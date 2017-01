Giới trẻ nên làm trong gì trong ngày ông Táo để may mắn?

Ngày ông Táo về chầu trời là ngày khá quan trọng trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt, bởi sau một năm vất vả, thì ngày này các thần linh sẽ về chầu trời để báo cáo công việc một năm của gia đình đó. Vậy để có được may mắn sau ngày tiễn ông Táo về chầu trời, các các bạn trẻ nên thực hiện những điều sau. Đầu tiên đó là dán giấy đỏ có viết tên của mình hoặc vẽ hình các Táo trên bếp để mong một năm mới sắp sang gặp nhiều điều tốt đẹp. Việc làm này phần vì ý niệm xua trừ tà khí, phần có ý chào đón các Táo trở về phòng khi chủ nhà quá bận vào đêm giao thừa. Việc lau chùi, dọn dẹp đồ đạc không chỉ mang ý nghĩa xua đuổi tà khí bên trong nhà mà còn mang lại vẻ đẹp cho không gian sống nơi cho gia đình. Vậy nên để tỏ lòng thành của mình cho thần linh thì nhiều bạn trẻ đã xung phong dọn nhà ngay sau khi kết thúc ngày ông Công, ông Táo và mong một năm chăm chỉ làm ăn. Theo quan niệm, đêm 30 Tết để có được sự giao hòa giữa trời và đất, tất cả cửa chính và các cửa nhà phải được mở trước giao thừa, đèn nến bật càng nhiều càng tốt, để cả nhà tràn ngập ánh sáng, đón nguồn sinh khí linh thiêng từ đất trời, mang lại sức sống và may mắn cho cả gia đình. Khi thời khắc giao thừa đến, con cái sẽ chúc bố mẹ những lời chúc tốt đẹp, cùng nhau lên chùa hái lộc đầu năm. Sau khi cúng ông Táo, các bạn trẻ thường sẽ tham gia bữa cơm với gia đình và các bạn nên tham gia bữa cơm này bởi nó không chỉ mang lại sự đầm ấm và còn mang lại may mắn. Bữa cơm cúng ông Táo cũng là dịp để bạn thể hiện khả năng bếp núc của mình.

Ngày ông Táo về chầu trời là ngày khá quan trọng trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt, bởi sau một năm vất vả, thì ngày này các thần linh sẽ về chầu trời để báo cáo công việc một năm của gia đình đó. Vậy để có được may mắn sau ngày tiễn ông Táo về chầu trời, các các bạn trẻ nên thực hiện những điều sau. Đầu tiên đó là dán giấy đỏ có viết tên của mình hoặc vẽ hình các Táo trên bếp để mong một năm mới sắp sang gặp nhiều điều tốt đẹp. Việc làm này phần vì ý niệm xua trừ tà khí, phần có ý chào đón các Táo trở về phòng khi chủ nhà quá bận vào đêm giao thừa. Việc lau chùi, dọn dẹp đồ đạc không chỉ mang ý nghĩa xua đuổi tà khí bên trong nhà mà còn mang lại vẻ đẹp cho không gian sống nơi cho gia đình. Vậy nên để tỏ lòng thành của mình cho thần linh thì nhiều bạn trẻ đã xung phong dọn nhà ngay sau khi kết thúc ngày ông Công, ông Táo và mong một năm chăm chỉ làm ăn. Theo quan niệm, đêm 30 Tết để có được sự giao hòa giữa trời và đất, tất cả cửa chính và các cửa nhà phải được mở trước giao thừa, đèn nến bật càng nhiều càng tốt, để cả nhà tràn ngập ánh sáng, đón nguồn sinh khí linh thiêng từ đất trời, mang lại sức sống và may mắn cho cả gia đình. Khi thời khắc giao thừa đến, con cái sẽ chúc bố mẹ những lời chúc tốt đẹp, cùng nhau lên chùa hái lộc đầu năm. Sau khi cúng ông Táo, các bạn trẻ thường sẽ tham gia bữa cơm với gia đình và các bạn nên tham gia bữa cơm này bởi nó không chỉ mang lại sự đầm ấm và còn mang lại may mắn. Bữa cơm cúng ông Táo cũng là dịp để bạn thể hiện khả năng bếp núc của mình.