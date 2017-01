Muôn kiểu đối đáp “sốc óc” của khách mua hàng online

Câu chuyện khách mua hàng online nhưng có thái độ và cách giao tiếp kém văn hóa, gây khó chịu cho chính những người bán hàng từ lâu đã trở thành đề tài tranh cãi, châm biếm trên mạng xã hội. Với tâm lý là người "bỏ tiền ra mua hàng", nhiều vị khách có cách nói chuyện thực sự rất khó nghe, chấm không, cộc lốc và đôi khi rất sấc sược. Khó chịu vì điều này, cảm thấy bản thân không được tôn trọng, nhiều người chủ shop đã không ngại ngần đáp trả bằng nhiều câu nói "sốc" không kém. Một vấn đề khác gây ức chế cho những người bán hàng online là tình trạng khách "dị ứng phí ship". Những người này luôn than phiền, tỏ ra khó chịu khi nhận hàng rồi nhưng vẫn phải thanh toán thêm một khoản nhỏ nữa cho nhân viên giao hàng (tiền ship), thậm chí có trường hợp còn coi đây là yếu tố tiên quyết để xác định "có mua hàng hay không". Họ than phiền quá nhiều trong khi không biết được rằng phí ship này để thanh toán cho "bên thứ 3" - những người chuyên làm công việc giao hàng và người bán hàng cho họ không hề có lãi, lời trong khoản này. Nhiều vị khách ở xa nhưng luôn cò kè về khoản tiền phí vận chuyển hàng online và đã gây ra không phiền toái cho những chủ shop. Người kinh doanh luôn đề cao lợi nhuận, vậy mà nhiều vị khách thậm chí còn yêu cầu các chủ shop phải thanh toán tiền vận chuyển hàng trước cho "bên thứ 3" thì họ mới quyết định lấy hàng. Bị o ép về lợi nhuận, cảm thấy khó chịu với những người này, nhiều chủ shop thậm chí đã chủ động hủy đơn hàng, chấp nhận mất một vị khách chứ không chịu để bị "đè đầu cưỡi cổ". "Đỉnh cao" của những những "thánh lầy" mua hàng online chính là hành động "đòi free ship" nhưng khi nhân viên đến địa điểm giao hàng, gọi điện thì họ lại không nhấc máy. Người giao hàng buộc phải quay về và đồng nghĩa với việc phí vận chuyển có thể sẽ phải tăng gấp đôi nếu như món hàng đó được chuyển lại lần 2. Bức xúc hơn nữa là trường hợp nhiều vị khách khi nhân viên giao hàng đến nơi lại thông báo gọn lỏn một câu "không mua nữa!", khiến cho chủ shop lẫn shipper tốn công sức, thời gian của họ. Với tâm lý "thượng đế", nhiều vị khách có cách hành xử rất kém văn hóa và điều này đã trở thành đề tài "chặt chém" của cư dân mạng trong suốt thời gian qua. Trong trao đổi trực tuyến để mua, bán hàng online, đôi khi chủ shop và khách không hiểu được nhau do các rào cản về ngôn ngữ, đặc biệt là khi các cuộc nó chuyện được thực hiện chủ yếu qua các ô chat. Nhiều vị khách chat tiếng Việt không dấu khiến chủ shop đọc, hiểu sai ý nhưng sau đó chính họ lại nổi nóng và buông nhiều lời thiếu văn hóa khiến người bán hàng hết sức bức xúc. Và đây là đoạn tin nhắn cho thấy đẳng cấp siêu khủng của một vị khách mua hàng online kiêm luôn quảng cáo sim số đẹp. Kết hợp mua hàng và quảng cáo, kinh doanh cá nhân... không phải ai cũng làm được ở trình độ cao như thế này...

Câu chuyện khách mua hàng online nhưng có thái độ và cách giao tiếp kém văn hóa, gây khó chịu cho chính những người bán hàng từ lâu đã trở thành đề tài tranh cãi, châm biếm trên mạng xã hội. Với tâm lý là người "bỏ tiền ra mua hàng", nhiều vị khách có cách nói chuyện thực sự rất khó nghe, chấm không, cộc lốc và đôi khi rất sấc sược. Khó chịu vì điều này, cảm thấy bản thân không được tôn trọng, nhiều người chủ shop đã không ngại ngần đáp trả bằng nhiều câu nói "sốc" không kém. Một vấn đề khác gây ức chế cho những người bán hàng online là tình trạng khách "dị ứng phí ship". Những người này luôn than phiền, tỏ ra khó chịu khi nhận hàng rồi nhưng vẫn phải thanh toán thêm một khoản nhỏ nữa cho nhân viên giao hàng (tiền ship), thậm chí có trường hợp còn coi đây là yếu tố tiên quyết để xác định "có mua hàng hay không". Họ than phiền quá nhiều trong khi không biết được rằng phí ship này để thanh toán cho "bên thứ 3" - những người chuyên làm công việc giao hàng và người bán hàng cho họ không hề có lãi, lời trong khoản này. Nhiều vị khách ở xa nhưng luôn cò kè về khoản tiền phí vận chuyển hàng online và đã gây ra không phiền toái cho những chủ shop. Người kinh doanh luôn đề cao lợi nhuận, vậy mà nhiều vị khách thậm chí còn yêu cầu các chủ shop phải thanh toán tiền vận chuyển hàng trước cho "bên thứ 3" thì họ mới quyết định lấy hàng. Bị o ép về lợi nhuận, cảm thấy khó chịu với những người này, nhiều chủ shop thậm chí đã chủ động hủy đơn hàng, chấp nhận mất một vị khách chứ không chịu để bị "đè đầu cưỡi cổ". "Đỉnh cao" của những những "thánh lầy" mua hàng online chính là hành động "đòi free ship" nhưng khi nhân viên đến địa điểm giao hàng, gọi điện thì họ lại không nhấc máy. Người giao hàng buộc phải quay về và đồng nghĩa với việc phí vận chuyển có thể sẽ phải tăng gấp đôi nếu như món hàng đó được chuyển lại lần 2. Bức xúc hơn nữa là trường hợp nhiều vị khách khi nhân viên giao hàng đến nơi lại thông báo gọn lỏn một câu "không mua nữa!", khiến cho chủ shop lẫn shipper tốn công sức, thời gian của họ. Với tâm lý "thượng đế", nhiều vị khách có cách hành xử rất kém văn hóa và điều này đã trở thành đề tài "chặt chém" của cư dân mạng trong suốt thời gian qua. Trong trao đổi trực tuyến để mua, bán hàng online, đôi khi chủ shop và khách không hiểu được nhau do các rào cản về ngôn ngữ, đặc biệt là khi các cuộc nó chuyện được thực hiện chủ yếu qua các ô chat. Nhiều vị khách chat tiếng Việt không dấu khiến chủ shop đọc, hiểu sai ý nhưng sau đó chính họ lại nổi nóng và buông nhiều lời thiếu văn hóa khiến người bán hàng hết sức bức xúc. Và đây là đoạn tin nhắn cho thấy đẳng cấp siêu khủng của một vị khách mua hàng online kiêm luôn quảng cáo sim số đẹp. Kết hợp mua hàng và quảng cáo, kinh doanh cá nhân... không phải ai cũng làm được ở trình độ cao như thế này...