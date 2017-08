Nhân viên "lầy" nhất năm: Xin sếp đi muộn như cơm bữa

Trong bất cứ một cơ quan hay doanh nghiệp nào, việc nhân viên thường xuyên đi làm muộn hay "nghỉ vặt" với đủ mọi lý do "trên trời" là một điều tối kỵ. Ấy vậy mà mới đây, cư dân mạng phải "điên đảo" trước sự xuất hiện của một nhân viên "lầy" nhất năm khi thường xuyên nhắn tin xin sếp đi làm muộn và xin nghỉ vì những lý do lãng xẹt, thậm chí là không cần lý do. Khi thì đưa em gái ra bến, lúc lại đưa bố mẹ ra bắt xe về quê, hôm thì bị ốm, thậm chí sợ bão to thổi bay mất người... đủ mọi lý do được nhân viên đưa ra để xin sếp. Và có vẻ như đã quá quen với những tin nhắn dường như đã thành thông lệ của nhân viên "lầy lội" này, sếp nam chỉ biết ngán ngẩm "không nói lên lời". Chưa rõ thực hư nhưng đoạn tin nhắn hội thoại này sau khi được một thành viên có tên tài khoản S.P chia sẻ trên một trang Fanpage Facebook có gần 800 nghìn thành viên, đã thu hút hơn 16.000 lượt cảm xúc, gần 900 lượt chia sẻ và 3.000 bình luận. Đa phần cho rằng "Thánh xin nghỉ vặt" này sớm hay muộn thì cũng bị sếp cho nghỉ hẳn vì thái độ làm việc thiếu nghiêm túc này. Thành viên Hạnh Trân bình luận hài hước: "Kéo đến cuối cùng để đọc tin nhắn sếp cho nghỉ việc mà vẫn chưa thấy". Một số người thì lại cho rằng ít ra vị sếp trong đoạn tin nhắn này nên trả lời dứt khoát là có hay không để nhân viên không coi đó như một thông lệ nữa. Nhưng đôi khi gặp phải những "thánh quá lầy lội" như vậy thì quả thật là "cạn lời". Thông qua đoạn tin nhắn được lan truyền, không ít cư dân mạng còn thấy như có một phần bóng dáng mình trong đó vì có những lần thường xuyên xin nghỉ hay đi làm muộn. Thành viên Như Quỳnh kể: "Trước mình cũng thế. Phải làm từ 6h... trời mùa đông 5h phi ra khỏi phòng. Trời tối om, sợ ma không dám đi. Lại lầy lội xin đi muộn... nhiều đến nỗi không cò lí do gì để lôi ra nữa. Sếp cũng chán, lần nào họp cũng được vinh danh". Ảnh: Facebook/Khongsocho.

Trong bất cứ một cơ quan hay doanh nghiệp nào, việc nhân viên thường xuyên đi làm muộn hay "nghỉ vặt" với đủ mọi lý do "trên trời" là một điều tối kỵ. Ấy vậy mà mới đây, cư dân mạng phải "điên đảo" trước sự xuất hiện của một nhân viên "lầy" nhất năm khi thường xuyên nhắn tin xin sếp đi làm muộn và xin nghỉ vì những lý do lãng xẹt, thậm chí là không cần lý do. Khi thì đưa em gái ra bến, lúc lại đưa bố mẹ ra bắt xe về quê, hôm thì bị ốm, thậm chí sợ bão to thổi bay mất người... đủ mọi lý do được nhân viên đưa ra để xin sếp. Và có vẻ như đã quá quen với những tin nhắn dường như đã thành thông lệ của nhân viên "lầy lội" này, sếp nam chỉ biết ngán ngẩm "không nói lên lời". Chưa rõ thực hư nhưng đoạn tin nhắn hội thoại này sau khi được một thành viên có tên tài khoản S.P chia sẻ trên một trang Fanpage Facebook có gần 800 nghìn thành viên, đã thu hút hơn 16.000 lượt cảm xúc, gần 900 lượt chia sẻ và 3.000 bình luận. Đa phần cho rằng "T hánh xin nghỉ vặt " này sớm hay muộn thì cũng bị sếp cho nghỉ hẳn vì thái độ làm việc thiếu nghiêm túc này. Thành viên Hạnh Trân bình luận hài hước: "Kéo đến cuối cùng để đọc tin nhắn sếp cho nghỉ việc mà vẫn chưa thấy". Một số người thì lại cho rằng ít ra vị sếp trong đoạn tin nhắn này nên trả lời dứt khoát là có hay không để nhân viên không coi đó như một thông lệ nữa. Nhưng đôi khi gặp phải những "thánh quá lầy lội" như vậy thì quả thật là "cạn lời". Thông qua đoạn tin nhắn được lan truyền, không ít cư dân mạng còn thấy như có một phần bóng dáng mình trong đó vì có những lần thường xuyên xin nghỉ hay đi làm muộn. Thành viên Như Quỳnh kể: "Trước mình cũng thế. Phải làm từ 6h... trời mùa đông 5h phi ra khỏi phòng. Trời tối om, sợ ma không dám đi. Lại lầy lội xin đi muộn... nhiều đến nỗi không cò lí do gì để lôi ra nữa. Sếp cũng chán, lần nào họp cũng được vinh danh". Ảnh: Facebook/Khongsocho.