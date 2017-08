Hot girl Sài thành cực xinh của series phim hài học đường

Nguyễn An Vy là một trong số những hot girl Sài thành được nhiều dân mạng chú ý tới nhờ vẻ đẹp như một cô tiểu thư và sự trong sáng của lứa tuổi học trò. An Vy (tên thật là Nguyễn Thuý Vy) sinh năm 1998, hiện được biết đến như một người mẫu ảnh được rất nhiều bạn trẻ yêu mến tại Sài Gòn. Vừa qua cô bạn này còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi lấn chân sang nghiệp diễn xuất trong seri phim hài "cơm nguội" của nhóm FAP TV. Ở lứa tuổi đẹp nhất của con gái, An Vy sở hữu nét đẹp dễ thương, trong sáng khiến nhiều người phải "rung rinh" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ có ngoại hình ấn tượng, An vy còn gây ấn tượng với nhiều người nhờ vẻ ngoài hoạt bát và thông minh. Sở hữu gương mặt đẹp, thanh tú, cộng thêm năng khiếu diễn xuất thiên bẩm, tự tin trước ống kính An Vy nhanh chóng trở thành người mẫu ảnh có tiếng tại Sài Gòn và nhận được rất nhiều lời mời cộng tác. Tên tuổi của cô gái 9X Sài thành này được cộng đồng biết đến nhiều hơn khi bén duyên với FAP tv để trở thành diễn viên chính trong bộ phim học đường "Em là của anh đừng của ai". Trong bộ phim mới nhất của mình, An Vy vào vai Hải My – cô nữ sinh ngây thơ, có vẻ đẹp thuần khiết, sống trong gia đình giàu có nhưng rất tốt bụng và dễ gần. Hoàn cảnh của Hải My cũng khá trớ trêu khi phải sống chung với người cha Dượng và cô chị Lan Hương (con riêng của cha Dượng). Tuy nhiên, cô luôn luôn quý mến cha Dượng và đặc biệt yêu thương cô chị khó gần – Lan Hương. Khả năng diễn xuất rất tốt của An Vy dần được bộ lộ qua các tập phim khiến khán giả “chết mê chết mệt”. Hiện tại, cô nàng đang là cái tên được yêu thích nhất bộ phim, không chỉ bởi vẻ ngoài xinh xắn, đang yêu, mà còn ở tâm hồn đẹp. An Vy luôn biết cách làm mới mình, điều này giúp cô luôn giữ được sự thú vị ở bản thân và trong mắt mọi người xung quanh. Cô nàng rất tích cực trong các hoạt động xã hội, thích sự nổi bật trong công chúng. Tuy khá thành công trong các lĩnh vực cô theo đuổi nhưng dường như An Vy tâm sự rằng chẳng bao giờ muốn lớn. Cô cứ ngây thơ và tinh nghịch như thế, điều này càng khiến các fan yêu mến cô hơn nữa. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật

Nguyễn An Vy là một trong số những hot girl Sài thành được nhiều dân mạng chú ý tới nhờ vẻ đẹp như một cô tiểu thư và sự trong sáng của lứa tuổi học trò. An Vy (tên thật là Nguyễn Thuý Vy) sinh năm 1998, hiện được biết đến như một người mẫu ảnh được rất nhiều bạn trẻ yêu mến tại Sài Gòn. Vừa qua cô bạn này còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi lấn chân sang nghiệp diễn xuất trong seri phim hài "cơm nguội" của nhóm FAP TV. Ở lứa tuổi đẹp nhất của con gái, An Vy sở hữu nét đẹp dễ thương, trong sáng khiến nhiều người phải "rung rinh" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ có ngoại hình ấn tượng, An vy còn gây ấn tượng với nhiều người nhờ vẻ ngoài hoạt bát và thông minh. Sở hữu gương mặt đẹp, thanh tú, cộng thêm năng khiếu diễn xuất thiên bẩm, tự tin trước ống kính An Vy nhanh chóng trở thành người mẫu ảnh có tiếng tại Sài Gòn và nhận được rất nhiều lời mời cộng tác. Tên tuổi của cô gái 9X Sài thành này được cộng đồng biết đến nhiều hơn khi bén duyên với FAP tv để trở thành diễn viên chính trong bộ phim học đường "Em là của anh đừng của ai". Trong bộ phim mới nhất của mình, An Vy vào vai Hải My – cô nữ sinh ngây thơ, có vẻ đẹp thuần khiết, sống trong gia đình giàu có nhưng rất tốt bụng và dễ gần. Hoàn cảnh của Hải My cũng khá trớ trêu khi phải sống chung với người cha Dượng và cô chị Lan Hương (con riêng của cha Dượng). Tuy nhiên, cô luôn luôn quý mến cha Dượng và đặc biệt yêu thương cô chị khó gần – Lan Hương. Khả năng diễn xuất rất tốt của An Vy dần được bộ lộ qua các tập phim khiến khán giả “chết mê chết mệt”. Hiện tại, cô nàng đang là cái tên được yêu thích nhất bộ phim, không chỉ bởi vẻ ngoài xinh xắn, đang yêu, mà còn ở tâm hồn đẹp. An Vy luôn biết cách làm mới mình, điều này giúp cô luôn giữ được sự thú vị ở bản thân và trong mắt mọi người xung quanh. Cô nàng rất tích cực trong các hoạt động xã hội, thích sự nổi bật trong công chúng. Tuy khá thành công trong các lĩnh vực cô theo đuổi nhưng dường như An Vy tâm sự rằng chẳng bao giờ muốn lớn. Cô cứ ngây thơ và tinh nghịch như thế, điều này càng khiến các fan yêu mến cô hơn nữa. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật