Nàng dâu lên mạng khoe bố chồng "tranh giặt quần áo của con"

Chia sẻ của nàng dâu được đăng tải trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ "bỉm sữa" có nội dung: “Đồng chí đại tá nhà em đây. Bố chồng em đấy ạ. Thành phố cắt nước nên giặt 1 núi quần áo. Con dâu đẻ 4 tháng rồi mà ông không cho giặt. Cứ đuổi vào nhà nằm nghỉ. Ông bảo mới nghỉ hưu nên buồn chân tay, để ông làm”. Dòng trạng thái đi kèm với bức ảnh bố chồng đang cặm cụi giặt cả "núi" quần áo người lớn và trẻ con sau khi được người con dâu chia sẻ đã nhận được gần 6.000 lượt cảm xúc và 700 bình luận. Đa phần chị em bày tỏ sự ghen tỵ và ngưỡng mộ vì nàng dâu có được một nguời bố chồng tâm lý, hết mực yêu thương con cháu. Theo tìm hiểu được biết, chủ nhân của câu chuyện đang gây sốt này có tên Trần Thanh Tâm, sinh năm 1993, hiện sinh sống và làm việc tại TP Sơn La. Thanh Tâm chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân được gần 2 năm và mới sinh con gái đầu lòng được 4 tháng. Mặc dù đã trải qua những tháng đầu vất vả nhất của giai đoạn ở cữ nhưng may mắn khi có được bố mẹ chồng tâm lý nên đến giờ là 4 tháng sau sinh, nàng dâu 9X vẫn được hỗ trợ các công việc trong nhà từ nhỏ tới lớn. Bố chồng của Thanh Tâm là đại tá vừa mới về hưu nên buồn chân buồn tay, thường tranh làm nhiều việc từ nấu ăn, trông cháu đến giặt quần áo. Ngay cả khi chưa nghỉ hưu, mặc dù bận công việc nhưng bố chồng "đại tá" vẫn duy trì thói quen chăm lo cho nhà cửa tươm tất. Thậm chí ông còn tâm lý tới mức sáng nào cũng dắt xe máy ra cổng sẵn cho các con đi làm. Không chỉ lên mạng khoe bố chồng "chuẩn vàng mười", Thanh Tâm còn khiến bao chị em phải ghen tỵ khi chia sẻ mẹ chồng cô cũng là người vô cùng tâm lý và yêu chiều con dâu không khác gì con đẻ. Ngày cưới của hai con, mẹ chồng Thanh Tâm còn tự tay đặt may hai bộ áo cưới và áo dài cho con dâu với quan niệm cả đời người con gái mới có một ngày cưới nên phải mặc sao cho thật xinh đẹp. Và để con dâu luôn xinh đẹp và quyến rũ trong mắt con trai mình, mẹ chồng Thanh Tâm thường để ý thấy váy vóc hay món đồ nào đẹp là lại mua cho con dâu. Trước sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ chồng, nàng dâu 9X không biết nói gì ngoài gửi lời cám ơn chân thành nhất tới người bố, người mẹ thứ hai của mình. Bài chia sẻ của Thanh Tâm cũng là cơ hội để các nàng dâu khoe có bố mẹ chồng lý tưởng không kém. Như bình luận của Phạm Giáng Hương: "Mình cũng may mắn có được bố chồng thương như vậy, mình sinh em bé, bố tự tay nấu nướng cho ăn ngày 3 bữa. Giờ bố đi xa, mình rất nhớ bố. Chuyện của bạn làm mình thấy ngậm ngùi. Chia sẻ niềm hạnh phúc này với bạn nhé!". Ảnh: FBNV.

Chia sẻ của nàng dâu được đăng tải trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ "bỉm sữa" có nội dung: “Đồng chí đại tá nhà em đây. Bố chồng em đấy ạ. Thành phố cắt nước nên giặt 1 núi quần áo. Con dâu đẻ 4 tháng rồi mà ông không cho giặt. Cứ đuổi vào nhà nằm nghỉ. Ông bảo mới nghỉ hưu nên buồn chân tay, để ông làm”. Dòng trạng thái đi kèm với bức ảnh bố chồng đang cặm cụi giặt cả "núi" quần áo người lớn và trẻ con sau khi được người con dâu chia sẻ đã nhận được gần 6.000 lượt cảm xúc và 700 bình luận. Đa phần chị em bày tỏ sự ghen tỵ và ngưỡng mộ vì nàng dâu có được một nguời bố chồng tâm lý, hết mực yêu thương con cháu. Theo tìm hiểu được biết, chủ nhân của câu chuyện đang gây sốt này có tên Trần Thanh Tâm, sinh năm 1993, hiện sinh sống và làm việc tại TP Sơn La. Thanh Tâm chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân được gần 2 năm và mới sinh con gái đầu lòng được 4 tháng. Mặc dù đã trải qua những tháng đầu vất vả nhất của giai đoạn ở cữ nhưng may mắn khi có được bố mẹ chồng tâm lý nên đến giờ là 4 tháng sau sinh, nàng dâu 9X vẫn được hỗ trợ các công việc trong nhà từ nhỏ tới lớn. Bố chồng của Thanh Tâm là đại tá vừa mới về hưu nên buồn chân buồn tay, thường tranh làm nhiều việc từ nấu ăn, trông cháu đến giặt quần áo. Ngay cả khi chưa nghỉ hưu, mặc dù bận công việc nhưng bố chồng "đại tá" vẫn duy trì thói quen chăm lo cho nhà cửa tươm tất. Thậm chí ông còn tâm lý tới mức sáng nào cũng dắt xe máy ra cổng sẵn cho các con đi làm. Không chỉ lên mạng khoe bố chồng "chuẩn vàng mười", Thanh Tâm còn khiến bao chị em phải ghen tỵ khi chia sẻ mẹ chồng cô cũng là người vô cùng tâm lý và yêu chiều con dâu không khác gì con đẻ. Ngày cưới của hai con, mẹ chồng Thanh Tâm còn tự tay đặt may hai bộ áo cưới và áo dài cho con dâu với quan niệm cả đời người con gái mới có một ngày cưới nên phải mặc sao cho thật xinh đẹp. Và để con dâu luôn xinh đẹp và quyến rũ trong mắt con trai mình, mẹ chồng Thanh Tâm thường để ý thấy váy vóc hay món đồ nào đẹp là lại mua cho con dâu. Trước sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ chồng, nàng dâu 9X không biết nói gì ngoài gửi lời cám ơn chân thành nhất tới người bố, người mẹ thứ hai của mình. Bài chia sẻ của Thanh Tâm cũng là cơ hội để các nàng dâu khoe có bố mẹ chồng lý tưởng không kém. Như bình luận của Phạm Giáng Hương: "Mình cũng may mắn có được bố chồng thương như vậy, mình sinh em bé, bố tự tay nấu nướng cho ăn ngày 3 bữa. Giờ bố đi xa, mình rất nhớ bố. Chuyện của bạn làm mình thấy ngậm ngùi. Chia sẻ niềm hạnh phúc này với bạn nhé!". Ảnh: FBNV.