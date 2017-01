Cộng đồng tiếc thương cô gái 9X qua đời vì ung thư máu

Thông tin cô gái lạc quan, giàu nghị lực, Liễu Như Quỳnh, 26 tuổi, ở Lạng Sơn qua đời đêm qua (9/1) vì ung thư máu khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hình ảnh của cô gái 9X Như Quỳnh cùng nụ cười lạc quan được chia sẻ tràn ngập trên các hội nhóm dành cho các bà mẹ "bỉm sữa", kèm theo đó là những dòng chia sẻ đầy nghẹn ngào, mong bà mẹ trẻ mắc bệnh hiểm nghèo ra đi thanh thản và ở nơi ấy sẽ không còn đau đớn nữa. Thành viên Ngọc Minh bày tỏ: "Mong em yên nghỉ. Sự dũng cảm của em dù không vượt qua được số phận nhưng rất quý báu". Trên trang cá nhân của Như Quỳnh, bạn bè và cộng đồng mạng gửi lời thương tiếc và chia buồn đến cô cùng gia đình. Thành Ruby‎ nghẹn ngào chia sẻ: "Một cô gái mạnh mẽ đầy nghị lực sống, tôi vô cùng cảm phục bạn. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng tôi ấn tượng với bạn lắm. Còn nhiều điều muốn nói mà tôi thấy nghẹn đắng.... vô cùng chia buồn cùng gia đình, mong bạn an nghỉ nhé!" Đại diện của công ty nơi Như Quỳnh từng làm việc cũng đến thắp nén hương chia buồn cùng gia đình cô. Như Quỳnh từng được cộng đồng mạng biết đến làm một tấm gương đầy nghị lực chống chọi với bệnh tật. 9X Lạng Sơn cũng là nhân vật trong bộ ảnh hai cô gái ung thư bên hồ sen, từng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người thời gian gần đây. Khi cuộc sống gia đình đang bắt đầu ổn định thì Như Quỳnh như chết lặng khi phát hiện mình bị ung thư máu. Lúc này con trai đầu lòng của vợ chồng Quỳnh mới bước sang tuổi thứ 5 và cô con gái nhỏ chỉ mới 4 tháng tuổi. Bao nhiêu dự định cho gia đình nhỏ đã tiêu tan. Số tiền mà hai vợ chồng Quỳnh dành dụm bao nhiêu năm nhanh chóng cạn kiệt do chi phí chữa bệnh cho Quỳnh. Dù vậy, bà mẹ trẻ vẫn tự nhắc mình phải kiên cường, bởi cô hy vọng phép màu sẽ đến và cô lại được hưởng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình nhỏ. Những lần tiêm tủy, đau đớn tột cùng, Quỳnh luôn hạnh phúc vì có chồng ở bên và tiếp thêm nghị lực. Quỳnh cảm thấy may mắn khi có được người chồng thương vợ như vậy. “Sau 7 năm bên nhau, tài sản quý giá nhất của vợ chồng mình là hai đứa con và tình yêu không thay đổi. Từ lúc mình bệnh, chồng chưa rời xa mình ngày nào. Tối lúc nào cũng bóp chân tay cho vợ, vợ ngủ say mới chợp mắt. Những đêm mình sốt, chồng lấy đồ ấm lau chườm rồi đặt khăn lên trán. Chồng con chính là động lực lớn nhất giúp mình vượt qua khó khăn, đau đớn”, bà mẹ trẻ từng tâm sự trong một bài viết chia sẻ trên mạng. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

