Mỹ nhân xứ Huế sở hữu nhan sắc làm "nức lòng" dân mạng

Từng nổi bật nhất của Hoa hậu Việt Nam 2016 về cả nhan sắc lẫn tài năng, đặc biệt là trong bộ áo dài truyền thống mỹ nhân xứ Huế - Ngọc Trân khiến không chỉ BGK của cuộc thi mà cả cộng đồng mạng Việt phải điêu đứng vì mình. Xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016, sau khi vượt qua top 30 tranh tài ở phía Nam, cô nàng xứ Huế - Lê Trần Ngọc Trân đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất.vì nhan sắc chẳng chê vào đâu được của mình. Nét đẹp dịu dàng, đằm thắm của Ngọc Trân đã giúp cô nàng được mệnh danh là "Nàng thơ xứ Huế", đặc biệt là khi xuất hiện với bộ Quốc phục áo dài truyền thống. Không chỉ ngoại hình, Ngọc Trân còn có những màn thể hiện tài năng đầy ấn tượng trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Rất nhiều người đã kỳ vọng "Nàng thơ xứ Huế" sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm đó. Tuy nhiên, đời chẳng như mơ với Ngọc Trân. sau khi vướng phải lùm xùm từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Người Việt thế giới ở Nhật không xin phép, cô gái xứ Huế này đã xin rút lui và để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cái tên Ngọc Trân lại trở nên nóng trở lại với dự án mới của cô và các cộng sự. Điều thu hút nhất ở Ngọc Trân vẫn đến từ nhan sắc và thần thái đậm chất con gái Huế mà không phải ai cũng may mắn được sở hữu. Cho đến hiện tại khi ngắm hình của Ngọc Trân, ai cũng "nức lòng" vì nhan sắc đẹp lên từng ngày của cô nàng này. Trước Hoa hậu Việt Nam 2016, Ngọc Trân được biết đến là nữ sinh nổi bậc nhất xứ Huế. Cô bạn sinh năm 1995 này từng là đạt danh hiệu Người đẹp du lịch Huế 2015. Đặc biệt, Ngọc Trân còn xuất hiện và ghi điểm mạnh mẽ trong video quảng bá du lịch Việt Nam "Welcome to Vietnam" của Bộ Ngoại giao năm 2016. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip Người đẹp du lịch Huế 2015 - Thí sinh Lê Trần Ngọc Trân - Nguồn: FBNV

