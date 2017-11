Hot girl nổi tiếng vì có tài cosplay, hóa trang "siêu phàm"

Sosenka tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân Kiến trúc cảnh quan. Tuy nhiên, cô hiện được biết đến không phải kiến trúc sư mà là nghệ sĩ make up kinh dị và cosplayer tại Ba Lan. Cô gái xinh đẹp thích make up theo phong cách kinh dị từ năm 2014. Khi nhận thấy sở thích dần trở thành đam mê, cô đầu tư thời gian tự nghiên cứu, học hỏi cách trang điểm theo các nhân vật hoạt hình hay trong phim. Sosenka coi khuôn mặt của mình như bức tranh mà trên đó, cô cố gắng sao chép tất cả chi tiết của các nhân vật từ thế giới ảo. Tuy nhiên, nhận thấy chỉ make up gương mặt chưa đủ thể hiện thần thái của bản gốc, Sosenka quyết định học thêm cosplay. Lúc này, Sosenka nhận ra nghệ thuật cosplay mới thật sự giúp cô bộc lộ hết tài năng. Thông thường, nữ nghệ sĩ chỉ mất 30 phút để cơ bản "biến hình". Nhưng để cosplay giống nhân vật tới 90% với trang phục, phụ kiện... tốn khá nhiều thời gian. Sosenka tự thử thách mình hóa thân thành nhiều nhân vật từ già đến trẻ, nam tới nữ, con người đến quái vật. Các màn cosplay chân thực của cô gái Ba Lan khiến nhiều người phải giật mình, thán phục. Bạn có tin 3 nhân vật Hermione Granger, Ron Weasley và "chúa tể hắc ám" Voldemort của bộ truyện Harry Potter đều do một người hóa thân thành? Sosenka là ngôi sao mạng xã hội với hơn 300.000 followers Facebook và gần 150.000 fan tại Instagram.

