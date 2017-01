Hot girl xứ Nghệ làm MC thời sự quốc tế ở tuổi 18

Trần Khánh Vy (18 tuổi, sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam) từng gây "bão" mạng xã hội đầu năm 2016 khi có khả năng "nhại" 7 thứ tiếng với ngữ điệu giống hệt người bản xứ mặc dù khẳng định: "Em nói em cũng không hiểu". Sau đó, nữ sinh quê Nghệ An tiếp tục gây ấn tượng nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát khi tham gia các show truyền hình thực tế như: Bữa trưa vui vẻ, talkshow về IELTS... Ảnh: FBNV. Mới đây, hot girl xứ Nghệ tiếp tục gây bất ngờ khi khoe trở thành MC dẫn bản tin thời sự quốc tế của Kênh truyền hình VTC1. Bản tin Thế giới nghiêng mà Khánh Vy tham gia dẫn nói về các vấn đề chính trị quốc tế và câu chuyện cuộc sống trên kênh truyền hình này. Mỗi tuần, cô nàng tham gia dẫn từ 3 - 4 buổi. Với khả năng tiếng Anh như gió và kinh nghiệm làm cộng tác viên dẫn chương trình, dễ hiểu vì sao cô gái Nghệ An Trần Khánh Vy lại nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cư dân mạng và khán giả khi chương trình của cô lên sóng. Được biết, Khánh Vy bắt đầu thử việc như một MC tại kênh truyền hình trên từ tháng 11/2016. Với vai trò mới này, Khánh Vy có thể được xem là một trong những MC dẫn bản tin thời sự trẻ nhất trên sóng truyền hình. Hot girl bắn 7 thứ tiếng được biết đến là một trong những học sinh ưu tú của trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An. Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Khánh Vy đã giành được nhiều thành tích ấn tượng như: HSG cấp thành phố môn tiếng Anh và Văn lớp 7,8; giải Ba HSG cấp tỉnh môn tiếng Anh lớp 9; giải Nhất HSG cấp trường môn tiếng Anh lớp 11; giải Nhì HSG cấp tỉnh môn tiếng Anh lớp 11; giải Ba HSG cấp quốc gia môn tiếng Anh lớp 12… 9X xứ Nghệ còn từng khiến nhiều bạn trẻ phải ngưỡng mộ khi nhận được suất học bổng trị toàn phần trị giá 170 triệu đồng của Đại học FPT. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, nữ sinh Nghệ An đã trúng tuyển vào hai trường đại học top đầu cả nước: trường ĐH Ngoại thương (khoa Kinh tế đối ngoại) và trường Học viện Ngoại giao Việt Nam (khoa Quan hệ Quốc tế) với số điểm cao ngất ngưởng. Trước nhiều lựa chọn, Khánh Vy đã quyết định chọn học Chính trị Quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, chuyên ngành mà cô nàng cho rằng sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc trở thành một MC như hiện nay. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

