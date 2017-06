Hết nắng nóng, dân mạng lại kêu than vì mưa giông, ngập lụt

Chỉ cách đây hơn một tuần, người Hà Nội nói riêng và cộng đồng mạng cả nước còn rần rần than khóc vì trời nắng nóng. Với nhiệt độ lên đến 40 - 41 độ, có thể nướng thịt, chiên trứng, nấu mì... thì ai cũng mong đợi mưa, thậm chí hò hét cầu mưa... Thế nhưng, ngay buổi sáng hôm nay, người Hà Nội đã phải than trời vì mưa giông quá to, gây ngập lụt khắp nơi. Việc đi học, đi làm và sinh hoạt của người Hà Nội cũng gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người còn cập nhật tình hình tại khu vực mình sinh sống với những dòng miêu tả hài hước: 'Hà Nội mùa này phố cũng như sông'; 'Hà Nội tổ chức giải bơi mở rộng'; 'Hà Nội quê em mùa nước lũ'.... Cùng xem thêm một số hình ảnh được chia sẻ về Hà Nội sau trận mưa dông sáng nay - Khu vực Đội Cấn. Đường Vương Thừa Vũ chỉ cần mưa một lúc thôi cũng ngập đến tận thềm nhà. Ngõ nhỏ trên đường Khương Trung. Đường Phạm Văn Đồng. Dòng người đứng trú mưa dưới chân cầu vượt tại khu vực Kim Ngưu, khiến khó khăn trong việc đi lại. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên từ đêm qua ngày 12/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông. Đêm 15/6 và ngày 16/6, rãnh áp thấp phân tích trên bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến ngày 15/6 có mưa rào và dông. Đêm 15/6 và ngày 16/6 có mưa vừa, mưa to và dông. Cảnh báo: Mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6.

Chỉ cách đây hơn một tuần, người Hà Nội nói riêng và cộng đồng mạng cả nước còn rần rần than khóc vì trời nắng nóng. Với nhiệt độ lên đến 40 - 41 độ, có thể nướng thịt, chiên trứng, nấu mì... thì ai cũng mong đợi mưa, thậm chí hò hét cầu mưa... Thế nhưng, ngay buổi sáng hôm nay, người Hà Nội đã phải than trời vì mưa giông quá to, gây ngập lụt khắp nơi. Việc đi học, đi làm và sinh hoạt của người Hà Nội cũng gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người còn cập nhật tình hình tại khu vực mình sinh sống với những dòng miêu tả hài hước: 'Hà Nội mùa này phố cũng như sông'; 'Hà Nội tổ chức giải bơi mở rộng'; 'Hà Nội quê em mùa nước lũ'.... Cùng xem thêm một số hình ảnh được chia sẻ về Hà Nội sau trận mưa dông sáng nay - Khu vực Đội Cấn. Đường Vương Thừa Vũ chỉ cần mưa một lúc thôi cũng ngập đến tận thềm nhà. Ngõ nhỏ trên đường Khương Trung. Đường Phạm Văn Đồng. Dòng người đứng trú mưa dưới chân cầu vượt tại khu vực Kim Ngưu, khiến khó khăn trong việc đi lại. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên từ đêm qua ngày 12/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông. Đêm 15/6 và ngày 16/6, rãnh áp thấp phân tích trên bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến ngày 15/6 có mưa rào và dông. Đêm 15/6 và ngày 16/6 có mưa vừa, mưa to và dông. Cảnh báo: Mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6.