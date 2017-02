Hot girl fashion sở hữu like khủng trên Instagram

Pimtha là một trong những gương mặt hot girl nổi tiếng bậc nhất Thái Lan với biệt danh " hot girl fashion" bởi phong cách thời trang vô cùng đa dạng và biến hóa. Bên cạnh đó, cô nàng hot girl xinh đẹp xứ Thái Pimtha còn được vạn người mê khi sở hữu tới hơn 2 triệu lượt theo dõi, mỗi ảnh cô đăng lên có trung bình hơn 60k like trên trang cá nhân Instagram. Không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn, Pimtha còn được biết đến là một hot girl vô cùng đã năng khi biết đến tận 3 ngoại ngữ bao gồm cả tiếng Anh, tiếng Nhật. Xinh đẹp, tài năng là những bước đệm để cho Pimtha mạnh dạn bước vào con đường kinh doanh riêng cho mình. Hiện tại cô nàng hot girl xứ Chùa Vàng này đang sở hữu một nhãn hiệu túi da của riêng mình và chính cô là người mẫu chính tự pr cho sản phẩm gắn tên mình. Quay trở lại việc sở hữu lượng fan khủng trên Instagram, Pimtha có được điều đó do cô thường xuyên cho đăng tải những tấm ảnh của cô lên trang cá nhân của mình với màu sắc đẹp và gu thời trang biến hóa. Khi thì cô nàng hot girl 9X này nhẹ nhàng nữ tính khi thì năng động khỏe khoắn. Sở hữu gương mặt thanh tú, thân hình thon gọn cùng làn da trắng mịn khiến nhiều người phải ghen tỵ, cô nàng Pimtha hút hồn các fan hâm mộ của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với sở thích du lịch và chụp ảnh, cô nàng hot girl xứ Thái đã cho đăng tải những bức ảnh vô cùng "vi diệu" của mình trên trang cá nhân của mình. Cùng ngắm vẻ xinh đẹp của cô nàng hot girl triệu like trên mạng xã hội xứ Chùa Vàng - Pimtha. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.

