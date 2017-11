Nữ sinh trường Y bị chê "tí hí mắt lươn" giờ ra sao?

Cách đây chưa lâu, cộng đồng mạng đã truyền tai nhau những dòng tâm sự buồn của nữ sinh trường Y - Nghệ An về khuôn mặt kém xinh với "đôi mắt lươn" gây ảnh hưởng tới rất nhiều tới công việc cũng như tình cảm. Ảnh trong bài: FBNV. Chính ngoại hình ấy khiến nữ sinh Y khoa - ĐH Y khoa Vinh phải buồn tủi, khổ sở khi bị gia đình nhà người yêu cấm cản, bị bạn bè chê bai và không thể kiếm được việc làm chỉ với lý do "ánh mắt ti hí không trung thực". Theo tìm hiểu, chủ nhân của những dòng tâm sự trên đó là Lương Thị Hà sinh năm 1995 là người dân tộc Thái tại huyện Anh Sơn - Nghệ An. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài chia sẻ này đã nhận được rất nhiều lượt xem cũng như bình luận. Cùng với hình ảnh đính kèm, nhiều người khuyên Hà nên phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là tiến hành cắt mí để có được đôi mắt thân thiện hơn. Lương Thị Hà cho biết, trước khi chia sẻ những dòng tâm sự buồn về ngoại hình của mình, nữ sinh 9X này đã dò hỏi thông tin phẫu thuật, nhấn mí ở một số cơ sở nhưng đành ngậm ngùi ra về vì chi phí vượt quá khả năng cho phép. Tuy nhiên, sau khi những dòng tâm sự của Lương Thị Hà được đăng tải, đã được một thẩm mỹ viện chú ý và giúp cô thực hiện một số tiểu phẫu chỉnh sửa các nét trên gương mặt như nâng mũi, cắt mí, phun mày và tẩy nốt ruồi. Hiện tại, gương mặt Lương Thị Hà đã bớt sưng, mọi thứ dần hồi phục và Hà cũng cảm thấy ưng ý với diện mạo mới. Chính những bức ảnh mới đây của nữ sinh Y khoa này đã khiến nhiều dân mạng sững sờ về vẻ ngoài thay đổi 360 độ. Từ một cô gái mắt lươn, da lốm đốm nốt ruồi cùng sống mũi "tràn bờ", giờ Lương Thị Hà đã lột xác với 2 mí rõ ràng, da trắng hồng mịn màng và sống mũi cao khiến gương mặt trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. Lương Thị Hà chia sẻ thêm, thời điểm quyết định thẩm mỹ, gia đình nữ sinh này không ai biết. Sau khi làm xong, cô bạn dân tộc Thái này mới trò chuyện và thuyết phục được phụ huynh chấp nhận lựa chọn của mình. Sau khi những hình ảnh mới của mình được đăng tải, Lương Thị Hà thẳng thắn chia sẻ rằng, bản thân cô là một nữ sinh ngành Y, cô cũng đủ chín chắn và mạnh mẽ để quyết định số phận của mình. Rất nhiều người đã gửi bình luận chúc mừng đến Lương Thị Hà sau khi thay đổi diện mạo để tự tin hơn. Ảnh trong bài: FBNV.

Cách đây chưa lâu, cộng đồng mạng đã truyền tai nhau những dòng tâm sự buồn của nữ sinh trường Y - Nghệ An về khuôn mặt kém xinh với "đôi mắt lươn" gây ảnh hưởng tới rất nhiều tới công việc cũng như tình cảm. Ảnh trong bài: FBNV. Chính ngoại hình ấy khiến nữ sinh Y khoa - ĐH Y khoa Vinh phải buồn tủi, khổ sở khi bị gia đình nhà người yêu cấm cản, bị bạn bè chê bai và không thể kiếm được việc làm chỉ với lý do "ánh mắt ti hí không trung thực". Theo tìm hiểu, chủ nhân của những dòng tâm sự trên đó là Lương Thị Hà sinh năm 1995 là người dân tộc Thái tại huyện Anh Sơn - Nghệ An. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài chia sẻ này đã nhận được rất nhiều lượt xem cũng như bình luận. Cùng với hình ảnh đính kèm, nhiều người khuyên Hà nên phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là tiến hành cắt mí để có được đôi mắt thân thiện hơn. Lương Thị Hà cho biết, trước khi chia sẻ những dòng tâm sự buồn về ngoại hình của mình, nữ sinh 9X này đã dò hỏi thông tin phẫu thuật, nhấn mí ở một số cơ sở nhưng đành ngậm ngùi ra về vì chi phí vượt quá khả năng cho phép. Tuy nhiên, sau khi những dòng tâm sự của Lương Thị Hà được đăng tải, đã được một thẩm mỹ viện chú ý và giúp cô thực hiện một số tiểu phẫu chỉnh sửa các nét trên gương mặt như nâng mũi, cắt mí, phun mày và tẩy nốt ruồi. Hiện tại, gương mặt Lương Thị Hà đã bớt sưng, mọi thứ dần hồi phục và Hà cũng cảm thấy ưng ý với diện mạo mới. Chính những bức ảnh mới đây của nữ sinh Y khoa này đã khiến nhiều dân mạng sững sờ về vẻ ngoài thay đổi 360 độ. Từ một cô gái mắt lươn, da lốm đốm nốt ruồi cùng sống mũi "tràn bờ", giờ Lương Thị Hà đã lột xác với 2 mí rõ ràng, da trắng hồng mịn màng và sống mũi cao khiến gương mặt trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. Lương Thị Hà chia sẻ thêm, thời điểm quyết định thẩm mỹ, gia đình nữ sinh này không ai biết. Sau khi làm xong, cô bạn dân tộc Thái này mới trò chuyện và thuyết phục được phụ huynh chấp nhận lựa chọn của mình. Sau khi những hình ảnh mới của mình được đăng tải, Lương Thị Hà thẳng thắn chia sẻ rằng, bản thân cô là một nữ sinh ngành Y, cô cũng đủ chín chắn và mạnh mẽ để quyết định số phận của mình. Rất nhiều người đã gửi bình luận chúc mừng đến Lương Thị Hà sau khi thay đổi diện mạo để tự tin hơn. Ảnh trong bài: FBNV.