàng không những được thỏa mãn vị giác mà còn được thỏa mãn thị giác bởi từ chủ nhân đến nhân viên quán cà phê này đều là những cô gái xinh đẹp, gợi cảm. Hơn thế nữa, họ luôn vui vẻ, tươi cười, chiều khách. Theo thông tin đăng tải, chủ nhân của quán cà phê là Suthisa Sirimongkol, một cô gái trẻ, làm nghề người mẫu lấn sân sang kinh doanh. Với lợi thế ngoại hình, Suthisa dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người. Mạnh dạn trong ý tưởng kinh doanh, Suthisa cũng tuyển lựa nhân viên rất tỉ mỉ, cẩn thận. Không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, quyến rũ, những nhân viên ở đây còn phục vụ khách hàng rất tận tâm, chu đáo. Bên cạnh đó, Suthisa cũng không quên cốt lõi của việc kinh doanh. Ngoài việc chăm chút cho vẻ bề ngoài "màu mè", chất lượng đồ uống, đồ ăn tại CUP C Cafe House Ratchaburi luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, rất nhiều khách hàng vì tò mò với quán cà phê độc lạ này đã tìm đến và bị chinh phục bởi đồ ăn ngon, dịch vụ tốt và tất nhiên là cả nhan sắc của dàn phục vụ gợi cảm luôn ăn mặc bắt mắt. Dần dần, danh tiếng của quán cà phê này được nhiều người biết đến hơn, họ gọi đây là "quán cà phê ngực khủng". Mời quý độc giả xem video Hot girl xinh đẹp giúp quán cafe hút khách - Nguồn: Blog Tin

