Hot girl "Oh my chuối" hạnh phúc bên người yêu "nam thần"

Hot girl " Oh my chuối" - ca sĩ Sĩ Thanh từng làm mưa, làm gió trong cộng đồng mạng Việt với nhan sắc và những ca khúc tạo thành trào lưu. Tuy cô nàng hot girl kiêm ca sĩ này lại vô cùng kín tiếng về chuyện tình cảm và cuộc sống đời thường của mình khiến nhiều người tò mò. Chỉ tới mới đây, khi hot girl kiêm ca sĩ Sĩ Thanh đăng những bức ảnh vui tươi, hạnh phúc bên người yêu đẹp như "nam thần" lên mạng xã hội mới khiến nhiều người "ngã ngửa" và có đôi phần ghen tỵ Sau khi cất công tìm hiểu, dân mạng đã nhận ra anh chàng tay trong tay với hot girl xinh đẹp Sĩ Thanh được cô nàng đăng tải trên trang cá nhân không khác là Lưu Hạo Đông. Lưu Hạo Đông là chàng trai sinh năm 1992 hiện đang làm người mẫu tự do tại Hà Nội và anh cũng đã từng xuất hiện trong MV ca nhạc của ca sĩ Hương Giang Idol. Sở hữu khuôn mặt nam tính, ưa nhìn cùng thể hình vô cùng lý tưởng với cơ bụng 6 múi, anh chàng người Hà Nội dễ dàng hạ gục trái tim "cô đơn" của hot girl kiêm ca sĩ người Sài thành. Mặc dù chưa chính thức công khai chuyện tình cảm trước các fan nhưng cặp đôi này đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Các thành viên mạng còn dự đoán rằng nếu họ đúng là một đôi thì đây là cặp đôi ứng viên nặng ký cho danh hiệu cặp đôi tình nhân đẹp nhất của showbiz Việt. Vẻ nam tính cùng chiếc xe phân khối lớn Lưu Hạo Đông có thể đánh gục bất cứ cô gái nào xuất hiện trước mặt anh. Nụ cười hiền hòa cộng với khuôn mặt ưa nhìn Hạo Đông hứa hẹn sẽ trở thành một người mẫu có danh tiếng trong tương lai. Ảnh: Facebook nhân vật.

