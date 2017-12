Kết đắng cho thanh niên làm nhà bằng tăm tặng bạn gái

"Mua quà gì tặng bạn gái" luôn là câu hỏi khiến các đấng mày râu đau đầu. Mới đây, dân mạng lại được phen xôn xao khi anh chàng có facebook là Sơn Nguyễn đăng đàn kể về ngôi nhà tăm tự tay làm tặng bạn gái nhưng lại bị chê “rảnh nhất Vịnh Bắc Bộ”. Bức hình chụp món quà và dòng tâm sự của S.N nhanh chóng thu hút hơn 2.000 lượt like và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Xoay quanh câu chuyện của S.N, cuộc tranh luận về đề tài con gái thực dụng hay không lại một lần nữa nóng mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình/FBNV Để tỏ rõ tấm chân tình của mình, S.N làm một ngôi nhà tăm. Tuy chưa thành phẩm cuối cùng nhưng anh chàng vẫn chụp hình khoe bạn gái. Chắc hẳn S.N cũng như bao chàng trai đều mong muốn mang lại bất ngờ và sự thích thú cho một nửa còn lại từ những món quà do chính mình thiết kế, tuy nhiên, bạn gái của S.N đáp gọn: “Thanh niên rảnh nhất vịnh Bắc Bộ!”. Câu trả lời không thể ngắn gọn và “phũ phàng” hơn đã khiến S.N phải lên mạng xã hội xin lời khuyên có nên tháo dỡ nhà tăm handmade. Ngay lập tức dân mạng bùng lên cuộc tranh luận quanh câu chuyện “dở khóc, dở cười” của S.N. “2018 đến nơi rồi, còn làm nhà tăm hả bạn ơi”, “Thôi dỡ nhà đi, lấy tăm xỉa cũng được”, “Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc, thôi S.N ơi, cất quà đó đi làm bài học xương máu”… là những bình luận dí dỏm mà dân mạng dành cho anh chàng. Đa phần, cư dân mạng đều chia sẻ cảm xúc buồn, thất vọng của S.N. Song cũng có ý kiến thẳng thắn cho rằng do món quà này “đơn sơ”, “mộc mạc” quá nên bạn gái của S.N mới thất vọng. Xoay quanh câu chuyện này, một luồng tranh cãi khác lại hướng về cách phản ứng của cô bạn gái S.N. Nhiều người cho rằng, cô nàng thực dụng, không nhìn ra ý nghĩa tinh thần của món quà. “Giờ chắc chỉ tặng son, quần áo, điện thoại… mới làm em vui”, “Quan trọng là tấm lòng mà bạn ơi”, “Bạn này có số hưởng mà không hay, bạn trai mình có trời sập cũng chưa bao giờ tự làm quà tặng”… Và trong hàng trăm bình luận của dân mạng, không ít người tự hào khoe từng được người yêu tặng nhà tăm độc đáo, đẹp mắt và coi đó như một báu vật. Thậm chí không ít anh chàng cũng lên mạng “góp vui”, đăng ảnh khoe thành quả dựng nhà tăm handmade. Ảnh: FB Quân Nguyễn So với nhiều ngôi nhà tăm được dân mạng đăng tải thì nhà tăm của anh chàng S.N có phần kém cạnh hơn.Tặng nhà tăm này cho bạn gái dịp Noel vừa qua thì rất hợp... Một tác phẩm cầu kỳ và đẹp mắt của Đức Nguyễn được chia sẻ trên mạng. Vẫn biết rằng thành ý mới là quan trọng, nhưng nếu tặng quà không đúng ý người ấy thì bạn có thể vẫn mãi F.A mà thôi. Mời quý độc giả xem clip Mẫu nhà gỗ bằng tăm cực đẹp - Nguồn: Blue Channel

"Mua quà gì tặng bạn gái" luôn là câu hỏi khiến các đấng mày râu đau đầu. Mới đây, dân mạng lại được phen xôn xao khi anh chàng có facebook là Sơn Nguyễn đăng đàn kể về ngôi nhà tăm tự tay làm tặng bạn gái nhưng lại bị chê “rảnh nhất Vịnh Bắc Bộ”. Bức hình chụp món quà và dòng tâm sự của S.N nhanh chóng thu hút hơn 2.000 lượt like và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Xoay quanh câu chuyện của S.N, cuộc tranh luận về đề tài con gái thực dụng hay không lại một lần nữa nóng mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình/FBNV Để tỏ rõ tấm chân tình của mình, S.N làm một ngôi nhà tăm. Tuy chưa thành phẩm cuối cùng nhưng anh chàng vẫn chụp hình khoe bạn gái. Chắc hẳn S.N cũng như bao chàng trai đều mong muốn mang lại bất ngờ và sự thích thú cho một nửa còn lại từ những món quà do chính mình thiết kế, tuy nhiên, bạn gái của S.N đáp gọn: “Thanh niên rảnh nhất vịnh Bắc Bộ!”. Câu trả lời không thể ngắn gọn và “phũ phàng” hơn đã khiến S.N phải lên mạng xã hội xin lời khuyên có nên tháo dỡ nhà tăm handmade. Ngay lập tức dân mạng bùng lên cuộc tranh luận quanh câu chuyện “dở khóc, dở cười” của S.N. “2018 đến nơi rồi, còn làm nhà tăm hả bạn ơi”, “Thôi dỡ nhà đi, lấy tăm xỉa cũng được”, “Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc, thôi S.N ơi, cất quà đó đi làm bài học xương máu”… là những bình luận dí dỏm mà dân mạng dành cho anh chàng. Đa phần, cư dân mạng đều chia sẻ cảm xúc buồn, thất vọng của S.N. Song cũng có ý kiến thẳng thắn cho rằng do món quà này “đơn sơ”, “mộc mạc” quá nên bạn gái của S.N mới thất vọng. Xoay quanh câu chuyện này, một luồng tranh cãi khác lại hướng về cách phản ứng của cô bạn gái S.N. Nhiều người cho rằng, cô nàng thực dụng, không nhìn ra ý nghĩa tinh thần của món quà. “Giờ chắc chỉ tặng son, quần áo, điện thoại… mới làm em vui”, “Quan trọng là tấm lòng mà bạn ơi”, “Bạn này có số hưởng mà không hay, bạn trai mình có trời sập cũng chưa bao giờ tự làm quà tặng”… Và trong hàng trăm bình luận của dân mạng, không ít người tự hào khoe từng được người yêu tặng nhà tăm độc đáo, đẹp mắt và coi đó như một báu vật. Thậm chí không ít anh chàng cũng lên mạng “góp vui”, đăng ảnh khoe thành quả dựng nhà tăm handmade. Ảnh: FB Quân Nguyễn So với nhiều ngôi nhà tăm được dân mạng đăng tải thì nhà tăm của anh chàng S.N có phần kém cạnh hơn. Tặng nhà tăm này cho bạn gái dịp Noel vừa qua thì rất hợp... Một tác phẩm cầu kỳ và đẹp mắt của Đức Nguyễn được chia sẻ trên mạng. Vẫn biết rằng thành ý mới là quan trọng, nhưng nếu tặng quà không đúng ý người ấy thì bạn có thể vẫn mãi F.A mà thôi. Mời quý độc giả xem clip Mẫu nhà gỗ bằng tăm cực đẹp - Nguồn: Blue Channel