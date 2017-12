Giới trẻ Nghệ An háo hức lần đầu được "quẩy" lễ hội đếm ngược

Sau Sài Gòn và Hà Nội, Nghệ An sẽ là điểm đến tiếp theo của sự kiện lễ hội đếm ngược, chào đón năm mới vào đêm 31/12 tại Quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh với các DJ nước ngoài và các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước tham dự. Ngay từ lúc này, các đường phố tại TP Vinh đã rộn ràng các banner quảng cáo cho sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại vùng đất đầy nắng và gió Lào. Đặc biệt là giới trẻ Nghệ An khi họ là người vui mừng nhất vì được hòa mình vào không khí lễ hội đón chào năm mới. Trên fanpage Nghệ An hay Songlamplus, các bạn trẻ Nghệ An đã liên tục rủ nhau tham gia vào sự kiện đón năm mới có "1-0-2" này tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Nickname Nguyen Thi Minh Thu chia sẻ: "chuẩn bị tinh thần thôi các Raver (người tham gia lễ hội), sau party Giáng sinh lại đến Countdown cuối năm, còn gì tuyệt vời hơn". Háo hức cho sự kiện chào đón năm mới này, trên các fanpage dành cho người Nghệ An, các admin đã liên tục cập nhật những hình ảnh mới nhất từ việc lắp đặt sân khấu, ánh sáng hay dàn loa khủng để phục vụ sự kiện. Theo chia sẻ của anh Dũng Nguyễn (admin fanpage Nghệ An): "Đây là lần đầu tiên một sự kiện chào đón năm mới được dành cho người dân Nghệ An mà đa phần là giới trẻ nên ai cũng háo hức chờ đợi xem có điều gì đặc biệt. Bên BTC đã chia sẻ rằng có rất nhiều DJ nổi tiếng và ca sĩ đình đám tham dự chương trình". "Bên cạnh đó, dàn âm thanh khủng có thể phục vụ đến 50.000 khán giả sẽ biến không khí của sự kiện trở nên giàu cảm xúc và vô cùng sôi động, khiến bất cứ ai tham gia cũng sẽ thỏa mãn". Anh Dũng Nguyễn chia sẻ thêm. Được biết, trước khi sự kiện Countdown đón năm mới được tổ chức, giới trẻ Nghệ An đã được hòa mình vào không khí âm nhạc điện tử (EDM) sôi động với chương trình chào đón Giáng sinh vô cùng hoành tráng do công ty sự kiện VRC tổ chức. Sự kiện chào đón Giáng sinh của VRC được nhiều bạn trẻ Nghệ An tếu táo rằng là bước chạy đà làm nóng người để chuẩn bị cho bữa Countdown Party cuối năm đầy sôi động và hoành tráng tại Quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh. Ngay lúc này rất nhiều bạn trẻ tại Nghệ An đang tỏ ra vô cùng háo hức với sự kiện chào đón năm mới được tổ chức ngay tại quê hương của mình. Rất nhiều hội nhóm do các bạn trẻ lập ra để chuẩn bị cho cuộc ăn chơi cuối năm được diễn ra vào hồi 20h ngày 31/12/2017 đến 0h ngày 1/1/2018 tại Quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh. Ảnh sử dụng trong bài: Songlamplus (S+). Mời quý độc giả xem clip Countdown 2018 Nghệ An Saigon Special - Nguồn: Songlamplus

