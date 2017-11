“Hot girl dân tộc” bụng bầu rạn nứt vẫn đẹp khó cưỡng

Gần 2 năm sau khi nổi lên với danh xưng " hot girl dân tộc" nhờ bức ảnh xinh đẹp trong trang phục dân tộc gây sốt trên mạng, đầu tháng 3/2017, Lê Thu Hương (sinh năm 1993, ở Hà Nội) khiến bao chàng trai phải tiếc nuối khi quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi". Ảnh trong bài: Glow Studio. Từ ngày lên xe hoa về nhà chồng, người đẹp quê gốc Hưng Yên khiến dân tình phải ngưỡng mộ khi thường xuyên khoe những hình ảnh hôn nhân viên mãn và niềm hạnh phúc khi tìm được một nửa đích thực của đời mình. Hạnh phúc trong hôn nhân cũng như một liều "thuốc tiên" giúp "hot girl dân tộc" 9X vẫn giữ được nhan sắc từ thuở con gái của mình, thậm chí là đẹp mặn mà và quyến rũ hơn rất nhiều. Thậm chí mặc dù hiện đã mang bầu được hơn 8 tháng, tăng hơn 10kg, bụng rạn da đến xót xa nhưng người đẹp 25 tuổi vẫn xinh đẹp "vạn người mê". Thu Hương và người bạn đời của mình cũng khiến bạn bè phải xuýt xoa khi vừa chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm quá đỗi sexy và ngọt ngào trước khi con yêu chào đời. Trong bộ ảnh mới của mình, bà mẹ hot girl không ngại phô ra những vết rạn lớn ở phần bụng dưới, bởi nó giúp cô cảm nhận được thiên chức làm mẹ. Thu Hương cho biết, cô mang bầu bụng nhỏ nhưng do cơ địa bị rạn nên dù có bôi các loại kem dưỡng nhưng đều không ăn thua. Do đó, bà mẹ tương lai bật mí sẽ cố gắng lấy lại "vòng 2" bằng cách bôi rượu gừng riềng sau sinh. Tuy vậy, người đẹp cũng không cảm thấy quá áp lực trong việc lấy lại vóc dáng, và duy trì việc ăn uống đầy đủ cho con đủ sữa, cứng cáp chút rồi cô mới tính đến chuyện giảm cân. Trong giai đoạn bầu bí, Thu Hương cũng được ông xã quan tâm và cưng chiều nên tinh thần cũng được thoải mái. Theo người đẹp 9X, phụ nữ khi mang bầu mà có được một người chồng quan tâm và yêu thương mình hết lòng thì không còn gì tuyệt vời bằng. Và Thu Hương may mắn khi có được một người chồng như thế, luôn yêu thương, hiểu và chiều vợ vô điều kiện. Ảnh trong bài: Glow Studio.

