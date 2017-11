Người tình của các vlogger Việt Nam đời đầu giờ ra sao?

Jvevermind (Trần Đức Việt, 25 tuổi, Hà Nội) là một trong những cái tên đình đám của vlogger Việt đời đầu. Năm 2013 Jvevermind và hot girl Mie Nguyễn công khai hẹn hò và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng và trở thành cặp trai tài gái - gái sắc nhất mạng xã hội. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật. Tuy nhiên, giữa tháng 8/2016, cặp đôi Jvevermind và Mie Nguyễn có dấu hiệu rạn nứt khi chàng vlogger đình đám này xóa hết hình ảnh về bạn gái trên Instagram, còn Mie liên tục đăng tải trạng thái buồn bã. Không lâu sau. Hiện tại, Mie Nguyễn du học tại Đại học Northeastern (Mỹ) và có người yêu mới, còn Jvevermind quay về Việt Nam phát triển sự nghiệp riêng của mình. Huy Me (Phạm Công Thành, 24 tuổi, Hà Nội) từng được cho rằng hẹn hò với Quỳnh Giang. Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ, nhưng cả hai vẫn đăng tải lên mạng xã hội những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn. Tuy nhiên, ít lâu sau khi đăng tải những bức ảnh chung, Huy Me và Quỳnh Giang đã đường ai nấy đi. Hiện tại, vlogger 9X quyết định công khai mối quan hệ Trúc Anh - cô nàng xinh đẹp, sắc sảo và cá tính. Nhắc đến vlogger An Nguy, nhiều người nghĩ tới ngay vlogger quá cố Toàn Shinoda. Kể từ khi công khai hẹn hò năm 2014, An Nguy - Toàn Shinoda được xem là cặp đẹp đôi và được nhiều người ngưỡng mộ. Chuyện tình của cặp đôi vlogger này chấm dứt khi tháng 7/2014, Toàn Shinoda bất ngờ đột tử tại nhà riêng, An Nguy lặng lẽ treo ảnh đại diện màu đen và bay về Việt Nam dự đám tang bạn trai. Sau biến cố này, An Nguy quay trở lại Mỹ. Cô ít xuất hiện trên mạng xã hội, một mình vượt qua nỗi đau quá lớn, nữ vlogger 30 tuổi mới đây đã đăng tải người yêu mới là Alexandra (Alex) và đồng thời cũng công khai mình là người song tính. Phở Đặc Biệt là gương mặt quen thuộc trong giới trẻ nhờ sự duyên dáng, hài hước trong các video thuộc series Thích Ăn Phở. Sau nhiều tin đồn cặp kè với bạn diễn Ngọc Thảo, anh chàng vlogger này đã công khai hẹn hò với hot girl Sun Ht. Đầu năm nay, Phở - Sun Ht bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau khi tham gia Asian Influence tại Malaysia. Chuyện tình giữa Phở Đặc Biệt và Sun Ht từng gặp nhiều khó khăn khi gặp tin đồn rạn nứt nhưng cặp đôi này khẳng định họ vẫn bên nhau bằng những hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Ngọc Thảo là nhân vật được quan tâm nhất trong Thích Ăn Phở. Cô gây ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng cùng tính cách nhí nhảnh, dễ thương. Cuối năm 2015, cô nàng có biệt danh "Thảo điên" này đã công khai bạn trai, đó là rapper nổi tiếng Andree Righ Hand, người từng nổi tiếng với rất nhiều bản rap đình đám trong cộng đồng mạng như Wet Lens hay D.C.M.E. Ngọc Thảo tiết lộ cô và Andree hoàn toàn nghiêm túc cho mối quan hê này. Sau khi công khai, cả hai thường xuyên xuất hiện tình tứ trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Ngọc Thảo chuyển hướng sang hình ảnh sexy, trưởng thành hơn. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật.

Jvevermind (Trần Đức Việt, 25 tuổi, Hà Nội) là một trong những cái tên đình đám của vlogger Việt đời đầu. Năm 2013 Jvevermind và hot girl Mie Nguyễn công khai hẹn hò và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng và trở thành cặp trai tài gái - gái sắc nhất mạng xã hội. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật. Tuy nhiên, giữa tháng 8/2016, cặp đôi Jvevermind và Mie Nguyễn có dấu hiệu rạn nứt khi chàng vlogger đình đám này xóa hết hình ảnh về bạn gái trên Instagram, còn Mie liên tục đăng tải trạng thái buồn bã. Không lâu sau. Hiện tại, Mie Nguyễn du học tại Đại học Northeastern (Mỹ) và có người yêu mới, còn Jvevermind quay về Việt Nam phát triển sự nghiệp riêng của mình. Huy Me (Phạm Công Thành, 24 tuổi, Hà Nội) từng được cho rằng hẹn hò với Quỳnh Giang. Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ, nhưng cả hai vẫn đăng tải lên mạng xã hội những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn. Tuy nhiên, ít lâu sau khi đăng tải những bức ảnh chung, Huy Me và Quỳnh Giang đã đường ai nấy đi. Hiện tại, vlogger 9X quyết định công khai mối quan hệ Trúc Anh - cô nàng xinh đẹp, sắc sảo và cá tính. Nhắc đến vlogger An Nguy, nhiều người nghĩ tới ngay vlogger quá cố Toàn Shinoda. Kể từ khi công khai hẹn hò năm 2014, An Nguy - Toàn Shinoda được xem là cặp đẹp đôi và được nhiều người ngưỡng mộ. Chuyện tình của cặp đôi vlogger này chấm dứt khi tháng 7/2014, Toàn Shinoda bất ngờ đột tử tại nhà riêng, An Nguy lặng lẽ treo ảnh đại diện màu đen và bay về Việt Nam dự đám tang bạn trai. Sau biến cố này, An Nguy quay trở lại Mỹ. Cô ít xuất hiện trên mạng xã hội, một mình vượt qua nỗi đau quá lớn, nữ vlogger 30 tuổi mới đây đã đăng tải người yêu mới là Alexandra (Alex) và đồng thời cũng công khai mình là người song tính. Phở Đặc Biệt là gương mặt quen thuộc trong giới trẻ nhờ sự duyên dáng, hài hước trong các video thuộc series Thích Ăn Phở. Sau nhiều tin đồn cặp kè với bạn diễn Ngọc Thảo, anh chàng vlogger này đã công khai hẹn hò với hot girl Sun Ht. Đầu năm nay, Phở - Sun Ht bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau khi tham gia Asian Influence tại Malaysia. Chuyện tình giữa Phở Đặc Biệt và Sun Ht từng gặp nhiều khó khăn khi gặp tin đồn rạn nứt nhưng cặp đôi này khẳng định họ vẫn bên nhau bằng những hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Ngọc Thảo là nhân vật được quan tâm nhất trong Thích Ăn Phở. Cô gây ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng cùng tính cách nhí nhảnh, dễ thương. Cuối năm 2015, cô nàng có biệt danh "Thảo điên" này đã công khai bạn trai, đó là rapper nổi tiếng Andree Righ Hand, người từng nổi tiếng với rất nhiều bản rap đình đám trong cộng đồng mạng như Wet Lens hay D.C.M.E. Ngọc Thảo tiết lộ cô và Andree hoàn toàn nghiêm túc cho mối quan hê này. Sau khi công khai, cả hai thường xuyên xuất hiện tình tứ trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Ngọc Thảo chuyển hướng sang hình ảnh sexy, trưởng thành hơn. Ảnh trong bài: Instagram nhân vật.