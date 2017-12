Lễ ăn hỏi rước lễ bằng máy cày vui nhất vịnh Bắc Bộ

Trong suy nghĩ của nhiều người, máy cày chỉ là nông cụ giúp người nông dân thay thế trâu bò ngoài đồng. Tuy nhiên, ở nhiều vùng quê, muốn thể hiện sự độc đáo nhiều gia đình đã lựa chọn loại máy móc này thành phương tiện trong các lễ ăn hỏi hay rước dâu. Mới đây nhất, tại huyện Đức Phong, thị trấn Gia Lộc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương giữa chú rể là Trần Hùng Phong và cô dâu là Thanh Mai đã gạt bỏ những siêu xe để sử dụng máy cày trong lễ ăn hỏi của mình. Ý tưởng dùng máy cày cho lễ ăn hỏi ở những đoạn đường khó đi, nhiều bùn đất vốn không còn xa lạ ở những vùng quê Việt Nam. Tuy nhiên giữa thành phố Hải Dương mà sử dụng máy cày này trong lễ ăn hỏi thì quả là hiếm có và được nhiều người chú ý. Những chiếc máy cày màu cam được tắm rửa sạch, dán chữ hỷ ở đầu và trên nắp capo được trang trí hoa và bóng bay trở thành phương tiện trong lễ ăn hỏi của chú rể tương Trần Hùng Phong và cô dâu Thanh Mai. Không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ bề ngoài sáng bóng, những chiếc máy cày đi đám hỏi tại Hải Dương còn làm dụng cụ chuyên chở đồ lễ cùng dàn bê tráp mặc áo dài màu xanh. Trước đó tại Tây Nguyên và một số huyện miền núi tại Nghệ An, nhiều gia đình đã sử dụng máy cày thay cho các ô tô để phục vụ những dịp lễ quan trọng như ăn hỏi, rước dâu. Đám cưới sử dụng máy cày kéo theo xe thùng chở đôi uyên ương tại Tây Nguyên từng một thời gian gây bão trong cộng đồng mạng. Đoàn rước dâu bằng xe đầu kéo tại Nghệ An. Máy cày chính hiệu và xe dâu được trang trí lộng lẫy bằng bóng bay khiến cuộc rước dâu trở nên vui tươi và mới mẻ trong mắt nhiều người. Nhiều dân mạng còn đùa nhau rằng, bỏ siêu xe đi dùng công nông hay máy cày rước dâu giờ mới là thời thượng. Xe máy cày được gắn nhiều vùng nông thôn Việt Nam trưng dụng làm xe dâu trong ngày cưới. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Đám cưới rước dâu bằng máy cày gây sốt ở Nghệ An - Nguồn: Hiển Vũ Minh.

Trong suy nghĩ của nhiều người, máy cày chỉ là nông cụ giúp người nông dân thay thế trâu bò ngoài đồng. Tuy nhiên, ở nhiều vùng quê, muốn thể hiện sự độc đáo nhiều gia đình đã lựa chọn loại máy móc này thành phương tiện trong các lễ ăn hỏi hay rước dâu. Mới đây nhất, tại huyện Đức Phong, thị trấn Gia Lộc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương giữa chú rể là Trần Hùng Phong và cô dâu là Thanh Mai đã gạt bỏ những siêu xe để sử dụng máy cày trong lễ ăn hỏi của mình. Ý tưởng dùng máy cày cho lễ ăn hỏi ở những đoạn đường khó đi, nhiều bùn đất vốn không còn xa lạ ở những vùng quê Việt Nam. Tuy nhiên giữa thành phố Hải Dương mà sử dụng máy cày này trong lễ ăn hỏi thì quả là hiếm có và được nhiều người chú ý. Những chiếc máy cày màu cam được tắm rửa sạch, dán chữ hỷ ở đầu và trên nắp capo được trang trí hoa và bóng bay trở thành phương tiện trong lễ ăn hỏi của chú rể tương Trần Hùng Phong và cô dâu Thanh Mai. Không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ bề ngoài sáng bóng, những chiếc máy cày đi đám hỏi tại Hải Dương còn làm dụng cụ chuyên chở đồ lễ cùng dàn bê tráp mặc áo dài màu xanh. Trước đó tại Tây Nguyên và một số huyện miền núi tại Nghệ An, nhiều gia đình đã sử dụng máy cày thay cho các ô tô để phục vụ những dịp lễ quan trọng như ăn hỏi, rước dâu. Đám cưới sử dụng máy cày kéo theo xe thùng chở đôi uyên ương tại Tây Nguyên từng một thời gian gây bão trong cộng đồng mạng. Đoàn rước dâu bằng xe đầu kéo tại Nghệ An. Máy cày chính hiệu và xe dâu được trang trí lộng lẫy bằng bóng bay khiến cuộc rước dâu trở nên vui tươi và mới mẻ trong mắt nhiều người. Nhiều dân mạng còn đùa nhau rằng, bỏ siêu xe đi dùng công nông hay máy cày rước dâu giờ mới là thời thượng. Xe máy cày được gắn nhiều vùng nông thôn Việt Nam trưng dụng làm xe dâu trong ngày cưới. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Đám cưới rước dâu bằng máy cày gây sốt ở Nghệ An - Nguồn: Hiển Vũ Minh.