Nữ sinh Nghệ An có khuôn mặt trái xoan đẹp "vi diệu"

Xu hướng mặt V.line, cằm thon gọn đã làm khuynh đảo MXH trong vòng vài năm trở lại đây. Nhưng theo dòng chảy xu thế, những cô gái mặt tròn, mặt trái xoan đã trở lại và ''soán ngôi'' mốt V.line trong năm 2017. Minh chứng mới nhất là nữ sinh Nghệ An có tên Thúy Hằng. Nữ sinh Nghệ An được dân mạng mệnh danh là minh chứng "mặt tròn đẹp vi diệu" có tên đầy đủ là Bùi Thúy Hằng, hiện đang học cấp 3 tại Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh (Nghệ An). Sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, dễ thương, đôi môi đỏ chúm chím và đôi mắt to, Thúy Hằng nhanh chóng chiếm được vị trí trong lòng cộng đồng mạng bằng những bức ảnh trên trang cá nhân của mình. Chính sự kết hợp giữa khuôn mặt tròn và những nét tinh túy từ đôi mắt, đôi môi cho nước da trắng đã đem lại vẻ ưa nhìn và dễ thương cho cô nàng sinh năm 2001 này. Mặc dù trên trang cá nhân, Thúy Hằng chia sẻ khá ít về cuộc sống riêng tư nhưng với chừng ấy bức ảnh thôi, cô bạn này cũng đủ khiến các trái tim của cánh mày râu phải đổ gục vì mình. Ngắm Thúy Hằng không ít người đã phải gật gù công nhận rằng, V.line với chiếc cằm thon gọn giờ đã đi vào quá khứ mà đỉnh cao giờ là "mặt tròn", da trắng và sự dễ thương. Không thiếu những lời khen đến từ dân mạng dành cho Thúy Hằng, bởi sự dễ thương và phong cách thời trang tuy đơn giản nhưng hợp với lứa tuổi teen của nữ sinh 10X Nghệ An này., Những bức ảnh của Thúy Hằng sau khi được đăng tải lên mạng đã giúp cô có thêm kha khá bạn bè trên mạng xã hội. Tuy nhiên cũng vì nổi tiếng bất chợt, mà những chuyện không hay từ những bình luận ác ý khiến nữ sinh Nghệ An này phải buồn lòng. Gạt bỏ qua những lời thị phi chẳng hay ho Thúy Hằng, nhiều người vẫn động viên cô bạn này duy trì sự dễ thương đúng với lứa tuổi và nhan sắc vốn có. Hiện tại là năm bản lề của cánh cửa đại học với Thúy Hằng và cô bạn này cũng chia sẻ rằng sẽ tập trung tối đa cho việc học hành, tương lai phía trước. Ảnh trong bài: Songlam Plus. Mời quý độc giả xem clip Cô gái Việt có khuôn mặt tròn được khen là xinh nhất - Nguồn: Youtube

Xu hướng mặt V.line, cằm thon gọn đã làm khuynh đảo MXH trong vòng vài năm trở lại đây. Nhưng theo dòng chảy xu thế, những cô gái mặt tròn, mặt trái xoan đã trở lại và ''soán ngôi'' mốt V.line trong năm 2017. Minh chứng mới nhất là nữ sinh Nghệ An có tên Thúy Hằng. Nữ sinh Nghệ An được dân mạng mệnh danh là minh chứng "mặt tròn đẹp vi diệu" có tên đầy đủ là Bùi Thúy Hằng, hiện đang học cấp 3 tại Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh (Nghệ An). Sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, dễ thương, đôi môi đỏ chúm chím và đôi mắt to, Thúy Hằng nhanh chóng chiếm được vị trí trong lòng cộng đồng mạng bằng những bức ảnh trên trang cá nhân của mình. Chính sự kết hợp giữa khuôn mặt tròn và những nét tinh túy từ đôi mắt, đôi môi cho nước da trắng đã đem lại vẻ ưa nhìn và dễ thương cho cô nàng sinh năm 2001 này. Mặc dù trên trang cá nhân, Thúy Hằng chia sẻ khá ít về cuộc sống riêng tư nhưng với chừng ấy bức ảnh thôi, cô bạn này cũng đủ khiến các trái tim của cánh mày râu phải đổ gục vì mình. Ngắm Thúy Hằng không ít người đã phải gật gù công nhận rằng, V.line với chiếc cằm thon gọn giờ đã đi vào quá khứ mà đỉnh cao giờ là "mặt tròn", da trắng và sự dễ thương. Không thiếu những lời khen đến từ dân mạng dành cho Thúy Hằng, bởi sự dễ thương và phong cách thời trang tuy đơn giản nhưng hợp với lứa tuổi teen của nữ sinh 10X Nghệ An này., Những bức ảnh của Thúy Hằng sau khi được đăng tải lên mạng đã giúp cô có thêm kha khá bạn bè trên mạng xã hội. Tuy nhiên cũng vì nổi tiếng bất chợt, mà những chuyện không hay từ những bình luận ác ý khiến nữ sinh Nghệ An này phải buồn lòng. Gạt bỏ qua những lời thị phi chẳng hay ho Thúy Hằng, nhiều người vẫn động viên cô bạn này duy trì sự dễ thương đúng với lứa tuổi và nhan sắc vốn có. Hiện tại là năm bản lề của cánh cửa đại học với Thúy Hằng và cô bạn này cũng chia sẻ rằng sẽ tập trung tối đa cho việc học hành, tương lai phía trước. Ảnh trong bài: Songlam Plus. Mời quý độc giả xem clip Cô gái Việt có khuôn mặt tròn được khen là xinh nhất - Nguồn: Youtube